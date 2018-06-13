Неединство: оппозиция теряет 20 парламентских штыков из-за неуступчивости на мажоритарке

Один за всех и все за одного – именно так должны были бы действовать украинские оппозиционные политические силы, выдвигая кандидатов по одномандатным мажоритарным округам. И, к счастью для здравого смысла и оппозиционеров, кое-где так и было. Некоторые самовыдвиженцы демонстрировали чудеса самоотверженности, кое-где сами партии отказывались от соревнований в пользу идеологических товарищей. Но, что типично для украинской политики, договориться до 28 октября по подавляющему большинству мажоритарных округов оппозиционерам не удалось. Под оппозиционерами в данном случае УНИАН подразумевает «Батьківщину» (ОО), УДАР и «Свободу».

Эти политсилы, выдвинув каждый своего кандидата на ряде округов, таким образом, способствовали, в известном смысле, распылению голосов избирателей, желающих поддержать представителя оппозиции. И, тем самым, дали фору соперникам – выдвиженцам-регионалам или самовыдвиженцам, в декларируемой некоторыми из которых оппозиционности есть серьезные основания сомневаться. Хоть социологи и твердят, что голоса избирателей не перетекают прямо от одного кандидата к другому, исходя из имеющихся на данный момент результатов голосования, опубликованных на сайте ЦИК, можно утверждать, что оппозиционный кандидат побеждал или проигрывал и минимальным отрывом именно там, где был от любой политической оппозиционной силы единственным.

УНИАН попробовал посчитать сколько именно «штыков» потеряла оппозиция из-за неумения договариваться. Мы брали округи, где победили представители неоппозиционных политических сил и самовыдвиженцы, и суммировали результаты для выдвиженцев ОО, УДАРа и «Свободы». Кандидаты, выдвинутые задекларировавшей свою оппозиционность и намерение сотрудничать с другими не поддерживающими власть политсилами партией «Собор», ни на одном округе не набрали достаточно голосов, чтобы повлиять на представленный ниже список.

1. Твердую победу могла бы получить оппозиция, договорившись на 14 округе в Винницкой области. Всего на 83 голоса отстал кандидат «Батьківщины» Иван Мельничук от самовыдвиженца Виктора Жеребнюка, но 4028 голос ушло к кандидату от УДАРа.

2. Место в парламенте досталось самовыдвиженцу Сергею Мартыняку в 20 округе на Волыни, в том числе, благодаря оппозиции – почти 37 тысяч голосов на двоих получили «УДАР» и «Батьківщина» против 30324 голосов победителя.

3. Там же на Волыни, в 21 округе с минимальным преимуществом выиграл политическую борьбу самовыдвиженец Степан Ивахив. Суммарный результат оппозиционных кандидатов в итоге на 2,14% больше.

4. Виталий Журавский на 66 округе (Житомирская область) получил 24 964 голоса, тогда как единый кандидат от «Батьківщини» и УДАРа путем суммирования результатов мог набрать больше 26 тысяч.

5. В 82 округе Запорожской области единый кандидат от оппозиции имел шансы обойти регионала Дудку Александра – «ударовец» и «батьківщинец» на двоих получили больше 40%, у победителя - 39, 87.

6. На 87 округе свободовец и ударовец набрали вместе почти 40 тысяч голосов, а по отдельности проиграли самовыдвиженцу Юрию Деревьяненко – у того 33 833 голоса

7. Почти такая же ситуация на округе номер 90. Самовыдвиженца Виталия Чудновского легко, судя по результатам, мог обойти единый кандидат от оппозиции – на двоих «свободовец» и «ударовец» набрали на 7,02% голосов больше.

8. В 96 округе «регионал» Ярослав Москаленко с минимальным отрывом выиграл у оппозиционера Александра Кандыбы: 39306 голосов против 38149, а вот если бы к этому добавить хоть небольшую часть из 13268 голосов, которые набрал кандидат от УДАРа, получилась бы убедительная победа.

9. Кандидат от Партии регионов в округе номер 100 Станислав Березкин обошел представительницу «Батьківщини» всего на 5%, но ей могли бы достаться 8,82%, ушедших представителю УДАРа.

