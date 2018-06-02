Андрей Табалов: Руководство ОО разменивало высокий результат по партийному списку на сдачу своих сторонников в мажоритарных округах

Молодой политик утверждает, что не жалеет о своем выборе.

- Андрей Александрович, вы профессионально занимались дзюдо. Последние события не лишили духа победителя?

- Конечно, нет. И пусть в этом никто не сомневается. Именно дух победителя и умение концентрироваться на достижении цели помогли мне выиграть избирательную кампанию в условиях жесткого противостояния со стороны власти и предательства тех, кто называл себя соратниками по оппозиции. Уверен, что мои главные победы еще впереди. Возможно, я известен скорее не как спортсмен, меня больше знают как президента федерации дзюдо Кировоградской области. Полученные на татами уроки мне очень помогли в жизни. Я занимаюсь дзюдо с первого класса, практически всю жизнь, и мне нравится побеждать. Побеждать в честной борьбе.

- Хорошо. Какие ваши ближайшие цели как народного депутата, с учетом нынешних обстоятельств?

- Они просты и очевидны: я хочу, чтобы кировоградцы не сомневались, что сделали правильный выбор. В условиях развернувшейся против меня информационной кампании это будет непросто, поскольку она уводит людей от основной задачи, стоящей перед парламентарием. Народный депутат должен решать проблемы своих избирателей, и я буду их решать.

- Вы – уже народный депутат…

- Депутатские полномочия – это инструмент. Если не считать времени учёбы в Брайтонском университете, я живу в Кировограде 34 года, меня многие знают, я знаю многих. После возвращения из Англии 10 лет назад я постоянно наблюдаю за украинской политикой, недавно сам начал принимать в ней участие. Скажу откровенно: не помню ни одного парламентария, сделавшего хоть что-то хорошее для Кировограда.

- Так, может, стоило баллотироваться в мэры?

- К сожалению, при нынешней системе власти мэр ничего не решает, у него нет необходимых полномочий и финансирования. В Кировограде мэр и вовсе находится в тени областной власти, является несамостоятельной фигурой.

- В таком случае, возможно, стоило искать возможности для назначения губернатором?

- Думаю, это ложный путь. Глава областной администрации – человек на государственной службе, выполняющий распоряжения, которые ему отдаются президентом, премьером. Я же, как народный депутат, завишу в первую очередь от своих избирателей. Губернаторские полномочия и возможности больше мэрских, но и народный депутат может многое. Поэтому я буду добиваться поставленных целей в качестве народного депутата, опирающегося на поддержку избирателей.

- Буквально с первого дня парламентской работы вы находитесь рядом с отцом, народным депутатом Александром Табаловым. Не опасаетесь, что получите ярлык «папенькиного сынка»?

- Ни секунды не опасался этого. Думаю, что мне могут только позавидовать, ведь такой отец есть далеко ни у каждого. В наших отношениях нет диктата, мы с отцом единомышленники.

- И карточкой можете голосовать одной вместо двух?

- Каждый депутат должен голосовать персонально – это и норма закона, и воплощение здравого смысла. У нас с отцом мнение совпадает по абсолютному большинству вопросов, поэтому мы будем голосовать синхронно.

- Вы уже ощутили, что политика – это война?

- Да. Когда Арсений Яценюк говорил, что «мы идем на войну», многие этого не понимали. Но, начав избирательную кампанию, я понял, что да, это война. На мажоритарных округах кампания была очень жесткой и грязной.

- А что вообще больше всего запомнилось из избирательной кампании?

- Наверное, сильнее всего запомнилось противостояние под окружной избирательной комиссией. И чувство ответственности и благодарности людям, которые вышли меня поддержать, поверили в меня.

- Вам удалось победить зампредседателя областного совета, любимца губернатора Сергея Ларина, Александра Шаталова. Интересно, какие у Вас с ним отношения?

