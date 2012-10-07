Турчинов признал, что все его имущество переписано на близких
Руководитель центрального избирательного штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов признал, что все имущество, которое он имеет, переписано на его близких.
Об этом он заявил в интервью 5-му каналу, отвечая на вопрос как так случилось, что согласно декларации, у него нет недвижимого имущества и машины.
«Вы знаете, работая в нашем политикуме, нужно понимать, что в любую минуту могут задержать и арестовать», - сказал А. Турчинов.
По теме: Турчинов говорит, что переговоры с Кличко продолжаются
При этом он прибавил, что «так сложилось по причине безопасности». А.Турчинов отметил, что в свое время ходил на допросы «как на работу».
«Проанализировали мою деятельность на всех должностях, которые я занимал. По-видимому не нашли оснований, чтобы сфабриковать дело», - сказал он.
А.Турчинов также прибавил, что лично не водит машину и что у него служебный транспорт.
«И мне этого достаточно», - отметил он.