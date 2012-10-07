Турчинов признал, что все его имущество переписано на близких

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу, отвечая на вопрос как так случилось, что согласно декларации, у него нет недвижимого имущества и машины.

«Вы знаете, работая в нашем политикуме, нужно понимать, что в любую минуту могут задержать и арестовать», - сказал А. Турчинов.

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При этом он прибавил, что «так сложилось по причине безопасности». А.Турчинов отметил, что в свое время ходил на допросы «как на работу».

«Проанализировали мою деятельность на всех должностях, которые я занимал. По-видимому не нашли оснований, чтобы сфабриковать дело», - сказал он.

А.Турчинов также прибавил, что лично не водит машину и что у него служебный транспорт.

«И мне этого достаточно», - отметил он.