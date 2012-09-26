Член ЦИК считает повторение Майдана невозможным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Охендовский заявил в интервью "5 каналу".

"Я сейчас не представляю себе ситуации на этих выборах народных депутатов, которая могла бы потенциально привести к тем событиям, которые имели место в 2004 году во время президентских выборов. Потому что уровень развития общества уже стал выше, уровень ответственности членов избирательных комиссий уже стал выше, ни один член избирательных комиссий не позволит собой манипулировать", - сказал М.Охендовский. По его мнению, сейчас нет оснований для революционной реакции избирателей на результаты выборов. "Я уверен в том, что призывы политических сил и кандидатов к гражданам действовать именно таким образом останутся без ответа. С одной стороны, уровень доверия к выборам в нашей стране намного ниже, чем тот, который хотелось бы видеть, а с другой - он достаточно высок для того, чтобы избежать в Украине тех событий, которые имели место в 2004 году", - добавил он.

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Член ЦИК считает, что многим политическим силам выгодно поддерживать общественное мнение относительно возможных результатов выборов. "Очень досадно, что о каких бы выборах мы не говорили с 2004 года, у нас звучит - фальсификация. Общественное мнение заранее запрограммирована на то, что если в нашем государстве выборы, то непременно они сфальсифицированы. Такие тенденции поддерживаются политическими силами. Надо обратить внимание на то, кто на протяжении последних 8 лет составной частью своей избирательной кампании всегда делал прогнозы фальсификаций. Тогда можно будет сделать определенные выводы. Я не думаю, что сейчас есть малейшие основания призывать избирателей приходить в ночь подсчета голосов на избирательные участки", - отметил М.Охендовский.

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По его словам, уже сейчас избирательные комиссии, правоохранительные органы и суды в пределах своих полномочий реагируют на нарушение избирательного законодательства. "А подсчет голосов всегда в Украине проходил организованно и в абсолютно деловой и конструктивной атмосфере", - отметил член ЦИК.