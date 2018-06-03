Вехи недели. Смазанные выборы, столичный сюрприз и ожидание Павла Лазаренко

«Ложка дегтя в бочке меда». Так можно было бы охарактеризовать проблемы на отдельных избирательных участках, если бы они не носили системного характера. Впервые со времен выборов мэра Мукачево в 2004 году под окружными избиркомами появились крепкие ребята, обеспечивающие правильность подсчета голосов. Изъятие избирательной документации с участием милицейского спецназа в Первомайске стало первым прецедентом подобного рода в истории независимой Украины, а победа Татьяны Засухи на Киевщине – свидетельством того, что Фемида в Украине даже с повязкой на глазах остро чувствует политическую целесообразность.

Действия выигравшей выборы в командном зачете и проведшей добрую половину из 225 мажоритарщиков Партии регионов не поддаются логическому объяснению. Вместо обеспечения признания результатов голосования собственными согражданами и западными политиками партия власти начинает отжимать голоса по отдельным округам, вызывая протесты со стороны местных жителей. Со стороны это выглядит как стремление «регионалов» (или части из них) спровоцировать масштабный политический кризис со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кому мешало чувство глубокого удовлетворения оппозиции своими результатами в командном зачете, продемонстрированное в ночь с 28 на 29 октября? Ответа на этот вопрос мы пока не получили. Загадочно и недальновидно как для своего публичного образа сильного президента молчит и Виктор Янукович – глава государства ограничился формальными пожеланиями новоизбранному парламенту поскорее приступить к работе.

На точечные удары власти по отдельным округам оппозиция решила ответить нелинейно: Анатолий Гриценко вбросил с полковничьей прямотой призыв к соратникам по объединенной оппозиции обнулить партийный список и отозвать мажоритарщиков. С разной степенью энтузиазма предложение поддержали в «УДАРе» и «Свободе» - политических силах, для которых создание собственных парламентских фракций будет дебютом. Проблема заключается в том, что торпедировать работу законодательного органа непросто. Рассчитывать, что уходящая Верховная Рада примет новые, демократические правила проведения новых выборов и назначит их на приемлемый для противников Виктора Януковича срок, как минимум, наивно. Да и обеспечить нелегитимность нового парламента путем сложения трети депутатских мандатов легко только на словах – у каждого новоизбранного законодателя, включая партийных лидеров, есть свои резоны не отказываться от символа народного доверия. На нынешнем этапе оппозиционеры могут разве что согласовывать свои действия и пытаться найти приемлемый вариант выхода из ситуации. В Центризбиркоме уже говорят о возможности назначения повторных выборов по проблемным округам, подчеркивая, что это решение – политическое, а не правовое. Но после третьего тура президентских выборов в нашей стране уже никто не удивится прецедентам.

Свое веское слово в сложившейся ситуации могут сказать и внешние силы. Катализатором активности европейских политиков станет объявленная в знак протеста против фальсификаций результатов голосования Юлией Тимошенко голодовка. Окончательные выводы ОБСЕ и ПАСЕ по итогам украинских выборов могут стать убийственными для международного авторитета нашей страны. И никто не даст гарантию, что Россия, внезапно «прозрев», не изменит свою позицию и не встанет на сторону проверенных партнеров по ЕС.

Аргументов для радикализации оценок внешними силами сегодня предостаточно. Одного 223 столичного округа, где неделю пытаются подвести итоги волеизъявления, достаточно, чтобы подвергнуть Украину полному остракизму. Кстати, стоит отметить поражение кандидатов от власти – явных и слегка замаскированных – в Киеве. Трудно представить, когда теперь в столице Украины пройдут выборы городского совета и мэра – оснований для падения оппозиционных настроений нет, а играть в поддавки с оппозицией власть не намерена.

На фоне политического кризиса, сопровождающего подведения итогов парламентских выборов, практически незамеченным осталось освобождение Павла Лазаренко. Возможно, дело в том, что некогда всемогущий Хозяин слишком долго оставался за пределами украинской политики, а расклады на Родине серьезно изменились. Затянулось и обещанное возвращение Лазаренко в Украину – он ожидает решения своей судьбы за океаном в иммиграционной тюрьме.

Евгений Магда