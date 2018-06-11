Верховная Рада: оппозиция «покращила» стандарты Рады, а власть получила все необходимое

Второй день работы парламента в течении первого часа ознаменовался тремя драками. Один раз – за соблюдение Регламента – когда оппозиция обнаружила, что их политические оппоненты снова голосуют карточками за отсутствующих нардепов.

«Богдан, - обратились мы в перерыве к Бенюку. - Зачем было буянить. Члены фракции Регионов просто опаздывали, их только десять человек в пробках задержалось?» «Мы все люди, и с этого надо было начать. Но мы требуем, чтобы голосование было персональным, и оно будет персональным. Это – приницип», - ответил артист-депутат.

Когда оппозиция бодро начинала блокировать трибуну, помошники нардепов из фракции Регионов стали обсуждать в кулуарах необходимость создания военизированных тренировочных лагерей для подготовки будущих депутатов. «Надо же как-то этим боевикам из Свободы протовостять», - жаловалась девушка из аппарата фракции ПР.

Второй раз оппозиция решила устроить обструкцию тушкам и громко требовали выгнать из зала депутата Александра Табалова, не вступившего во фракцию «Батькивщина». Тот послушался совета Олега Тягнибока добровольно покинуть зал и сам ушел. (Хотя в вопросах тушек претензии стоит выдвигать лидерам списка оппозиции, которые их в эти списки понабирали).

И третий раз Свобода вышла раскачать президиум, когда выступал Вадим Колесниченко. Он выступал на русском языке, чем спровоцировал свободовцев.

Однако же само голосование за президиум Верховной Рады пошло вполне динамично. Было договорено, что власть забирает себе должность спикера и его первого зама, а еще одного зама отдали оппозиции – и его забрала фракция «Свободы». Хотя оппозиционеры во время избирательной кампании клялись, что не будут сотрудничать с властью, подобные «договорняки» понятны: президиум избрать надо, комитеты распределять надо, а, если партия Регионов собрала большинство, то пусть будет – такова логика оппозиции.

Владимира Рыбака утвердили спикером без особых сложностей. Сам он в докладе сказал, что он человек демократический, будет консолидировать всех членов парламента, пообещал в Раде поддерживать дух соревновательности, работать на то, чтобы законы служили народу Украины. И добавил, что сделает все, чтобы Украина стала такой, как ее мечтает видеть Виктор Янукович.

Особой трепки во время обсуждения его кандидатуры Владимиру Рыбаку не задали. Разве что Кличко сказал, что хоть и не имеет личных претеннзий к Рыбаку, но любой спикер сейчас – карманный, зависимый от Администрации Президента. И еще Олег Ляшко напомнил Владимиру Васильевичу, что ему 67 лет, а Азарову – 65, и им надо было бы занимать должности лет так двацдать назад.

УНИАН, встретив в кулуарах Михаила Чечетова, спросил, сможет ли Владимир Васильевич руководить таким непростым парламентом, сможет ли стимулировать партнеров и организовывать деликатные голосования.

- Рыбак был министром, был вице-премьером, он основал непобедимую Партию Регионов, он провел к победе президента и пять раз выигрывал выборы, он докотор наук и профессор и он очень коммуникабельный. Вы посмотрите, как ведется заседание! Спокойно, без напряга! Он сможет балансировать работу парламента, снизив политизацию и накал страстей, - вдохновенно пиарил коллегу Чечетов.

- Он, наверное, среди регионалов – один их немногих, кто производит впечатление порядочного человека, - задумчиво позже сказал нам Арсений Яценюк. – И, из уважения к его возрасту, я не могу сказать по-другому, но это (избрание спикером, - УНИАН) вряд ли для него правильный выбор.

Дальше избирали первого и просто вице-спикеров парламента. Ими стал коммунист Игорь Калетник и свободовец Руслан Кошулинский.

Когда на табло высветилась цифра в более чем триста голосов, Рыбак довольно прокомментировал: «всегда бы так голосовали».

Дальше в течении сорока минут следовала процедура избрания премьер-министра Николая Азарова. Оппозиция этому, вопреки ожиданиям журналистов, не препятствовала. Премьер выступал по-украински. Так, как мог. И тут Ирина Фарион, воспользовавшись правом на вопрос, обратилась к Николаю Яновичу: «Я хочу помочь вам, как педагог, товарищ Азаров. Мову не способен выучить человек, либо имеющий предубеждение, либо умственно отсталый»...

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Яценюк обошел филологические нюансы и напомнил Азарову, что тот «покращил пенсионную, налоговую системы» и благосостояние народа, а затем добавил, что правительство в новом бюджете на следующий год увеличило расходы на силовые структуры и аппараты власти на 6,2 миллиардов гривен.

Затем все неудобные и неприятные моменты для Николая Яновича сгладил лидер коммунистов Петр Симоненко. Он сказал, что фракция коммунистов обязательно проголосует за то, чтобы Николай Янович выполнил все предвыборные обещания, которые он дал народу. И коммунисты, на каждом углу во время выборов кричавшие о своей оппозиционности, за кандидатуру премьера действительно проголосовали.

В кулуарах оппозиция не устает повторять, что за первые два дня ими был задан новый стандарт работы Рады. Дескать, только персональное голосование, только выступление на украинском языке, и полная обструкция тушкам.

Но для кого этот стандарт? Если власть получила все, что ей было нужно, прямо по этому новому стандарту?..

Елена Мигачова