Вехи недели. Парламентские сюрпризы, своевременный Мельниченко и неумолимый Путин

Верховная Рада умерла! Да здравствует Верховная Рада. В парламенте седьмого созыва прогнозируют большинство, созданное Партией регионов с участием нестабильных в политических симпатиях, но не видящих альтернативы сотрудничеству с властью депутатов-мажоритарщиков. Оппозиция, которая будет представлена тремя политическими силами на все вкусы – ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», «УДАР» - вряд ли сможет договориться о постоянном сотрудничестве, реализуя только ситуативные договоренности. Владимир Литвин в предчувствии расставания со спикерским креслом, огласил тезис с претензией на политическое завещание: не избирать председателем Верховной Рады представителя Партии регионов. Злые языки уже предлагают на место в парламентском президиуме Виталия Кличко, хорошо понимая, что это – кратчайший путь к разрушению рейтинга популярного политика.

Партия власти празднует победу, оппозиция довольна результатом, во многих мажоритарных округах идут бои с применением юридических технологий направленного поражения. Коммунисты рискуют оказаться самой маленькой фракцией, размер которой заставит позабыть и о капризах, и о хлебно-неприметных местах в будущем парламенте. «Украина – вперед» получила 28 октября от избирателей «черную метку» о неэффективности визуально яркой кампании без глубокого смысла. Подобные «контрольные выстрелы» по политическим амбициям ряда кандидатов сделали и избиратели во многих одномандатных округах.

Еще одно испытание для амбиций – слухи о возможной ротации Кабинета Министров, которые преподносятся с умным видом рядом политических экспертов. При этом в стране пока не нашлось аналитика, способного пояснить смысл замены на нынешнем этапе Николая Азарова на посту премьера. Остальные портфели в правительстве запросто могут найти новых обладателей – в частности, вице-премьер Сергей Тигипко уже заявил о стремлении стать парламентским председателем. Да и Виктор Балога с Петром Порошенко, де-факто избранные парламентариями, предпочтут законотворчество сотрудничеству с правительством, где первые скрипки сплошь у «регионалов».

Оценки избирательной кампании западными и российскими наблюдателями принципиально разнятся. Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ достаточно жестко высказались об административном ресурсе и непрозрачности процедуры подсчета голосов, намекнув на сворачивание демократии в Украине, ну а наши собратья по постсоветскому лагерю близки к тому, чтобы признать украинские выборы эталоном прозрачности и легитимности для СНГ. Похоже, за 10 лет от правил «мажоритарного приличия» отвыкли не только украинские избиратели, но и иностранные наблюдатели.

Интересно, что весьма сдержанно оценил будущую парламентскую кампанию в Украине российский президент Владимир Путин. Виктор Янукович в очередной раз без толку слетал к российскому коллеге, если не учитывать подписания соглашения о реадмиссии нелегальных мигрантов. Газовый вопрос, остающийся камнем преткновения в двусторонних отношениях, главы государств договорились обсудить, если верить Януковичу, в ноябре. Насколько это обсуждение эффективно во время отопительного сезона – можно только догадываться. Сомневающимся дам подсказку: Виктор Янукович в Харькове заявил о готовности Украины покупать газ где угодно, чтобы не висеть на «газовой игле» российского монополиста. Вряд ли это была попытка таким образом поднять рейтинг Партии регионов в ее электоральном заповеднике.

Очень своевременно в Украину вернулся Николай Мельниченко. «Рыцаря диктофона под диваном» не остановил международный розыск, в который его объявили украинские компетентные органы. Николай Иванович был неудержим: всего ночь переночевав под арестом, он был освобожден из-под стражи под залог и в сопровождении бойцов «Альфы» отбыл в неизвестном направлении. Скорее всего – готовить показания против Юлии Тимошенко, актуальность которых резко выросла после высокого результата «Батькивщины» на парламентских выборах.