- Никаких отношений. У него любое действие, и не только во время избирательной кампании – это политический маневр, он пытался победить любой ценой, не гнушаясь ни провокациями, ни манипуляциями. Его «фишка» - имитация нашего сотрудничества, о которой на всех углах вещал и сам Шаталов, и его технические кандидаты. Но избиратели разобрались в том, кто говорит правду и действует по совести.

- Интересно, какие у вас сегодня отношения с представителями оппозиции? Не отворачиваетесь?

- Нет, это они отворачиваются от нас. Но мы готовы сотрудничать с оппозиционными фракциями, наши позиции по требованиям, озвученным в свое время в программе «Батькивщины», остались неизменными. Например, персональное голосования и для меня, и для отца – вопрос принципиальный.

- Выходит, к действиям своих несостоявшихся соратников вы относитесь с пониманием?

- Думаю, они вынуждены действовать подобным образом, чтобы фракция не понесла еще большие потери. Мы о своей позиции заявили изначально и честно, не дожидаясь начала работы Верховной Рады. Мы не вошли во фракцию «Батькивщина» по принципиальным причинам, и об этом знает вся страна. Уже ни для кого не секрет, что руководство «Батькивщины» разменивало высокий результат по партийному списку на сдачу своих сторонников в мажоритарных округах. Нам удалось сломить тенденцию. Думаю, центробежные процессы в рядах объединенной оппозиции продолжатся, ведь многие депутаты-мажоритарщики имеют обязательства перед избирателями, которые невозможно реализовать при нахождении в глухой оппозиции. Я уверен, что парламент должен находить в себе силы подниматься над партийными лозунгами ради интересов всех избирателей.

- Погодите, но ведь в СМИ звучала информация, что вы получили депутатский мандат в обмен на заблаговременный отказ от вхождения во фракцию «Батькивщины»…

- Думаю, любой, кто наблюдал за ходом избирательной кампании в Кировограде, знает, что эта информация – неправда. В разгар избирательной кампании я остался фактически один на один с админресурсом, и мне пришлось отстаивать свою победу в судах. Да, я победил по очкам, если использовать спортивную терминологию, но от этого победа не стала менее честной. Поверьте, если бы у власти была возможность протолкнуть своего кандидата на мое место – она бы сделала это, не задумываясь.

- Интересно, если вам предложат войти во фракцию Партии регионов, например, в обмен на повышение объемов финансирования Кировограда, как поступите?

- Сомневаюсь, что такое случится, да и я в любом случае не собираюсь вступать во фракцию Партии регионов. Об этом я заявил публично, и менять позицию не собираюсь.

- С какой политической силой будете сотрудничать? Или вы решили стать героем-одиночкой, депутатом без страха и упрека?

- Почему одиночкой? В Верховной Раде достаточно внефракционных парламентариев, с которыми мы будем искать общий язык. Не исключаю участия в депутатской группе, которая будет основываться на защите интересов избирателей. Откровенно говоря, я еще молодой депутат, поэтому буду больше присматриваться, взвешивать за и против.

- В президентской кампании будете принимать участие?

- Скажу честно – еще не думал об этом. Но для меня важным является выдвижение единого кандидата в президенты от трех оппозиционных сил. По моему мнению, «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» должны не согласовывать свои действия на словах, а объединиться в единую фракцию, показать, в конце концов, свою силу. Три оппозиционных силы должны реальными делами доказать, что способны выдвинуть единого кандидата в президенты.

- Случайно или нет, но вы говорите практически как Арсений Яценюк, который тоже выступает за создание единой оппозиционной партии.

- Ничего удивительного, ведь три последних года мои политические взгляды формировались под влиянием партии «Фронт змин». И хотя не со всеми программными положениями я согласен, меня можно отнести скорее к оппозиции, чем к партии власти. Я этого не стесняюсь.

- Вы верите в победу оппозиции на президентских выборах?

- До голосования за главу государства еще два года. Я точно знаю, что стране нужны изменения, думаю, это понимают многие политики.

Евгений МАГДА