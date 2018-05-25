Александр Третьяков: «Призываю киевлян поддержать политиков, способных реально их защитить»

Один из тех, кто беспощадно критикует власть – оппозиционный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся на 218-м округе столицы. О противостоянии с Партии Регионов, готовящихся фальсификациях, а также о шансах демократических сил на победу Третьяков рассказал в своем интервью журналистам.

- Чем вызвана столь резкая риторика по поводу власти с вашей стороны? Неужели и похвалить не за что?

Сегодня в Украине антинародная, и, по своей сути, антигосударственная власть. С моей стороны было бы преступлением спокойно смотреть, как группа людей шаг за шагом узурпирует власть и уничтожает страну. Я сделаю все возможное, чтобы помешать воплотиться в жизнь этим планам и знаю, как это сделать.

Моя позиция четкая и понятная: Я выступаю категорически против вечного правления Партии регионов. В будущем парламенте мы вместе с единомышленниками из «УДАРа» и «Батькивщины», сильными оппозиционными мажоритарщиками сформируем демократическое большинство, которое отправит правительство в отставку, примет закон об импичменте Президента и вернет Украину на европейский путь развития.

- Как говорится, «критикуя – предлагай». Что смогут предложить демократические силы?

- Убежден, что мы сможем перейти к качественным, глубинным реформам. Есть целый ряд первоочередных задач, которые нуждаются в срочном решении. Мы отменим Налоговый кодекс, который убивает малый и средний бизнес, и примем новый - прогрессивный и лояльный для предпринимателей. Также отменим «языковый» закон, раз и навсегда закрепив статус украинского языка, как единственного государственного.

Крупный бизнес будет платить достойные зарплаты и большие налоги в бюджет – мы обяжем его делать это. Обязательно решим земельный вопрос, продлив мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до того момента, пока ее стоимость не будет реально оценена и уровень зарплат людей позволит ее покупать.

Кроме того, отменим пенсионную реформу и, следовательно, повышение пенсионного возраста, которую навязала людям власть. Одна из наших главных задач - повысить пенсии и зарплаты, доведя их уровень до среднеевропейских показателей. На самом деле, все это очевидные и реальные действия. Но их можно будет провести только после того, как мы сменим нынешний режим.

- Вы неоднократно заявляли о том, что власть считает вас своим главным врагом на округе. Но ведь есть и другие оппозиционные кандидаты. Как вы объясните, что противодействие направлено именно на вас?

- Война партии власти со мной началась не сейчас. Просто логично, что она активизировалась на финишной прямой кампании, когда мобилизуются все возможные силы. Почему именно ко мне такое повышенное «внимание»? Наверное, потому что я один из немногих, кто еще остался в оппозиции из команды 2004-го года, которая не пустила их к власти. И, соответственно, представляю для них опасность, потому что на практике знаю, как можно отстранить их от управления государством.

Но все эти старания не смогут изменить ситуацию: динамика роста моих рейтингов позволяет прийти к однозначному прогнозу: я побеждаю. На сегодняшний момент уровень моей поддержки среди избирателей значительно опережает других кандидатов.

Именно поэтому власть намерена сорвать выборы на 218-м округе. Уже знаю достоверно, что такой сценарий запущен. Ведь нынешняя власть по-другому выигрывать выборы не умеет.

- В чем конкретно заключается этот сценарий?

Сегодня очень многих членов участковых избирательных комиссий, в частности, бюджетников, власть загоняет туда насильно. А у любого человека, которого что-то заставляют делать, неумолимо зреет внутренний протест. В результате, эти люди просто не придут работать на участки, и некому будет считать голоса. Таким образом, выборы могут быть сорваны.

Но я буду противостоять этим планам. В каждой избирательной комиссии будет около пяти моих наблюдателей, приглашены и иностранные наблюдатели, которые будут находиться на округе в день выборов. Зная на что способен этот режим, пускать избирательный процесс на самотек ни в коем случае нельзя. Только полный контроль со стороны общественности позволит нам предотвратить запланированные фальсификации. И я убежден, что совместными усилиями с неравнодушными гражданами мы защитим выбор киевлян.





- По вашим прогнозам, столица подтвердит свои оппозиционные настроения?

- Киев однозначно против нынешней власти. Понимая это, они придумали технологию, когда на каждом мажоритарном округе баллотируется и номинальный, и скрытый кандидат от власти под видом «независимого». По моим данным и информации в СМИ, на 218-ом округе таким выдвиженцем режима оказался застройщик Парцхаладзе.

Которому, кстати, во время избирательной кампании всячески содействовал глава Святошинской райгосадминистрации Рюмшин, лично участвуя в его агитационных мероприятиях. А работники бюджетных организаций, переодетые в одежду с символикой Парцхаладзе, от его имени проводили акции «добрых дел» за бюджетные же деньги.

