Опять «как котят»: парламент назначил нового главу Нацбанка, пока оппозиция делала вид, что «против»

До конца первой пленарной сессии нового парламента Партия регионов вознамерилась уволить, что логично, прежнего главу Национального банка Сергея Арбузова (ставшего недавно первым вице-премьером) и назначить на эту должность его заместителя и давнего друга – Игоря Соркина. Те, кто даже после избрания новой Радой спикера и дележа комитетов верили, что парламент седьмого созыва будет принципиально новым и лучшего качества, ждали жестких разборок, драк, ультиматумов и эффективных решений важных для оппозиции тем в связи со столь краеугольным вопросом. Однако вышло наоборот: оппозиция, как и ранее, сделала вид, что ее беспокоит судьба Луценко-Тимошенко, дав в обмен на это влатси возможность сделать все, что этой власти нужно.

Первый блин – комом

Накануне болезненного фиаско ПР в четверг, как удалось выяснить журналистам, депутаты-регионалы массово получили sms с требованием «подтвердить явку!» на утро 10 января.

В результате в четверг члены фракции ПР (не до конца отдохнувшие, но загорелые) явились в парламент непривычно массовым представительством (позже Елена Бондаренко уверяла в кулуарах, что подобные sms-рассылки – обычная практика оповещения депутатов секретариатом фракции, а Александр Ефремов убеждал, что никаких sms специально никому отправлять не велел). Даже сын Президента оказался на работе.

Оппозиция тоже разменяла теплый климат Мальдив и прочих вип-курортов на суровые киевские снега – «Свобода» явилась под заснеженный купол Верховной Рады в полном составе, остальные фракции – практически так же.

Регионалы излучали уверенность, оппозиционеры – имитировали решительность и категоричность. Однако из теплых краев в законодательный холод успели утром не все: и 226 голосов у партии власти не хватало. Регионалам грозил конфуз.

И тут от утреннего позора регионалов спас, видимо, по старой парламентской дружбе, Арсений Яценюк. Сразу после вступительного слова спикера Рыбака Арсений Петрович взошел на трибуну и заявил, что оппозиция не даст работать, пока в повестку дня не будут включены вопросы о поддержке Украиной курса на евроинтеграцию и о декриминализации статей, по которым осуждены Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, а также – законопроект об амнистии.

Вместо того, чтобы, следуя давно опробованной и действенной схеме действий, решительно отстранить оппонентов от трибуны, депутаты от Партии Регионов подозрительно быстро и мирно разошлись, объявив перерыв аж до 16 часов. Видимо, ждали долетающих из отпусков коллег или хотя бы доставки их карточек для голосования.

Во время перерыва действительно шли переговоры между фракциями, но не в формате «большинство-оппозиция»: ради главы НБУ внести в повестку дня ряд вопросов (на которые у оппозиции все равно нет голосов) – это не проблема. Уговаривали, скорее всего, не тех и не о том…

Ровно в 16 часов заседание открылось в атмосфере полного консенсуса. Депутаты дали 318 голосов за включение в повестку следующего пленарного дня всего, о чем просила оппозиция (правда, позже представители профильного комитета с обеих сторон заявили, что постановление о евроинтеграционных намерениях Украины «сыровато» и требует доработки, поэтому, выноситься на голосование не будет – видимо, оппозиция не ожидала, что возможность представится).

Взаимные реверансы сделаны, Арсений Петрович преисполнен важности, регионы – благородства. Раздались аплодисменты, Олег Тягнибок вежливо попросил всех голосовать персонально, Игорь Соркин терпеливо ожидал своего часа. И тут случилось неожиданное – голосов на увольнение Арбузова… не хватило!

Всего – 217. Оппозиция откровенно расхохоталась, Юрий Мирошниченко, выносивший вопрос на рассмотрение, взволновался: «Коллеги, ну, процедура требует! Нужно голосовать!» Оппозиционеры же потребовали в зал самого нынешнего вице-премьера, дабы отчитался, «куда исчезли из НБУ 14 миллиардов золотовалютных запасов, что за джакузи он покупал для базы отдыха Набанка и зачем ему 15%-ый налог на операции с валютой».

