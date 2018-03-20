Будущие «тушки» с киевской пропиской

Киев вызывает у «партии власти» двойственное отношение. С одной стороны, столица задает тон в политике. С другой, позиции Партии регионов в Киеве сильными не назвали бы даже оптимисты из Администрации президента. Иначе выборы Александра Попова в столице давно бы провели, параллельно пересмотрев состав Киеврады в сторону увеличения фракции ПР. Неуверенность в результатах выборов заставляет запускать двойную схему, которую, по аналогии с «оборотнями в погонах» можно назвать «оборотни в округах». Партия регионов выставила на каждый мажоритарный округ минимум по 2 кандидата, один из которых идет как официальный выдвиженец от ПР, а второй ведет настоящую кампанию в «режиме наибольшего благоприятствования». Предполагается, что «официальный» аккумулирует весь антирейтинг власти и критику конкурентов. А пока «батальоны просят огня», «серый» кандидат без лишних проблем выиграет выборы.



Округ № 211 (Голосеевский район)

Партия регионов считает, что имеет здесь сильные позиции, поэтому можем наблюдать редкий случай, когда «настоящего» претендента Игоря Лысова выдвинули как официального кандидата от «партии власти». Интересно, что в округе канва выборов совпадает со схемой «оппозиция против власти», которая развивается на уровне страны, где Партии регионов противостоит оппозиционная «Батькивщина». Главный конкурент – бютовец Сергей Терехин, побеждавший на округе в 1998 и 2002 годах именно как оппозиционный кандидат.



Округ № 212 (Дарницкий район)

Официальный кандидат – Андрей Фурсов, глава Дарницкой районной парторганизации еще с 2002 года (№ 371 в списке ПР на досрочных выборах в Верховную Раду 2007 года), бывший член бюро Харьковского райкома КПУ города Киева и члену ЦК ЛКСМУ в советские времена. Тем не менее, на округе у него слабая узнаваемость и минимальная кампания. Еще один член Партии регионов – главврач Киевской городской клинической больницы № 1 Игорь Чермак – идет на выборы как самовыдвиженец.

Ряд изданий поспешили записать в потенциальные «тушки» Игоря Баленко (беспартийный, самовыдвижение), владельца сети супермаркетов «Фуршет», часть которых находится на территории округа. Баленко специально под выборы вышел из «Фронта змин» Арсения Яценюка, где до недавних пор возглавлял Киевскую городскую организацию. Он ведет активную кампанию с применением тактики «добрых дел» и активной внешней рекламой.

На самом же деле, округ «нашпигован» кандидатами, у которых своя кредитная история отношений с нынешней властью и которые не менее владельца «фуршетов» заслуживают быть записанными в потенциальные «тушки». Например, Богдан Гребенюк, глава Дарницкой районной организации «Фронта змин». По округу он выдвинулся почему-то как беспартийный самовыдвиженец, хотя новости о ходе своей кампании выставляет как на сайте Дарницкой районной организации, так и на официальном странице «Фронта змин». В свое время СМИ связывали Гребенюка с концерном «ЕДАПС» (цепочка связей с народным депутатом от ПР Василием Грицаком) и народным депутатом Василием Гуреевым (бывший министр промышленной политики, фракция Партии регионов, № 104 в списке на выборах 2007 года), который сегодня баллотируется по киевскому округу № 217.

Или, скажем, беспартийный Кирилл Куликов, выдвинутый партией «УДАР». Экс-глава украинского отделения Интерпола активно размещает по округу внешнюю агитацию, начиная с биллбордов и заканчивая рекламными плакатами в лифтах. В нынешний парламент попал в составе списка «НУ-НС» по квоте «Народной самообороны», которую покинул в начале 2010-го. А уже летом того же года он перешел в «Единый Центр» Виктора Балоги, где возглавлял Киевскую городскую организацию. Впрочем, в 2011-м Куликов вышел из проекта Балоги, чтобы сегодня стать официальным кандидатом от партии Кличко (если только кривая депутатской судьбы не занесла его за время написания статьи куда-то еще).

По округу баллотируется и еще один беспартийный самовыдвиженец, связанный с «партией власти» – Катерина Лукьянова. Она прошла в Раду по списку «НУ-НС», прославилась метанием яиц в спикера Литвина в день ратификации соглашений по Черноморскому флоту, но очень быстро «тушканула» в «региональное» большинство.

В общем, кого ни возьми, а, перефразируя Черномырдина, минимум 4 кандидата «готовы к любви» с властью, хотя и пытаются предстать беспартийными да независимыми.



