Томенко описал, как происходит подкуп избирателей

Об этом политик сказал, выступая с трибуны парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

Заместитель председателя ВР обратил внимание на течение событий избирательной кампании в общем и в частности на то, что происходит в мажоритарных округах. Он отметил, что «пока на телевидении идет дискуссия разных политических сил о том, что делать в стране, в мажоритарных округах происходит прямая или опосредованная покупка голосов избирателей».

Политик заявил, что условно разделил кандидатов, которые «финансово инвестируют в душу или в тело среднестатистического избирателя», на две категории: «кандидаты за бюджетные деньги» и «кандидаты за теневые или оффшорные деньги».

Говоря о категории кандидатов «за бюджетные деньги», Н.Томенко отметил, что существуют кандидаты, которые приезжают в свой избирательный округ, и вся власть за ними ездит и открывает совместно с ними объекты, в которые инвестированы средства из государственного бюджета.

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Одним из наиболее показательных примеров такой схемы Н.Томенко назвал работу кандидата, который баллотируется в Донецкой области. По словам вице-спикера, этот кандидат «предложил такую парадоксальную психологию власти: в свой округ, в родную Донецкую область, вкладывает народные деньги, а свои собственные деньги вкладывает в «загнивающую» экономику Европы и, в частности, Австрии». «И таким образом, когда он ездит по Донецкой области, все чиновники, которые должны защищать людей, ездят вместе с ним, открывают государственные объекты и рассказывают людям, как он помогает народу», - отметил политик. Н.Томенко сказал, что, по его подсчетам, таких кандидатов, «которые мило улыбаются и на наши деньги открывают объекты», порядка 100 человек.

«Вторая категория кандидатов – кандидаты за теневые деньги. Это наши миллиардеры, которые ни разу на появились в сессионном зале. Они приехали в округ, купили списки наиболее социально незащищенных и раздают где-то по 150, а где-то по 200 гривен», – сказал Н.Томенко. По его словам, такие кандидаты, когда приезжают, делают «взнос» в «губернию», чтобы туда «зайти» и чтобы милиция их «крышевала», а затем заявляют, что готовы заплатить «этим лохам» 5-7 миллионов долларов, чтобы «купить округ».

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Вице-спикер обратился к министру внутренних дел, председателю Службы безопасности и Генеральному прокурору и призвал, «если они еще не утратили полностью понимания того, чем занимаются», поехать по селам и посмотреть, как идет скупка избирателей во время этой избирательной кампании, и остановить этот процесс.

«Абсолютно очевидно, что честных выборов нет и не будет, демократических – также, остался один вопрос: будут ли они фальсифицированы или нет», – отметил Н.Томенко. «Мы, как оппозиция, считаем, что нужно сделать все, чтобы выборы были не фальсифицированы. Это нужно не для нас, это нужно для Украины», – подчеркнул он.