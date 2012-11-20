ВР отказалась отменить закон о референдуме

Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления народных депутатов Украины Сергея Саса и Николая Томенко «Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в качестве закона проекта Закона Украины «О всеукраинском референдуме».

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Как передает корреспондент УНИАН, за такое решении проголосовало всего 16 (при необходимых 226 голосах – УНИАН) из 276 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В проекте постановления предлагалось отменить решение Верховной Рады Украины от 6 ноября 2012 года о принятии в качестве закона проекта Закона Украины «О всеукраинском референдуме» (р.№6278 от 29.04.2010) как принятого с грубым нарушением требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины.

На замечание народных депутатов, что ВР приняла этот закон с нарушением Конституции и законодательства Украины, В.Литвин ответил, что парламентом немало принималось законов с нарушениями в разные периоды.