Округ №213 (Деснянский район)

Анализ состава участников приводит к выводу, что у «независимого» кандидата Валерия Борисова фактически нет соперников. Глава совета общественной организации «Объединение граждан «За Троещину» на самом деле является членом фракции Партии регионов в Верховной Раде, хотя избирался от блока «Наша Украина – Народная самооборона» в 2007 году (№ 71 в списке).

Остальные же кандидаты Борисову не конкуренты. Как не соперник и официальный выдвиженец от «Батькивщины» Владимир Яворивский, желающий, чтобы округ на Троещине стал его трамплином не на пенсию, а обратно в политику.

Округ № 214 (Днепровский район)

Анализ участников выборов безапелляционно подтверждает, что и «ударовцы», и «Батькивщина» отдали округ «на откуп» бывшему секретарю Киеврады Олесю Довгому. Соратник Черновецкого покрыл округ сетью приемных (где надписи сделаны в стилистике кампаний «мэра всех киевлян» на пост городского головы и в Киевраду), активно вершит «добрые дела» от имени благотворительного фонда «Олеся Довгого и Екатерины Гориной» и уверенно смотрит в сторону Верховной Рады. Вопрос своего депутатского мандата с Партией регионов (ее представляет официальный кандидат Анатолий Хмель) и оппозиционными проектами (выдвинули малоизвестных кандидатов, даже не проживающих в округе) он решил. Осталось решить проблему с жителями Днепровского района. Им кандидат Довгый, в числе прочего, обещает принять закон, обязывающий депутата регулярно отчитываться перед избирателями.



Округ № 215 (части Деснянского и Днепровского районов)

Здесь схожая картина, когда секретарь Киеврады, и.о. мэра Киева и совладелица сети строительных супермаркетов «Эпицентр» Галина Герега позиционирует себя как беспартийный самовыдвиженец. В своей кампании она делает ставку на тактику «добрых дел» и … умение договариваться с руководством оппозиционных партий. Можно говорить о том, что оппозиция и власть «слили» округ под Герегу, выставив откровенно малоизвестных кандидатов без бюджета и без шансов (скажем, официальным кандидатом от ПР заявлена учительница математики Виктория Рыжова). У кандидата от «Свободы» Андрея Ильенко шансы минимальны.

На округе команда Гереги расставляет скамейки и баскетбольные кольца на детских площадках (с «дарственной» надписью «З добром до людей. Галина Герега»), а также пытается благодетельствовать с помощью других методов. Если говорить о скандалах, то в августе неизвестные расписали район граффити в стиле «З баблом до людей» и «Герега купує людей за гречку».

Округ № 216 (Днепровский район)

Здесь официальным кандидатом от ПР является директор ООО «Дніпрянка» Даниил Свищук, в отношении которого со старта понятно, что участвует он как статист. А вот настоящим кандидатом от «партии власти» выглядит снова-таки беспартийный самовыдвиженец Александр Супруненко – народный депутат от Партии регионов (№ 145 в списке) в Верховной Раде и брат бывшего зятя Черновецкого Вячеслава Супруненко. Кампания Супруненко строится по типовому на нынешних выборах шаблону – «добрые дела» для жителей округа от «общественно активного» кандидата.

Интересно, что по округу решил баллотироваться еще один народный депутат, связанный с властью. Член фракции Народной партии в Верховной Раде (член Трудовой партии покойного Михаила Сироты, № 17 в списке Блока Литвина) Владимир Герасимчук выдвинулся как беспартийный самовыдвиженец. Официальный кандидат от «Батькивщины» и действующий депутат Ксения Ляпина ведет активную кампанию, оседлав любимого конька в виде темы защиты прав мелких предпринимателей.

216-тый округ – один из немногих в Киеве, где ситуация может повернуться в любую сторону и результат выборов прогнозировать трудно. Позиции Супруненко крайне неуверенны и без «фокусов» тут не обойдешься. Чтобы его избрать, нужны будут конкретные усилия с самого «верха» и до «земли». Впрочем, даже если вместо Супруненко победит, скажем, председатель Партии возрождения села Дмитрий Воронин, сделавший карьеру на руководящих должностях в нефтегазовом комплексе, они быстро найдут общий язык с властью.

