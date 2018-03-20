Выборы-2012. Особенности партийного стиля

Партия регионов. Как и положено партии власти, сосредоточившей в своих руках рычаги управления страной, «регионалы» сделали ставку на законотворчество. Принятие закона «Об основах государственной языковой политики» позволило «оценить красоту игры» не только субъектам отечественного политического процесса, но и иностранным наблюдателям. Ничего более предметного в деле «покращення вже сьогодні» правящая партия избирателям не предложила. Хотя нет. В разгар избирательного процесса фракция Партии регионов со своими сателлитами поддержала (пока в первом чтении) законопроект, предполагающий установление уголовной ответственности за клевету. В цивилизованной стране такое решение за 40 дней до выборов назвали бы актом политического самоубийства. У нас можно сказать, что к «регионалам», тщательно копирующим действия «Единой России», уже не приклеится ярлык «Партия жуликов и воров». Ситуация хуже – самые сливки политической опоры президента показали себя людьми неумными и неспособными просчитывать ситуацию на шаг-другой вперед.

ВО «Батькивщина». Главной оппозиционной силе приходится на этот раз обходиться без своих наиболее ярких лидеров. Более того – Юлия Тимошенко постоянно настаивает на заведомом признании результатов парламентских выборов недействительными, что вряд ли радует оставшихся на свободе «сердечников» и примкнувших к ним представителей других партий. Тимошенко, похоже, сегодня переживает эмоции, подобные тем, что свойственны успешному изобретателю, у которого из-под носа увели патент на дело всей его жизни. «Батькивщина» делает ставку на критику власти в исполнении Арсения Яценюка, острые заявления его соратников и локальные перфомансы. Один из них – «рукавицы от Луценко» - был презентован его супругой во Львове в рамках книжного форума. Любовь Юрия Витальевича к чтению хорошо известна, но зачем впаривать (иначе не скажешь) рукавицы с надписью «Украина в твоих руках. Юрий Луценко» другим читающим людям? Мало-мальски грамотному человеку понятно, что сшить их, нанести трафаретом надпись и передать на волю за время пребывания в Менской колонии экс-министр не мог. Но у выборов – своя логика, и пропагандистские шаги, как заведено, в большей степени рассчитаны на эмоции и инстинкты, а не интеллект.

«УДАР» ведет свою кампанию без изысков. Самые яркие ее события – партийный съезд и победа Виталия Кличко над Мануэлем Чарром, не имеющая прямого отношения к политике, зато напоминающая избирателям о партийном лидере. За широкими плечами Виталия Владимировича собралась сборная солянка, амбиции которой может сгладить только стремление поддержать Кличко в президентской гонке 2015 года. «Ударники» агитируют за себя без особых изысков, но достаточно масштабно. Кстати, борды в стилистике «политического сватанья», на которых кандидаты-мажоритарщики изображены плечом-к-плечу с Кличко – отголосок аналогичной кампании Виктора Ющенко десятилетней давности. Кстати говоря, между Виталием Владимировичем и Виктором Андреевичем при всей внешней несхожести много общего – от заметного нежелания огульно критиковать власть до иррациональной веры избирателей в уникальные политические таланты обоих.

КПУ. Эксперты отмечали непривычный размах и целенаправленность кампании коммунистов на парламентских выборах. Видимо, поэтому лидер КПУ Петр Симоненко не стал отказываться от дорогих часов и прочих атрибутов буржуазной жизни. Его соратник Александр Голуб пошутил, что использование рекламы, напоминающей размахом и стилем коммерческую – это борьба против буржуазии ее же оружием. Если говорить серьезно, то украинские коммунисты изменились к лучшему только в методах ведения агитации, их партийные призывы остались на уровне общего советского прошлого.

ВО «Свобода» еще не обеспечила себе прохождение в парламент, хотя проталкивание «языкового» закона во многом увеличило ее шансы мобилизовать электорат Западной Украины. Правда, Олегу Тягныбоку придется конкурировать на оппозиционном поле не только с «Батькивщиной», «УДАРом», но и «Нашей Украиной», однако наличие фирменного партийного стиля – агрессивного, нацеленного на победу – дает «свободовцам» надежду на преодоление 5-процентного барьера. Они сделают ставку на октябрь, стремясь нарастить партийный рейтинг за счет подчеркнуто громких акций в своем электоральном заповеднике и в столице.

«Украина – вперед». Партия, активно эксплуатирующая слово «новая» в своей предвыборной риторике, использует в своей агитационной кампании наработки Сергея Тигипко и «Сильной Украины», которые принесли им популярность во время президентской гонки и местных выборов 2010 года. Подобная осетрина второй свежести вкупе с натужной мелодраматичностью отношений Наталья Королевская – Андрей Шевченко направлена на электорат глубинки. Известный футболист выступает в качестве приманки для избирателей, на которых обрушивается со своими обещаниями «зарплата 1000 евро, пенсия – 500 евро» Королевская. Ее оппозиционная риторика тонет в обилии рекламных площадей, используемых партией для донесения своих сообщений до электората.

P.S. Одним из наиболее оригинальных в манере поведения кандидатов остается лидер Радикальной партии Олег Ляшко, стремящийся превратить вилы в элемент политического давления. Олегу Валерьевичу, возможно, удастся наскирдовать таким нехитрым способом голоса на малой родине, в одномандатном избирательном округе, но для очарования хотя бы 5% избирателей в масштабах страны этого мало.

Евгений Магда