Я обнародовал данные об этом, и Парцхаладзе подал на меня в суд. Который, кстати, отказался рассматривать иск в виду его полной безпочвенности. Чем фактически подтвердил, что скрытый фаворит власти – именно этот кандидат.

- Кроме этого судебного разбирательства, вам приходилось сталкиваться с противодействием со стороны оппонентов?

Партия власти судорожно ищет зацепки, чтобы скомпрометировать меня, как оппозиционного кандидата, потому что ясно видит перспективы своего проигрыша в столице.

К примеру, был подан иск от «регионалов» по поводу того, что мои агитационные плакаты печатаются без выходных данных, при этом в качестве доказательства были предоставлены… фотографии с обрезанным краем. Это судебное разбирательство Партия регионов тоже проиграла: вся моя агитпродукция печатается и размещается в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Честность и прозрачность кампании для меня - дело принципа. Ведь я прекрасно понимал на что иду, критикуя власть и борясь за ее отставку. Именно поэтому не даю режиму ни единой зацепки для того, чтобы они могли снять меня с выборов.

Также рекламные операторы отказались вывесить на территории округа мои агитационные постеры на билл-борды. Причем они уже были отпечатаны и проплачены из избирательного фонда. Первый – «Поддержи импичмент Президента и отставку правительства», второй – «Поддержи ликвидацию должностей глав КГГА и райадминистраций». А это, между прочим, пункты из моей избирательной программы, которые я планирую реализовать в парламенте.

О чем это говорит? О том, что они боятся реакции власти, которая их запугала.

Кроме того, коммунальщикам была дана команда по Святошинскому и Оболонскому району «зачищать» мои агитационные материалы, хотя мы официально заявили о том, что снимем их сами за несколько дней до дня голосования.

Не единожды пришлось столкнуться и с использованием админресурса – мне препятствовали во время посещений школ, больниц, социальных учреждений, которым я помогаю. Но мы всеравно находили возможность встречаться с людьми, и по результатам этих встреч могу сказать точно - столичные жители настроены дать нынешнему режиму решительный отпор. Так что этой власти ничто поможет - главную битву в столице 28-го октября она проиграет. В этом я полностью уверен.

- Почему вы выступаете за ликвидацию должности главы КГГА? Что вас не устраивает в действиях столичной власти?

Киев - главный город и центр деловой жизни Украины. Логично, что у него самый большой в стране бюджет. Но столице половина этих денег просто не достается. И вот почему – эти средства сначала идут в центральный бюджет и потом перераспределяются на усмотрение партии власти. Таким образом, у киевлян ежегодно отбирают около 7 миллиардов гривен.

Все это происходит потому, что столицей руководят люди, назначенные указом Президента. А ликвидировав районные советы, у жителей столицы отобрали последнюю возможность реально влиять на управление своим городом, который уже давно превратился в «дойную корову» правительства Азарова.

Поэтому я ставлю перед собой три конкретные задачи – восстановить в столице райсоветы, ликвидировать должность главы КГГА для того, чтобы городом управлял только мэр, избранный на выборах в два тура большинством киевлян, и, наконец, вернуть деньги, уплаченные столичными жителями в виде налогов и своих квартплат, в городскую казну.

- Как вы намерены эти деньги возвращать? И, главное, каким образом киевляне смогут ими воспользоваться, на конкретных примерах?

Для этого нужно внести изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят деньгам, заработанным в Киеве оставаться в городском бюджете. Все эти средства будут направлены на ремонт дорог, школ, домов, освещение улиц и многое другое.

В столицу нужно вернуть реальное самоуправление. Этот процесс уже начат – на базе моих депутатских приемных на округе уже созданы центры самоорганизации киевлян, призванные временно заменить отсутствующие райсоветы. И работать они будут на постоянной основе.

Вместе с активными гражданами я, как народный депутат, смогу надавить на власть любого уровня, добиться от нее выполнения своих обязанностей.

Кроме того, мы инициировали создание института «выборных» - представителей каждого дома на округе, которым жители дадут полномочия представлять свои интересы. Именно «выборные» станут первыми кандидатами на должности районных депутатов после того, как мы законодательно вернем райсоветы в Киев.

- Впервые за десять лет украинцы будут выбирать парламент по партийным спискам и по мажоритарным округам – впору запутаться среди обилия кандидатов. Что бы Вы посоветовали киевлянам накануне выборов?

- Каждый, кто придет на свой избирательный участок, получит два бюллетеня. По списку партий призываю киевлян поддержать оппозиционные партии, которые в новом парламенте сформируют ядро демократического большинства – «УДАР» или «Батькивщину». А из списка мажоритарщиков выбирайте независимого и оппозиционного власти по идеологическим принципам, настроенного на долгосрочную работу на округе, способного реально защитить интересы своего избирателя.