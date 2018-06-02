Кровавая хроника выборов-2012

«Напали с ножом», «жестоко избили», «применили слезоточивый газ», «облили краской», «нанесли удары в голову и живот» - это чуть ли не ежедневная реальность предвыборной кампании в Украине.

Только в течение последнего месяца на кандидатов в депутаты, их помощников и агитаторов, по самым скромным подсчетам, дважды нападали с ножом, по разу обливали зеленкой и краской, пытались переехать на авто, избить, а угроз для жизни, по которым пострадавшие написали обращения в милицию даже сосчитать невозможно! И это – лишь вершина айсберга, о которой становится известно прессе. А ведь впереди – еще целый месяц избирательной кампании...

Ножевые ранения

Вечером 11 сентября в Киеве неизвестные напали с ножом на кандидата в народные депутаты от Радикальной партии в Днепровском районе столицы Олега Бойко. Инцидент произошел неподалеку от дома политика. По предварительной информации, неизвестные нанесли пострадавшему семь ножевых ранений, после чего Олег попал в реанимацию.

Всего через неделю в Киевской области подобное нападение было совершено на доверенное лицо кандидата в народные депутаты от Объединённой оппозиции Дмитрия Андриевского по 222-му округу Максима Шкуро. Машину, в которой он ехал вместе с водителем, остановили четверо мужчин – разбили стекло, вытащили Максима на улицу и жестоко избили, нанеся несколько ножевых ранений.

В обоих нападениях пострадавшие и их близкие видят исключительно политические мотивы.

Наезд, угрозы и другие «мелочи»

Про нападение на одного из своих кандидатов 21 сентября сообщила ВО «Свобода». По их словам, около десятка молодых людей спортивной внешности, представившись журналистами, напали на Юрия Осипчука при попытке войти в зал на заседании окружной избирательной комиссии в Ровно.

Уполномоченному от партии «УДАР» Константину Шалоте надела наручники и увезла в отделение… милиция. По словам пресс-службы политсилы, он пытался препятствовать незаконной жеребьевке по включению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 223.

А вот кандидата все той же Объединенной оппозиции Владимира Веселкина чуть не переехали машиной – за попытку помешать незаконному расклеиванию агитационных листовок в Горловке Донецкой области.

Зелёный террор

Кроме прямого физического воздействия, кандидатам в сентябре угрожали и запугивали. Иначе нельзя расценивать инцидент с кандидатом в народные депутаты Украины по мажоритарному округу 169 от Объединенной оппозиции Александром Киршем. Его с ног до головы окатили зеленкой, как ранее неоднократно поступали с адвокатам экс-премьера и еще одним кандидатом в депутаты от оппозиции Сергеем Власенко.

Львовские же правонарушители пошли в деле обливания конкурентов дальше – неизвестный вылил на кандидата от ОО журналистку Татьяну Чорновил ведро зеленой краски, когда она выходила из лифта. Женщине пришлось остричь волосы. К счастью, глаза не пострадали. Несколько ранее, в том же Львове, Татьяне порезали шины на личном автомобиле.

Опасность агитации

Перепадает на выборах и агитаторам. Впервые представителям данного цеха досталось еще в августе — тогда в Новограде-Волынском при участии родного брата Владимира Литвина было совершено нападение на группу молодежи, которая распространяла листовки, призывающие не голосовать за спикера, который баллотируется по Житомирской области, как мажоритарщик.

А уже в сентябре было совершено нападение на агитационную палатку КПУ в пгт Печенеги Харьковской области. Неизвестные опрокинули стол с агитационной литературой и саму палатку КПУ, а также нанесли агитатору-коммунисту телесные повреждения.

В том же районе было совершено еще одно нападение – уже на агитационную палатку оппозиции. По данным пресс-службы ОО, неизвестные силой отняли у агитаторов тираж газеты «Слобожанская Батьківщина» и экземпляры предвыборной программы.

Харьковщина вообще отметилась особой нелюбовью к агитпалаткам. 24 сентября уже в самом Харькове неизвестные напали на малую архитектурную форму, агитировавшую за кандидата по одномандатному округу 168 от Объединенной оппозиции Игоря Балуту.

А вот агитаторам от партии власти перепало во Львове. 24 сентября на улице Ивана Франко на палатку ПР напали… с применением слезоточивого газа!

На нас нападают, мы нападаем

Будущие депутаты не только подвергаются насилию, но и сами совершают его. Буквально в четверг, 27 сентября, журналист и участник движения «Честно» Иван Жеведь обвинил самовыдвиженца по 108-му округу (Красный Луч, Перевальский район Луганской области) и действующего лидера фракции «Блок Литвина» в Киевсовете Валерия Мошенского в нападении на него во время встречи с избирателями в шахтерском поселке Шахта Комсомольская. Политик, по словам Жеведя, нанес журналисту удар в область паха...

А на прошлой неделе самовыдвиженка по 151-му округу Полтавской области Ирма Крат вылила на городского главу Нежина ведро грязи прямо на заседании горсовета. При этом она пригрозила, что в следующий раз обольет мэра бензином и подожжет...

Диагноз: страна третьего мира

По мнению заместителя директора Института социологии НАНУ Украины Евгения Головахи, такая тенденция – тревожный сигнал.

«Я не припомню, чтобы раньше именно физическая расправа была распространена. Но для стран третьего мира это – типичная ситуация. Там физическое давление на кандидатов, на агитаторов является нормой политической борьбы. Так что происходящее может быть свидетельством того, что мы понемногу перемещаемся из второго мира в третий, а не в первый», - констатирует эксперт. В качестве утешения профессор отмечает, что крен в сторону жестокости и агрессивности прослеживается не только в Украине. «Посмотрите на митинги в Испании, например. Тоже агрессия и кровь. Вероятно, затянувшийся мировой кризис плохо влияет на страны с неокрепшей демократией и способствует возрастанию агрессивной политической конфронтации», - резюмирует он.

А вот глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко винит во всем «мажоритарку». «Именно возвращение мажоритарной составляющей привело к увеличению нарушений криминального оттенка в этой кампании, - считает он. - Баллотируется много очень не бедных людей с уголовными связями, которые просто не умеют действовать иначе».

Раньше, по мнению Черненко, такие люди прятались за партийными списками — теперь же они действую в одиночку, как умеют. При этом, глава КИУ прогнозирует, что в октябре количество подобных инцидентов только возрастет: «Будет публиковаться социология, многие увидят, что шансов победить честно – нет, и попытаются прибегнуть к агрессивным и незаконным методам борьбы».

Анастасия Береза