Спикер попытался убедить оживившийся парламент, что отчет главы НБУ перед увольнением не предусмотрен (зато предусмотрено выступление с ответами на вопросы перед назначением, а Арбузова в свое время беспрецедентно назначили без всяких там вступительных речей).

Через шесть минут на голосование был вынесен вопрос о возвращении к рассмотрению записей в трудовой книжке Арбузова. И снова – мимо кассы! 221 голос... И это при том, что регионал Вилен Шатворян проголосовал за Владимира Продивуса, Николай Левченко – за Сергея Кия, Владимир Наконечный – за Олега Царева, а Нестор Шуфрич и Вадим Колесниченко, деликатно прикрывшись газеткой, еще за кого-то.

Перед началом голосования, как заметили журналисты, регионалам даже выдали письменные разнарядки – кому за кого голосовать: например, Владимир Мисик и Владимир Олийнык должны были проголосовать за Дениса Омельяновича и Ирину Бережную.

В целом, ПР дала оба раза по 180 человек-карточек, плюс 30 коммунистов, 8 внефракционных (правда, Лесь Миримский второй раз почему-то передумал голосовать, видимо, не увидел в этом смысла). Но проблема и заключалась как раз в том, что около 25 человек в зале отсутствовали физически (Инна Богословкая, Ирина Бережная, Юрий Иванющенко, Сергей Тигипко, Таисия Повалий и т. д.). И как раз их карточками полноценно воспользоваться не удалось: за «кнопкодавами» следили и «свободовцы», и представители «Батькивщины», и журналисты из ложи прессы. (Нестор Шуфрич после заседания сердился и недоумевал «Всегда была такая практика – голосования чужой карточкой!»).

Подвели регионалов и нерешительные новички. Например, соратница Сергея Тигипко Светлана Фабрикант (впервые в парламенте) писала ему sms: «За вас голосовать? Ефремов говорит, что надо, но они следят за вашей карточкой…», вместо того, чтоб, презрев решения всяких Евросудов, намедни признавших голосование «за того парня» нелегитимным, нажимать кнопку.

Совсем растерянные регионалы вновь попросили перерыв, но зал почти не покидали – собирались группами, обсуждали, шептались, шушукались. Только неподражаемый Чечетов расплевывался в коридорах о том, какой комплимент сделали депутаты Арбузову своим нежеланием отпускать его с должности главы НБУ: «Но мы будем их убеждать отпустить его!» Куда делись обещанные за Соркина голоса и кто передумал в последний момент, регионалы не объяснили. Сам Соркин, кстати, покинул зал после второго провала.

Оппозиция не верила своей удаче – такого поворота они, кажется, не ожидали сами. «Вы бачилы, вы бачилы?!», - обнимались на радостях свободовцы.

Николай Томенко даже предположил, что голосов не нашлось потому, что некоторые члены фракции Партии регионов недовольны тем, что их вызвали голосовать в то время, как ряд других однопартийцев продолжили отдых. «Внутри фракции Партии Регионов существует внутренний протест. Депутатам не нравится, что их делят на черных и белых и заставляют нажимать кнопки за тех, кто еще продолжает отдыхать», - заявил он.

Впрочем, коллеги регионалов по большинству увидели в этом банальную неорганизованность. «Не думаю, что речь идет о каких-то внутренних проблемах во фракции Партии регионов относительно этого вопроса, - отметил УНИАН депутат-коммунист Александр Голуб. – Просто отсутствовало необходимое количество депутатов в зале, и провести такое решение (относительно кадровых перестановок в НБУ) было невозможно. Мне даже странно, что такие попытки вообще были, ведь очевидно было, что нет голосов сегодня... Выносить и поднимать на голосование в такой ситуации вопрос, на мой взгляд, не стоило».

