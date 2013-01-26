В «Нашей Украине» раскол: Ющенко провел политсовет отдельно от Бондарчука

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, сегодня в 12.00 в партийном офисе «Нашей Украины» по официальному адресу партии: улица Спасская, 37, состоялось заседание политического совета партии во главе с председателем политсовета Сергеем Бондарчуком, на котором присутствовали 18 председателей областных организаций «Нашей Украины» из 27-ми.

Согласно уставу партии, отмечается в сообщении, созывать политический совет партии может исключительно председатель политсовета С.Бондарчук. Он же имеет исключительное право подписи решений политсовета.

«Невзирая на это и пренебрегая уставом партии, одновременно с легитимным политическим советом вне границ партийного офиса состоялось собрание с участием Виктора Ющенко. Учитывая это, заседание политического совета партии «Наша Украина» было сорвано, о чем была принята резолюция за подписями председателей областных партийных организаций и других членов политсовета», - заявляют в пресс-службе.

Сергей Бондарчук считает, что действия лидера партии, экс-президента Украины Виктора Ющенко ведут к расколу этой политической силы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве. «Я не хотел бы говорить о расколе, но считаю, что действия Ющенко ведут к расколу партии», - сказал С.Бондарчук.

В свою очередь, пресс-секретарь председателя партии «Наша Украина» Виктора Ющенко Ирина Ванникова заявила, что «рейдерский захват партии теми небольшими силами, которые собрались на Спасской, не удался».

Как сказала И.Ванникова в комментарии УНИАН, сегодня под председательством В.Ющенко состоялось расширенное заседание президиума политсовета партии, на котором принято решение провести очередной политсовет 9 февраля в гостинице «Киев».

«Сегодня здесь собрались почти 50 членов политсовета. Никакой охраны, о которой рассказывали сторонники Сергея Бондарчука, пытавшиеся сорвать заседание, не было», - заметила она. Как отметила И.Ванникова, «рейдерский захват партии теми небольшими силами, которые собрались на Спасской, не удался. Грубое нарушение устава партии не может обеспечить такие сомнительные победы, так же, как и авторитет Сергея Бондарчука в партии. Его роль в выборах-2012 заключалась в наблюдении за этим процессом. Ни одного шага, направленного на улучшение результата партии на выборах, Сергей не сделал, потому что это невозможно сделать, находясь за границей на протяжении двух месяцев. Ни о каком финансировании партии Сергей также говорить не может, потому что не вложил ни одной копейки в развитие «Нашей Украины».

«Смешно смотреть, - заявила И.Ванникова, - как человек, неопытный в политике, пытается заработать себе баллы на уничтожении политического проекта, организованного Виктором Ющенко, который олицетворяет лучший период развития Украины как демократического, европейского и экономически успешного государства. Это даже не карлики, которые стоят на плечах гигантов, потому что попытка влезть на эти плечи опять оказалась неудачной. Нельзя украсть идеи, дух и историю партии, в которую вписаны совсем другие имена». «Если, по оценке Бондарчука, партия разрушена, то причинами ее нынешнего непростого состояния является не Ирина Ванникова, как об этом сегодня говорил неизвестный мне мелкий работник аппарата на зарплате у Бондарчука, а люди, которые получали от партии все для собственной политической карьеры, увенчанной звездой Героя Украины. Однако не были готовы приложить какие-либо усилия для победы этой партии. Партия проживет без Сергея Бондарчука, но что он будет значить в политике без этой партии?», - отметила спикер В.Ющенко.