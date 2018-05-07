Выборы-2012. Испытание избиркомами

Стоит напомнить известный факт: за избирательный закон в нынешнем виде проголосовали более 80% от нынешнего депутатского корпуса. Представители оппозиции в ноябре прошлого года ходили гоголем, заявляя о том, что им удалось предотвратить многочисленные механизмы фальсификаций, заставить власть отступить и прочее. После проведения жеребьевки в Центризбиркоме оптимизма у оппозиционеров, скорее всего, поубавится, а радикальные заявления во многом потеряют смысловую наполненность.

Дело вот в чем. Как известно, гарантированно делегируют своих представителей в окружные избирательные комиссии парламентские фракции. Поскольку субъектом политического процесса будет объединенная на базе «Батькивщины» оппозиция, она получит по два – от «НУНС» и БЮТ-«Батькивщины» (из 18 максимум) - представителей в каждой ОИК. Еще по одному делегируют Партия регионов, Народная партия (не выдвинувшая партийный список) и коммунисты. Остальные места займут представители непарламентских партий в соответствии с результатами жеребьевки. Кстати, на этот раз представительство разыгрывалось во всех 225 ОИК сразу, а не в каждой комиссии отдельно.

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В полную равноудаленность Фортуны могут верить только очень наивные люди. Например, в окружные избиркомы не попали представители ВО «Свобода» и «УДАРа», зато весьма широкое представительство получили представители малоизвестных согражданам и не фигурирующие в социологических исследованиях хотя бы на уровне погрешности политических сил. По стране прокатилась волна мелких инцидентов с председателями, зампредами и секретарями ОИК, для которых обретение этого статуса стало настоящей неожиданностью. Центризбирком обещает провести обучение членов избирательных комиссий на местах, но вряд ли даже обучение в условиях, максимально приближенных к реальным выборам, компенсирует появление на руководящих постах в ОИК людей, лишь недавно обревших активное избирательное право.

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Ситуация кажется не случайной. Партия регионов вполне предсказуемо поработала с избирательными комиссиями, хотя непонятно, что мешало оппозиционерам провести аналогичную операцию в тылу оппонентов. Отсутствие финансовых и организационных ресурсов? Сомнительно. Непонимание значения ОИК в избирательном процессе? Нет. Неспособность координировать свои усилия? Тогда нечего и мечтать о возвращении к властному штурвалу в Верховной Раде, а нужно готовиться к продолжению оппозиционной деятельности. Выглядит как минимум странным и нелогичным со стороны лидеров оппозиции громко обещать «их остановить», выиграть парламентские выборы, но при этом упустить столь важный компонент как подсчет голосов.

Оригинальным образом на ситуацию с ОИК накладывается ситуация вокруг Центризбиркома. Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера «коллекционирует» определения Высшего административного суда, трижды за месяц избирательной кампании признававшего его действия неправомочными. Магера, которого можно назвать одним из ветеранов избирательного процесса в Украине, не исключает возможности своей отставки. Не приходится сомневаться, что такой демарш может поставить под сомнение результаты волеизъявления украинцев в последнее воскресенье октября.

Закон «О выборах народных депутатов» не предполагает возможности признания результатов парламентских выборов в целом недействительными. Парламентские выборы состоятся. Но уже за два месяца до голосования мы наблюдаем за тем, как нивелируется его общественно-политическое значение. Политические силы не мобилизуют своих сторонников, а уверенно консервируют ситуацию, преимущественно имитируя предвыборную активность. Партия власти уверена, что победа у нее в кармане, а оппозиционеры вполне готовы удовлетвориться ограниченным контингентом парламентариев, не способных реально влиять на ситуацию. Такой расклад делает будущую Верховную Раду подверженной внешнему влиянию.

Евгений Магда