Старый, проверенный, удобный: политологи о камбэке Азарова

…И почему, собственно, несмотря на уничижительную критику и провал реформ, Янукович вновь доверяет Азарову кресло главы правительства.

Невзирая на критику, насмешки и констатацию утраты рейтинга влиятельности и доверия Николай Азаров вновь предложен Президентом на должность премьер-министра. Недоброжелатели убедились, что «дедушку» рано списывать со счетов, а глава государства продемонстрировал, что пока не готов окончательно консолидировать всю власть в стране, а, следовательно, и ответственность за нее, в руках одной группы влияния. Для ближнего окружения Виктора Януковича это, возможно, означает и еще какое-то дополнительное время нейтралитета, баланса, сохранения статус-кво. А вот что премьер Азаров, прощенный и помилованный, известный своими резкими и часто пренебрежительными заявлениями в адрес народа, означает для рядового украинца? Об этом УНИАН спросил у политологов.

Константин Матвиенко, эксперт Корпорации стратегического развития «Гардарика»:

То, что президент вновь внес в парламент кандидатуру Азарова – это полностью логичное решение. Именно под руководством этого премьер-министра был написан проект государственного бюджета на следующий год, и именно он должен с ним работать. Я с трудом представляю себе ответственного политика, который согласился бы возглавить правительство при таком бюджете. Что касается обновления состава правительства, то даже оно произойдет – только персональное, в остальном же продолжится «покращення». Все это в сумме означает, что в ближайшее время ничего не изменится и впереди нас ждет вялая стагнация. Правда, в скором времени она может превратиться в агрессивную… Как долго сохранится такая ситуация, сложно прогнозировать. Есть основания предполагать, что следующий год будет сложным для страны, прежде всего, в экономическом плане, и может ознаменоваться социальными всплесками, в жертву которым и принесут правительство.

Алексей Гарань, профессор кафедры политологии НаУКМА:

Вариант, что Азарова вернут на должность – был, и решение Президента не стало сенсацией. Почему опять Азаров? Раньше он устраивал тем, чтоб был равноотдаленным ото всех, а теперь есть несколько вариантов объяснения его необходимости. Существует предположение, что его используют, чтобы разыграть сценарий 1999 года – подать, но не утвердить, но я лично считаю, что Азаров очень удобен Президенту в сложившейся ситуации. В частности, если положение дел в стране обострится, а гривна упадет, кто-то должен будет взять на себя ответственность, а Азаров для этого идеально подходит. Резона другим претендентам – а среди них называли и Арбузова, и Клюева – идти на такое «самосожжение» я не вижу. Состав правительства, возможно, и обновится, но принципиальных перемен я не жду – ведь это по-прежнему будет правительство Президента Януковича. Появятся ли в команде Азарова оппозиционеры типа Балоги или Порошенко, я не исключаю, но на последних выборах власть показала, что намерена действовать и дальше, как бульдозер, поэтому не думаю, что кто-то из оппозиции будет готов присоединиться к будущему Кабмину.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Ранее я сомневался в том, какое решение примет Президент. Склонялся к мысли, что новым премьером станет другой человек с фамилией на букву А… Поэтому для меня это несколько неожиданный маневр Президента. Оценивать его я бы не хотел. Но, действительно, отправить сегодня Азарова в отставку было бы, по меньшей мере, странно, ведь только что прошли выборы, а именно он был во главе победившей партии. Более того – отказываться от столь опытного менеджера, как Азаров, в нынешней ситуации было бы не разумно, да и выбор у Президента, на самом деле, не так велик: на скамейке запасных не много кандидатов в премьеры. Сомнений в том, что Азарова поддержит парламент, у меня почти нет. Иначе б Президент не стал его подавать. Полагаю, схема будет такой – Азаров остается, состав правительства обновляется. По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. Не хотелось бы говорить, кого хочется видеть в правительстве, чтобы не дать повод облить этих людей компроматом, но вот кому надо уйти, на мой взгляд, так это – Хорошковскому, Богатыревой, министру культуры... Честно говоря, я бы большую часть правительства поменял. Думаю, это будет сделано, и мы увидим вскоре новое антикризисное правительство Азарова-Януковича. Станет ли Сергей Арбузов вице-премьером в Кабинете министров Николая Азарова? Не уверен. Мне кажется, что его нынешняя должность более высокая и влиятельная, чем вице-премьер, и стартовать с нее гораздо лучше и выгодней.

Игорь Жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика»:

Честно говоря, при нынешнем политическом раскладе, при существующей конституционно-правовой ситуации имя премьер-министра не так уж важно. Некоторые персональные нюансы возможны, но решать все будет Президент, и это очевидно. Сейчас мы видим, что Янукович оставил у руля правительства старого, проверенного бойца. Президент решил не рисковать в существующей ситуации. Говорить после этого о том, что нас ждет какой-то реформаторский или антикризисный Кабинет, я бы не стал. Ждать этого не стоит. Более того – во главе вообще остался премьер, который провалил все заявленные реформы, включая пенсионную и налоговую, и теперь не предлагает никакого выхода из рецессии. Как долго Азаров сможет удержаться в кресле, и что он будет предпринимать в случае нового кризиса – финансового или политического, я бы всерьез обсуждать не стал – решать это будет другой человек, – Президент.

Анастасия Береза