Яценюк грезит новым Майданом

Народный депутат Украины, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк не исключает возможности "нового Майдана" в Украине в случае победы Партии регионов на этих парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал на пресс-конференции в Житомире, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не исключаю возможности нового Майдана в Украине, если будет официально признана победа Партии регионов на этих парламентских выборах», - заявил он.

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По словам А.Яценюка, оппозиция готова бороться, чтобы защитить реальные результаты выборов. Он спрогнозировал возможность многочисленных фальсификаций результатов выборов со стороны власти.

При этом он добавил, что "если в случае победы Партии регионов на выборах политический аспект будет объединен с социальным аспектом, после выборов в Украине следует ожидать серьезных массовых акций протеста украинцев".