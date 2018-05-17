Вехи недели. Энергетические страдания, тройная дюжина на счастье и неразделенная любовь Арбузова

Тем временем парламентарии седьмого созыва приняли решение начать свою работу 12.12.12, а претенденты на премьерский портфель вытряхивают на стол последние козыри.

Украина все чаще оправдывает имидж страны нереализованных возможностей. Скандал вокруг соглашения о строительстве терминала по приему сжиженного газа стал своего рода кульминацией цепочки разочарований в системе государственного управления и отдельных исполнителях. Многие сотрудники исполнительной власти словно провоцируют приступы президентского гнева, которые никак не находят воплощения в президентских указах. Ответственный за национальные проекты и инвестиции Владислав Каськив, обласканный политическими противниками после прихода к власти Виктора Януковича, оказался на поверку неэффективным менеджером. Найдется ли на эту позицию более качественный управленец – решать, конечно, президенту, но общественность свое представление о бывшем лидере «Поры» уже составила.

Глава государства в Катаре, а премьер-министр Николай Азаров – в Норвегии стремились доказать, что Украина заинтересована в поставках сжиженного газа всем неурядицам с терминалом на зло. Если в регионе Персидского залива заинтересованы в украинском зерне, то Норвегии нам придется предлагать финансовые ресурсы – это государство очень умело распоряжается счастливо открытыми запасами углеводородов. Нашей стране есть чему поучиться у наследников викингов.

Стоит отметить, что Европейский Союз, по всей видимости, взял на вооружение по отношению к Украине политику кнута и пряника. Если еврокомиссар Штефан Фюле публично не исключил подписания Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС в ноябре следующего года, то Европейский парламент вряд ли порадует официальный Киев благоприятной оценкой прошедших в нашей стране парламентских выборов. По крайней мере, госсекретарь США Хиллари Клинтон уже назвала их «шагом назад по пути развития демократии», а в отношении Украины Штаты и Евросоюз в последнее время действуют согласованно.

Тем временем победители избирательной кампании ведут позиционные политические бои еще до официального вступления в свои полномочия. Избранные депутаты Верховной Рады решили провести ее учредительное заседание 12 декабря, видимо, посчитав, что эта дюжина для них точно будет счастливой. Представители оппозиционных партий настаивают на обеспечении персонального голосования, на что «регионалы» реагируют как хорошо воспитанная девушка – ни «да», ни «нет» не говорят, продолжая при этом искать возможности для формирования парламентского большинства.

Заметно воспрянул духом после вступления в силу закона «О всеукраинском референдуме» лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук. Политик, долгое время считавшийся в нашей стране «юристом номер один», призывает поскорее поинтересоваться мнением украинцев на тему присоединения Украины к Таможенному Союзу. Похоже, у Виктора Владимировича на складе уже пылятся и агитационные материалы для агитации сограждан, и наличные, позволяющие достичь высокой степени убедительности. Но другой отечественный мэтр юриспруденции – министр юстиции Александр Лавринович – призвал не торопиться с подобной инициативой, а дождаться подписания соответствующих международных документов.

Злую шутку излишняя поспешность может сыграть с претендентами на премьерский портфель, нынешний обладатель которого Николай Азаров владеет этим атрибутом власти без малого тысячу дней. Если раньше соратники по партии непременно восхваляли государственную мудрость Николая Яновича, но сегодня в их заявлениях все чаще звучат не только скептические нотки, но и намеки на необходимость расширения политической базы для осуществления реформ. Бурную активность развил председатель правления Национального банка Сергей Арбузов. Создается ощущение, что во всей 45-миллионной Украине только Сергей Геннадиевич не знает, что сбережения надежнее хранить НЕ В ГРИВНЕ, и пытается с настойчивостью, достойной куда лучшего применения, поставить валюту практически вне закона. Не знаю, удастся ли Арбузову продавить закон о 15-процентном налоге на продажу валюты через парламент, но свои шансы на премьерство неразделенной народом любовью к гривне он подпортил.