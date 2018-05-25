Вехи недели. «УДАР» зашел с козырей, Азаров занервничал, Тимошенко отметила годовщину

Виталий Кличко стремительно обучается в школе большой украинской политики умению делать мелкие пакости своим потенциальным союзникам. Поспешные переговоры по согласованию кандидатов по одномандатным округам «ударники» завершили в одностороннем порядке, проведя 14 октября закрытый съезд. Опережение «Батькивщины» на сутки позволило партии Кличко первой протрубить о снятии 26 кандидатов в пользу «сердечников» и еще 6 – в интересах самовыдвиженцев, оппозиционность которых не вызывает сомнений. Взамен «УДАР» предложил «Батькивщине» пожертвовать кандидатами в большей части столичных округов, чем вызвал негодование баллотирующихся там претендентов на депутатский мандат от объединенной оппозиции.

Ситуация постепенно напоминает снежный ком, стремительно увеличивающийся в объеме. Действия «УДАРа» трудно назвать дружественными по отношению к «Батькивщине», хотя и представители последней не особо стеснялись в нелицеприятных выражениях по отношению к возможным союзникам. Публичное выяснение отношений не идет на пользу обеим партиям. Впрочем, ситуация может обнулиться после завершения парламентской гонки, когда ее победителям придется искать формат парламентского большинства. Лидер Партии регионов, в которой заметно обеспокоены быстро растущим рейтингом «УДАРа», заявил, что Виталию Кличко еще рано примерять на себя лавры государственного деятеля, а многие его соратники уже побывали во власти. Трудно не согласиться с Николаем Азаровым, в последнее время даже взявшим на вооружение критику России. Чего не сделаешь ради победы на парламентских выборах. Кроме этого Николай Янович клянется не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги после парламентской гонки. Ему вторит и министр финансов Юрий Колобов, заверивший, что МВФ смягчил свою позицию относительно перспектив повышения тарифов для украинцев.

Наталья Королевская, возглавляющая «Украину – вперед», ради получения депутатского мандата готова судиться сразу с двумя социологическими структурами, обнародовавшими не удовлетворявшие амбиции вождя «команды новых лидеров» данные опросов общественного мнения. Пожалуй, впервые в новейшей политической истории лидер партии начал пенять на социологическое «зеркало», не дожидаясь завершения кампании. Ничего удивительного: Наталья Юрьевна заметно нервничает, поскольку ей куда больше хочется повторить успех «Громады» в 1998-м или СДПУ (о) в 2002 годах, чем проводить аналогии с неудачей «Командой озимого поколения» десятилетней давности.

ВО «Свобода» тем временем продемонстрировала, что реально претендует на получение депутатского мандата. Соратники Олега Тягныбока провели в Киеве посвященный 70-летию УПА марш и партийный съезд, на котором, кстати говоря, отказались снимать кандидатуры в пользу «УДАРа». Социологи все активнее отмечают рост популярности политической силы с самыми правыми из фаворитов парламентской гонки взглядами. Кстати, клевать со стола национал-демократического электората получается и «Нашей Украине» Виктора Ющенко, но ее в будущем парламентском созыве видят преимущественно неисправимые оптимисты наподобие парламентского «семафора» Михаила Чечетова.

Финалисты президентской кампании непосредственного участия в схватке за парламентские мандаты не принимают. Виктор Янукович ограничивается общими заявлениями, призванными продемонстрировать стабильность и управляемость ситуации в стране. Юлия Тимошенко, отметившая на минувшей неделе годовщину вынесения приговора по «газовому делу», остается на лечении в харьковской больнице железнодорожников. Таково решение украинско-немецкой медицинской комиссии. Доктор из клиники «Шаритэ» Карл Макс Айнгойпль отметил позитивные тенденции в состоянии здоровья пациентки, подчеркнул, что перспектива новых судебных процессов вызывает у нее серьезный стресс, а встречи с родными и близкими, наоборот, улучшают состояние здоровья. Не приходится сомневаться, что до 28 октября лидер «Батькивщины» себя еще проявит.

Евгений Магда