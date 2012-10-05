Турчинов говорит, что переговоры с Кличко продолжаются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александр Турчинов сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

"Пока четкой договоренности не достигнуто, а проходит процесс переговоров. Я не хотел бы анонсировать эти вещи, потому что хочу, чтобы они состоялись", - сказал А.Турчинов.

Он напомнил, что переговоры по этому вопросу начались предварительно до начала избирательной кампании, однако тогда договориться не удалось.

"Надеюсь, что нынешние переговоры будут более результативными", - заметил А.Турчинов.

По его словам, после достижения договоренности обе политических силы огласят соответствующее заявление.

"Мы тогда расскажем и о механизмах, и о технологии этой работы", - добавил А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 4 октября газета "КоммерсантЪ Украина" со ссылкой на собственные источники написала, что руководство партии «УДАР» и лидеры Объединенной оппозиции "Батькивщина" достигли договоренности относительно поддержки единых кандидатов в мажоритарных округах.

По информации издания, руководство политических сил рассчитывает на "жесткую партийную дисциплину" в вопросе снятия с выборов непроходимых кандидатов.

В тот же день в пресс-службе партии «УДАР Виталия Кличко» заявили, что переговоры об определении округов, в которых оппозиционные силы могут поддержать единого кандидата, продолжаются.

Заместитель руководителя избирательного штаба партии «УДАР» Ростислав Павленко в эфире «5-го канала» сообщил, что Объединенная оппозиция «Батькивщина» и партия «УДАР» объявят согласованных кандидатов-мажоритарщиков за 12 дней до окончания избирательной кампании.