После перерыва регионалы еще раз суетливо попросили поднять вопрос Нацбанка, но оппозиция взбунтовалась и заседание закрыли. В итоге, за день работы Верховной Рады, который обходится бюджету Украины более чем в 10 миллионов гривен, парламент принял аж один законопроект – продлил пребывание украинских миротворцев в Кот-д'Ивуаре.

План «Б»

Весь вечер четверга оппозиция хвасталась «победой единства», но уже утром в пятницу регионалы показали, что правильные выводы из болезненного урока сделали. Михаил Васильевич Чечетов поднял свою знаменитую руку, и нажались 237 кнопок за увольнение Арбузова. При чем, на сей раз – и безо всяких протестов оппозиции – проголосовали карточки отсутствующих Бережной, Богословской, Иванющенко, Повалий и прочих. Один штык добавили коммунисты, да радикал Олег Ляшко подсобил.

Оппозиция в ответ вяло повозмущалась и потребовала Соркина на трибуну. Тот по сокращенной процедуре за две минуты отрапортовал, что гривна в безопасности – стабильна, как никогда, а также пообещал снижение кредитных ставок в текущем году. Его было приготовились расспросить о наболевшем, но спикер не дал: «Процедура же сокращенная! Не положено!». Хотя сам Соркин, казалось, пообщаться с нардепами был не прочь.

Оппозиция тем временем переместилась в сектор Партии регионов – с целью проконтролировать индивидуальное голосование. Кое-где наметились очаги напряжения – Шуфрич и Колесниченко с Лукьяновым грудью закрывали свои места. Результат – 231 голос «за». Оробец, Бригинцу и Денисовой удалось зафиксировать нарушения при голосовании... И только.

А по факту – дело сделано. 187 карточек от ПР, 31 коммунист и 13 внефракционщиков (вместо четверговых 8; на сей раз Соркину помогли Петр Порошенко Константин Жеваго и Домбровский, а вот Ляшко не голосовал – видать, Соркин чем-то ему не угодил).

Регионал Владимир Олийник попытался объяснить журналистам, почему за назначение Соркина голосовали карточки тех, кто отсутствовал: «Они (оппозиция) нас уже так довели, что мы уже и не на такое были готовы… Я этот шабаш их терпеть не намерен. Почему вы только от нас требуете выполнения закона? Призывайте их тоже выполнять закон! Вы должны оказывать давление и на них, а не только на нас! Они мешали нам выполнять Конституцию – устранить совместительство должностей, освободить Сергея Арбузова с должности, которую он не имеет права больше занимать. Мы вынуждены были так голосовать! Вы однобоко подходите к освещению событий», - пожаловался Владимир Николаевич.

Оппозиция, между тем, гневно выражала свое возмущение, демонстрируя видеозаписи «кнопкодавства» - так, будто теперь это имело какое-то значение. «Свободовцы», как ни странно, обещанной на выборах активности и воинственности не проявляли. Лишь Олег Тягнибок намекнул на возможность… досрочных выборов в парламент (как известно, на недавние «срочные» из бюджета уже выбросили более чем два миллиарда гривен).

На Юлю и Юру свои не собрались

Миф о кажущейся сплоченности и действенности объединенной парламентской оппозиции развеялся, не успев толком и закрепиться. Сначала это наглядно продемонстрировала история с НБУ, но, затем, дошло и вовсе до комичного.

Оппозиционеры провалили голосование за законопроект о декриминализации статей, по которым осуждены Тимошенко и Луценко. При этом, собственно «Батькивщина» проголосовала… хуже всех, не обеспечив 24 своих голоса (четверо нардепов не голосовали, а еще 20 – попросту отсутствовали в зале) для закона, с лозунгом о реализации которого они шли на выборы. На этом фоне форменным издевательством выглядели 8 голосов фракции Партии Регионов в поддержку законопроекта.

«Мы будем пробовать вновь!», - пообещали соратники политзаключенных, которым теперь, похоже, остается рассчитывать только на себя – затеяв на прощанье драку с коммунистами и опрокинув новогоднюю ёлку, оппозиционеры с чувством выполненного долга ушли на 25-тидневные каникулы.

Продолжение следует.

Анастасия Береза