Округ № 217 (часть Оболонского района)

Официальным кандидатом является член ПР и глава ТОВ «МЖК Оболоньпроект» Юрий Годунов, хотя его равнодушное поведение говорит, что он просто исполняет роль статиста и мишени для антирейтинга «партии власти». Интересно, что здесь сразу 2 кандидата, тесно связанных с нынешней властью, стараются предстать перед избирателями в качестве «независимых». Кому интересен замминистра экологии Игорь Вильдман? А вот бизнесмен Вильдман, который еще с лихих 90-х, кроме прочих, владеет рынком «Петровка» (находится на территории округа), в Киеве хорошо известен. Пост замминистра он получил по квоте Народной партии Литвина (по списку Блока Литвина в 2007 году под № 226 баллотировался в Верховную Раду), а вот для округа решил, что выгоднее выдвинуться как беспартийный самовыдвиженец.

Еще один самовыдвиженец – финансовый «тяжеловес» Василий Гуреев, действующий депутат Рады и член Партии регионов, аналогично старается не акцентировать свою привязку к «партии власти» на бигбордах по округу и другой агитационной продукции.

Можно прогнозировать, что 217-ый – округ с «открытым» результатом. По большому счету, правящая администрация согласится на любую кандидатуру, если победитель гарантирует вступление во фракцию ПР в Верховной Раде и будет голосовать вместе с большинством. Еще один член Партии регионов, который участвует в выборах как самовыдвиженец – народный депутат Вадим Столар (№212 в списке ПР-2007), выборы не выиграет, зато поможет своими представителями в комиссиях «старшим товарищам».

Округ № 218 (части Святошинского и Оболонского районов)

Активную полевую кампанию на округе ведет официальный выдвиженец Партии регионов Олег Калашников (бывший народный депутат V созыва). Он в свое время прославился нападением на съемочную группу СТБ, а жители центра Киева до сих пор вспоминают его «незлым тихим словом» за организацию палаточного городка противников Юлии Тимошенко на Крещатике у Печерского суда. Вместе с тем, его реальные шансы под вопросом – Калашникова тянет ко дну антирейтинг.

На округе есть минимум один активный кандидат, от которого прослеживаются цепочки взаимосвязей с властью. Глава общественной организации «Наш Святошинский» Лев Парцхаладзе (на Оболонской части округа идет под брендом «Наша Куреневка») – опять-таки независимый самовыдвиженец. Заработавший высокую известность в Киеве благодаря строительным проектам и скандальным застройкам, Парцхаладзе старается подать себя избирателям округа в качестве общественного деятеля. Фактически, округ № 218 – единственный, где с его именем не связаны никакие строительные скандалы. Ведь, скажем, из-за скандальной застройки на Круглоуниверситетской его шансы как кандидата в Печерском районе стремятся практически к нулю.

Кампания Парцхаладзе строится на двух составляющих – активная внешняя реклама и тактика «добрых дел». Точнее, на трех составляющих. Так, буквально на днях СМИ распространили информацию, что в ОВК по округу № 218 из 18 членов комиссии минимум 8 так или иначе связаны с Парцхаладзе. А ведь определять победителя будет во многом именно зафиксированный в ОВК результат…

Округ № 219 (Святошинский район)

Данный округ бьет все рекорды по количеству технических кандидатов, где из 31 претендента 25 являются самовыдвиженцами 1983 – 91 годов рождения, в основном безработными или младшими менеджерами.

Владимир Бондаренко в Святошино представляет оппозиционную «Батькивщину». Несмотря на то, что его интересы в последнее время активно «пощипали», Бондаренко – самый узнаваемый политик в Святошинском районе. Что и немудрено, ведь здесь его команда работает не первый десяток лет, да и сам он, выбираясь от района в Раду, старался связи с округом не терять. Формально «беспартийный самовыдвиженец» Александр Пабат идет в Раду при содействии местных властей, которые помогают ему творить «добрые дела» для жителей. А вот о «Гражданском активе Киева», во главе которого он дважды становился депутатом Киеврады, помогая Леониду Черновецкому создавать свое большинство, он сегодня старается не вспоминать. Отец Пабата в недавние времена работал заместителем министра аграрной политики, а с 2006 по 2010 год был депутатом Киевского областного совета (фракция «Социалисты Киевщины»). Да, официальное место работы, которое указал Пабат при регистрации – ассистент кафедры менеджмента Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Округ № 220 (Подольский район)

Здесь официальным кандидатом от ПР зарегистрирована Ольга Арканова – Черная, начальник Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта КМДА. «Неофициальным» кандидатом от власти пресса нарекла бывшего заместителя мэра Киева Валерия Миронова. Президент ООО «Юридическая компания «Права киевлян», как водится, выдвинулся по округу самостоятельно как беспартийный, творящий «добрые дела».

