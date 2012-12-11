Народная самооборона: Украина превращается в полицейское государство

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Народная самооборона» по случаю Международного дня прав человека.

Поздравляя украинцев с этим днем, партия «Народная самооборона» в очередной раз предостерегает украинское общество - пока у власти будет оставаться Партия регионов во главе с ее политическим лидером Виктором Януковичем, «нарушениям прав человека и политическим репрессиям – быть».

Об этом свидетельствуют неопровержимые факты, отмечается в заявлении. В частности, очередное выделение Кабинетом министров Украины в бюджете 2012 года 7 млн гривен на выплату денежных компенсаций по результатам проигрыша государства Украины своим гражданам в Европейском суде по правам человека.

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Руководитель провластной партии, а по совместительству - и.о. премьера Николай Азаров, говорит о новом бюджете страны на 2013 год как о «бюджете семьи», в котором заметно увеличено финансирование силовых структур и юстиции (Генпрокуратура – на 29%, СБУ - на 24,6%, Министерство юстиции – на 12,8%, МВД – 6%). «Из вышеизложенного напрашивается вывод, что с 2013 года создается полицейское государство, в котором главный враг находится внутри страны, и это - украинский народ», - отмечает «Народная самооборона».

Как говорится в заявлении, вызывает тревогу сообщение о том, что Партией регионов разработан сценарий ослабления оппозиционных фракций за счет перераспределения сфер ведения комитетов, с помощью лишения оппозиции важных функций. Комитету по вопросам правосудия, который будет возглавлять в очередной раз регионал Сергей Кивалов, планируют передать функции парламентского контроля над выполнением решений Европейского суда по правам человека.

«Народная самооборона» напоминает также, что на сегодняшний день Украиной уже проиграно около 900 дел в Европейском суде. В.Янукович в свое время объяснил такое количество дел действием старого УПК. Однако уже три недели Украина живет с новой редакцией Уголовного процессуального кодекса, а Президентом до сих пор не объявлена амнистия тысяч невинно арестованных и осужденных граждан.

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Как говорится в заявлении, власть обязана принять незамедлительные меры относительно ответственности должностных лиц – следователей, прокуроров, судей, причастных к нарушению прав тех 900 людей, в том числе Юрия Луценко и Юлии Тимошенко, как это признал Европейский суд.

«В.Янукович и его окружение войдут в историю как власть, которая не только покрывает преступников, но и стимулирует нарушение прав человека в Украине. Мы призываем украинское общество задуматься над собственной судьбой в стране политического беспредела, где права человека отвергаются властью, где надеваются кандалы не только на Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, но и на всю страну», - отмечается в заявлении.