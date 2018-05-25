Вехи недели. Оппозиция без согласия, Тимошенко без спокойствия, Азаров без понятия о зарплатах

Неизвестно, читали ли лидеры оппозиции в детстве басни Ивана Крылова, но их воплощение в жизнь у них получается очень хорошо. Далеко не святая троица – «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» - пытаются набрать рейтинговые очки и склонить на свою сторону неопределившихся избирателей, при этом не жертвуя собственными интересами. К сожалению, ни попытка согласовать кандидатов по мажоритарным округам, ни ритуальные танцы вокруг не предусмотренного законодательством коалиционного соглашения не привели к сближению позиций партий, называющих себя оппозиционными. Соратникам Виталия Кличко впору подавать иск о дискриминации: партнеры по переговорам из «Батькивщины» так и не могут определиться, как окончательно назвать «УДАР» - то ли «проектом Банковой», то ли «нашей надеждой на создание большинства». Можно смело утверждать, что Кличко сделал выводы после того, как на День Соборности Арсений Яценюк фактически вынудил его подписать соглашение о сотрудничестве демократических сил. Теперь лидер «УДАРа» непреклонен: подписывать документы о сотрудничестве должны только избранные депутаты.



Слабым утешением для Арсения Яценюка стало подписание коалиционного соглашения со «Свободой». Дело в том, что партия Олега Тягныбока пока не обеспечила себе прохождения в парламент, но, заручившись этим документом, может предпринять финишный рывок. Следует понимать, что после заключения альянса «Свободы» и «Батькивщины» шансы последней набрать голоса на юго-востоке страны упали, зато популярность «свободовцев» на западе может вырасти.

Кстати, «УДАР» называется себя главной альтернативой Партии регионов, пользуясь тем, что Кличко-боксера знают и любят по всей стране, а Кличко-политик пока не успел наделать ошибок, губительных для рейтинга. Отмечу, что упомянутые политические силы вместе с путающейся под ногами «Нашей Украиной» активно вытаптывают западное электоральное поле. На юго-востоке правят бал «регионалы» и коммунисты, а в центральных областях тон предвыборной кампании задает мажоритарная составляющая, в которой «крепкие хозяйственники» теснят обладателей идеологических излишеств.

Юлия Тимошенко стремится помочь своим соратникам по мере сил. На ее призыв к однопартийцам обеспечить проведение парламентских выборов по принципу «Один округ – один оппозиционный кандидат» на Туровской отреагировали бессердечно, фактически проигнорировав. Более благосклонными будут, по всей видимости, единомышленники из Европейской народной партии, которых Юлия Владимировна призывает оказывать давление на Януковича, а те – рады стараться. Весомым аргументом для европейских союзников в пользу тезиса о недемократичности украинских выборов станет последнее заявление Тимошенко. Она обвинила власть в круглосуточной слежке за собой во всех без исключения помещениях больничной палаты и потребовала своего возвращения в Качановскую колонию.

Хотя Николай Азаров напомнил в Запорожье, что это по вине Тимошенко Украина переплачивает 5 миллиардов долларов за газ ежегодно, дальнейшее развитие событий в казачьей столице трудно назвать благоприятным для лидера «регионального» списка. Николай Янович, как оказалось, обладает опасными иллюзиями относительно уровня зарплат на АвтоЗАЗе, о чем ему с пролетарской прямотой и заявили рабочие. От столкновения с действительностью премьер не пострадал, но этот инцидент вряд ли подвигнет его на посещение промышленных предприятий в западных регионах страны. Азаров предпочитает делать акцент на политических заявлениях, подчеркивая, что Партия регионов обязательно выиграет парламентские выборы.

Верит в свою будущую победу и заместитель Азарова по правительственной и партийно-избирательной линии Сергей Тигипко. Он уже выразил готовность занять спикерское кресло в парламенте седьмого созыва. Конечно, если однопартийцы поддержат. Сергея Леонидовича не останавливает даже перспектива изменения парламентского регламента, позволяющего менять спикера простым голосованием. Видимо, он четко осознал, что достиг высот своего карьерного роста в правительстве, председателем правления Национального банка он уже был, а в бизнес в чистом виде активному политику возвращаться неинтересно.

Виктор Янукович пообещал учитывать чувства верующих при принятии закона о запрете пропаганды гомосексуализма и первым из государственных деятелей потребовал жесткого наказания для активисток FEMEN, спиливших крест в центре Киева. Сегодня Виктор Федорович отправится на переговоры с Владимиром Путиным – президенты планируют обсуждать вопросы сотрудничества в газовой и космической сфере. Весьма показательно, что перед Януковичем в Москву доставили похищенного в Киеве оппозиционного активиста Леонида Развозжаева. Поэтому надеяться на «доброго барина Владимира» за неделю до парламентских выборов не стоит – слишком активен его кум Виктор Медведчук, не принимающий участия в парламентской гонке.

Евгений Магда