10. Суммарный результат оппозиционеров Чорноиваненко и Диденко (26349) по округу 101 всего на два голоса превышает результат победителя «регионала» Виталия Грушевского (26347), но и этого могло бы хватить.

11. Объединения с лихвой хватило бы оппозиционерам для победы на 102 округе.

Почти по 20% голосов набрали «ударовец» и «свободовец», проиграв по отдельности регионалу Александру Едину (29,10%).

12. 7,48% отобрал у оппозиционера Аркадия Корнацкого «ударовец» Анатолий Козловский на 132 округе, а разрыв между победителем-«регионалом» и кандидатом от «Батьківщини» составил всего 232 голоса.

13. Меньше, чем тысячу голосов, уступил оппозиционер Сергей Кошин «регионалу» Николаю Сороке на 155 округе в Ровенской области. Почти 10 тысяч голос вхолостую забрал «ударовец» Николай Кушнир.

14. В лидеры могли бы выйти оппозиционеры в 184 округе Херсонской области: 20.08% УДАР+«Батьківщина» против 19.86% кандидата от ПР.

15. Единый кандидат от оппозиции мог одолеть самовыдвиженца на 188 округе (Херсонская область). Не договорившиеся УДАР и «Батьківщина» набрали тут на двоих около 31%, а победитель – 28,39%.

16. Именно распорошенность голосов избирателей протеже Кличко и Тимошенко-Яценюка позволили самовыдвиженцу одержать победу в 190 округе. Он один набрал 42,65% , а оппозиционеры на двоих – 45,02%.

17. Объединившись, могли одолеть конкурентов оппозиционеры и на 191 округе (Хмельницкая область). Голосов Валерия Мурзы («Батьківщина») и Николая Гнатюка (УДАР) хватило бы для победы над самовыдвиженцем Виктором Бондарем – оппозиционеры на двоих набрали больше 25 тысяч голосов, победитель – 22449.

18. Богдан Губский мог бы не попасть в парламент по 197 округу, если бы Яценюк и Кличко вовремя договорились – 34,67% против общего результата оппозиции 38,27%.

19. Твердое преимущество могла бы получить оппозиция на 199 округе. Один кандидат от тех же «Батьківщини» и «УДАРа» мог бы победить самовыдвиженца Валентина Нечипоренко – 28,74% против 37,99% на двоих.

20. Если не удастся переломить ситуацию на 223 киевском округе, то в победе Виктора Пилипишина можно смело винить всё ту же несговорчивость – именно кандидат от УДАРа «съел» больше 11 тысяч голосов избирателей, оставив тем самым мизерное, но преимущество Пилипишина над «свободовцем» Юрием Левченко.

Кроме этих 20 потенциальных бойцов от оппозиции в будущем составе ВР, следует добавить: если на округах 215 и 216 оппозиционерам не удастся защитить свой результат, то также лишь благодаря несогласованности – «ударовец» забрал почти 20%, оставив «свободовцу» Ильенку крайне шаткое преимущество над Галиной Герегой. Такая же ситуация и у Ксении Ляпиной – не будь кандидата от УДАРа – ее победа над Супруненко могла бы быть явной и безоговорочной.

В ночь выборов Виталий Кличко заявлял, что рассчитывает на 15, а то и 20 своих мажоритарщиков в парламенте. В результате (по данным ЦИК на сегодня) получил только шестерых. Можно ли обвинять, в первую очередь, его в отсутствии компромисса по мажоритарке? Скорее, да. Судя по результатам, вывешенным на сайте ЦИК, почти во всех рассматриваемых нами округах его кандидаты были слабее конкурентов от «Батьківщини», следовательно, стоило уступить сильнейшему (если, конечно, желание сотрудничать с оппозиционными силами против власти было реальным).

Несговорчивость до выборов уже обошлась оппозиции примерно в 20 мандатов, чем обернется несговорчивость после выборов, в парламенте – скоро увидим. Или, анализируя эти выкладки, оппозиционный разум с инстинктом самосохранения все же одержат верх над личными амбициями? Посмотрим.

Анастасия Береза