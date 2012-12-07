Яценюк может возглавить фракцию объединенной оппозиции в новой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил один из лидеров "Батькивщины" Николай Томенко.

«Я думаю, что прогнозно в понедельник фракция соберется, чтобы решить все вопросы», - сказал Томенко.

В частности, по его словам, будут решены вопросы о делегировании представителей «Батькивщины» в комитеты, избрании руководства фракции т.д.

Кроме того, Н. Томенко сообщил о принятом решение делегировать во временный президиум ВР седьмого созыва своего представителя Бориса Тарасюка, который является заместителем председателя подготовительной группы по организации работы новой ВР.

Как сообщал УНИАН, в «Батькивщине» обсуждают возможность выдвижения на должность заместителя председателя Верховной Рады седьмого созыва Александра Турчинова.

В интервью Украинской правде Николай Томенко сказал, что лидером фракции объединенной оппозиции в парламенте скорее всего станет Арсений Яценюк.