Хотя, снова-таки, на округе хватает и других провластных кандидатов. Скажем, бывший мэр столицы Александр Омельченко, который после истории с уголовным делом по факту ДТП с его участием стабильно голосует вместе с пропрезидентским большинством в Раде. Или бывший член «молодой команды» Евгений Романенко, возглавлявший во времена Леонида Черновецкого Подольскую районную администрацию (ныне является кандидатом от партии «Украина – Вперед!»). Или, к примеру, представитель Молодежной партии Украины Анна Федорченко, прославившаяся иском, из-за которого ЦИК отменил регистрацию по округу в Житомирской области бывшего первого зама главы СБУ Владимира Сацюка.

Округ № 221 (Печерский район)

Здесь суждено активно конкурировать сразу двум кандидатам от власти – Василию Горбалю и Алле Шлапак. Пусть Горбаль и является народным депутатом от ПР, он не смог добиться официального выдвижения по «родному» округу в Соломенском районе, а потому идет по округу № 221 как самовыдвиженец. А самовыдвиженец Шлапак - представительница «молодой команды» Черновецкого. Баллотируется она в образе «общественницы», официальным местом работы указав пост главы правления общественной организации «Социальная справедливость «Совесть», а в плане партийной принадлежности – партию «Социальная справедливость». Дальше, как говорится, по списку – бигборды, «добрые дела» в виде установки почтовых ящиков от имени кандидата и тому подобные благодеяния.



Округ № 222 (Соломенский район)

Претендент на победу и член ПР Максим Луцкий считает свои позиции в районе достаточно сильными, чтобы идти на выборы в качестве официального кандидата от «партии власти». В активе у Луцкого – Национальный аграрный университет на территории округа, активная внешняя реклама и, конечно же, тактика «добрых дел». Сильной стороной официального кандидата от ПР является тот факт, что творить «добрые дела» он начал задолго до выборов. Хотя серьезную конкуренцию ему может составить телеведущая Рена Назарова от партии «УДАР», имеющая высокую узнаваемость благодаря программе «Киевский форум».

Округ № 223 (Шевченковский район)

И вновь знакомая схема, когда в одном из центральных районов столицы роль «груши для битья» отведена выдвиженцу от Партии регионов Игорю Куташеву (глава правления Киевского мотоциклетного завода), а вот выиграть будет позволено другому кандидату. Как и в ряде других округов Киева, Виктор Пилипишин избрал для себя имидж «общественника», который официально работает почетным главой общественной организации «Кияни передусім!» и от ее имени широко творит «добрые дела» для жителей. Пилипишин – многолетний глава Шевченковской районной администрации, всегда находивший общий язык с любой властью. Не говоря уже о том, что является тестем Константина Ялового, чей отец в свое время на посту зама мэра Омельченко и секретаря Киеврады возглавлял столичную Партию регионов и руководил штабом Виктора Януковича на выборах 2004 года. А сговорчивости, в случае чего, «общественнику» Пилипишину добавит уголовное дело за превышение служебных полномочий при передаче в частную собственность домов на проспекте Победы.

Расстановка сил в киевских округах высветила полярное отношение к столице со стороны Партии регионов и «Батькивщины». Если «партия власти» сделала ставку на неоднозначную схему «официальный кандидат для отвода глаз» - «общественник-самовыдвиженец с прицелом на победу», то оппозиция, похоже, действует, как Бог на душу положит. Скажем, среди всех кандидатов-мажоритарщиков только четверо – Владимир Бондаренко, Сергей Терехин, Александр Черноволенко и Ксения Ляпина – имеют шансы и активно над ними работают. В остальных же округах «Батькивщина» выдвинула в оппозиционно настроенном Киеве заведомо слабых, если не сказать непроходных кандидатов. Например, Олесю Довгому от оппозиции противостоит выходец с Западной Украины Юрий Ганущак, для которого и узнаваемость-то является серьезной проблемой, не говоря уже о поддержке. И наоборот, Партия регионов в недружественном Киеве скрупулезно отрабатывает единый шаблон кампании для каждого кандидата, «заряженного» на победу. Скажем, прозвучавшая информация о засилье людей Льва Парцхаладзе в ОВК округа № 218 говорит о том, что ПР сделала ставку на системную и кропотливую работу, в том числе путем внедрения своих людей в комиссии всех уровней. Ведь еще товарищу Сталину приписывают слова о том, что «Неважно как голосуют, важно, как считают…».

Сергей Слободчук