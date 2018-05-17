Гламурные сливки парламента-2012

Когда там уже открытие Рады нового созыва? Заждалась. Не знаю, как умницы, но красавицы, светские львы и львицы встретят вас радостно у входа. Зачем им парламент, не знаю: может, чисто значок депутатский нравится, а, может, надо где-то «Бриони» выгуливать...

В общем, вот он – неполный список самых колоритных тусовщиков и звезд светских хроник, которые теперь будут кроить и перекраивать отечественное законодательство.

Александр Онищенко, мажоритарщик, избранный по округу 93. Первые ассоциации, которые вызывает это имя – лошади и модели. Сайт ЦИК не пишет о нем, как о кураторе конкурсов красоты. Однако, он как раз и прославился завозом в Киев звезд мировой величины для крутых вечеринок. Трудно представить, о чем можно будет говорить в парламенте с бизнесменом-тусовщиком, основные темы предыдущих интервью с которым касались цены проводимых им after-party и стоимости приезда Пэрис Хилтон. На этих выборах Мониторинговые организации писали о продуктовых наборах с его портретом, которые раздавал на своем округе глава Федерации конного спорта и спонсор светских мероприятий. Это, конечно, не вечеринка со Сталлоне, но хоть что-то избирателю да перепало.

Николай Рудьковский, бывший спонсор Соцпартии, шел на эти выборы, как член политсовета «Партии нового поколения Украины» и победил на округе 210. Не знаем про «Партию нового поколения», но Николя, по сути, и правда – новое поколение, которое выбирает если не «пепси», то танцполы и девушек. Бывший социалист прославился любовью к дорогим авто и тем, что в должности министра транспорта возил за казенный счет на частном самолете в Париж без пяти минут замужнюю хозяйку конкурса Мисс-Украина-Вселенная Александру Николаенко. Это дело стало предметом уголовного преследования, но Рудьковский выкарабкался. За ним закрепилось прозвище министра секса и туризма, который, как судачили злые языки, свою любовь на коммерческой основе с представительницами модельных агентств оплачивал за госсчет. Бывший социалист, чье западное образование много раз поддавалось сомнению журналистами, прославился в бытность свою госчиновником как раз в таблоидах.

Виталий Чудновский, бывший бодигард Юлии Тимошенко, также выиграл выборы в девяностом мажоритарном округе в Белой Церкви. Он принадлежит к плеяде обслуги, которой просто повезло, и который попал в парламент по доброй воле лидера партии Юлии Тимошенко. Вопрос, может ли бодигард стать парламентарием, нельзя считать открытым. Нам еще представит увидеть, сможет ли человек, так инвестировавший в собственные бицепсы, превратится в приличного публичного политика. Пока пускай радует женский глаз.

Олег Ляшко, единственный делегат созданной им Радикальной партии в законодательном органе, стал достойным представителем цирковой составляющей украинской политики в ВРУ. Журналист в прошлой жизни, теперь – завсегдатай политических ток-шоу, после гомосексуального скандала сделал головокружительную карьеру. Он – красавчик и символ жизненного успеха для секс-меньшинств. Другое дело, что используют его мужскую красоту в основном для утилитарных целей – оттянуть внимание от оппозиции, скомпрометировать своим присутствием протестные движения. Но, в глазах определенной части общества он, бесспорно, импозантный мужчина.

Нестор Шуфрич попал в парламент по спискам Партии Регионов. Как и некоторые другие вышеуказанные новопарламенсткие стиляги, он, в свое время, прошел через мытарства возбужденных уголовных дел, но, главное, что его роднит с нашим списком – это невероятная скандальность и участие в конкурсах красоты. В активе Нестора – три драки с мужчинами-политиками, более ранние разгуливание в ЦИК с голым торсом, избиение Мисс Ужгород (по данным Геннадия Москаля), ну и интерес к юным особам, которые сопровождают его на различных тусовках.

Таисия Повалий, первый номер списка Партии Регионов. Участие в политике не понизит пробу золотого голоса Украины, который снискала себе «просто Тая». Но, трудно представить парламентские способности певицы. Возможно, она будет рассказывать нам о новых трендах французского кабаре, возможно, о новых проектах с Басковым, которые станут важным фактором укрепления российско-украинской дружбы. А, может, скооперировавшись с Александром Онищенко, они заведут в парламентском буфете живой звук и туда будут приезжать звезды мирового класса?..

Ирина Бережная, парламентская селебретис из Партии Регионов, прошла в парламент по 169 округу. Последний год перед выборами Ирина Бережная изо всех сил доказывала свою состоятельность в роли публичного политика. Небезуспешно. Последний год она появлялась на эфирах, анализируя новый УПК, защищая судебную реформу и обсуждая налог на роскошь. На этапе ранней Бережной журналисты исследовали в основном глубину декольте ее нарядов, отцовство ее дочери Даниэлы, ее аксессуары, и участие в блатворительных аукционах.

Но думаю, что госпоже Бережной нужно немало потрудиться, чтобы очистить репутацию от шлейфа гламурных фотосессий. Привычка считать ее светской львицей пока сильнее ее образа юриста-интеллектуала и публичного политика.

Не досчитались

Что я вам скажу: в этом списке мне будет очень не хватать Александра Пабата (кто может рассказать о машинах лучше него?!) и Натали Розинской (как она бы обогатила парламентский жаргон!).

Открытый вопрос: имеет ли право депутат на такую вот светскую тусовочную жизнь? Бесспорно. В свободной же стране живем. Просто, иногда столь явно демонстрируемая любовь к яркой жизни и развлечениям вызывает ощущение резкого несоответствия тусовщика с образом парламентария. Это такой же когнитивный диссонанс, как дорогие часы на руках законодателей, по своей стоимости в разы превышающие возможности их носителей по данным налоговой декларации. Скромнее надо быть, коль уж мандат – в кармане.

Впрочем, не скажу, что сказывается на имидже украинского парламента в целом более губительно: депутатские драки или «барби», за пять лет не запомнившиеся ни одним интересным выступлением. Просмотрев список наших гуляк, обратила внимание, что вся эта команда по факту работает на нынешнюю партию власти, но половина из них зашли в большую политику (в тот же парламент) с нынешней оппозицией, когда та была властью. Увы, получается, что такие красавчики и красавицы – непременный атрибут отечественной политической власти, кто бы эту власть не представлял…

Маша Мищенко