Вехи недели. «Подарки» к празднику, азиатский вектор и осуждение по-президентски

День Независимости уже привычно ознаменован разнообразными подарками. На этот раз речь пойдет не о государственных наградах, которыми Виктор Янукович щедрой рукой осыпал лояльных сограждан и иностранцев. Сам глава государства тоже получил неожиданный сюрприз: журналист Татьяна Чорновил проникла на территорию «Межигорья», где находилась несколько часов, отметив свое пребывание фотографированием окрестностей и разбрасыванием листовок. Даже с учетом того, что журналистка работала в своем репертуаре, смысл ее одиночного вторжения не выходит за рамки предвыборного процесса. Дело не столько в участии самой Чорновил в избирательной кампании по мажоритарному округу во Львовской области, сколько в стремлении показать Януковичу, что охраняют его халтурно.

Пока же Виктор Федорович порадовал «лучших людей страны» 24 августа заявлением о том, что Украина отказывается от евроинтеграции любой ценой. Констатация этого факта немногое изменит в прохладных отношениях Киева и Брюсселя, но дает повод для умеренного оптимизма Москве. Не забыл Янукович упомянуть о важности демократического характера будущих парламентских выборов, назвав два ближайших года решающими для Украины. Заодно президент предпринял очередную попытку пригласить оппозиционеров для работы в Конституционной Ассамблее.

Отметим, что Виктор Янукович пообещал внедрение всесторонней программы развития украинского языка. Владимир Литвин, на излете спикерских полномочий все чаще комментирующий заявления других политиков, заверил, что глава государства требует принять соответствующий закон уже в сентябре. Показательно, что с осуждением «языкового» закона выступили все предшественники Виктора Федоровича на президентском посту. Да и само триумфальное шествие закона «Об основах государственной языковой политики» по городам и весям приостановилось.

Оригинальный «подарок» ко Дню Независимости получили члены Центризбиркома Андрей Магера и Валерий Шелудько. Высший административный суд подтвердил решение Киевского апелляционного суда, признавшего, что те противоправно зарегистрировали кандидатом в депутаты бывшего первого зампреда СБУ Владимира Сацюка. Есть основания полагать, что острие удара направленно против Магеры, к которому у нынешней власти еще с осени 2004-го есть вопросы. С другой стороны, на Банковой хорошо понимают, что ротация Центризбиркома под энергичные взмахи Михаила Чечетова силами исключительно парламентского большинства – верный путь к непризнанию результатов парламентских выборов. Сам председатель ЦИК Владимир Шаповал выразил опасения относительно возможного непризнания результатов выборов в Верховную Раду. Нужен ли такой сценарий партии власти? Сомнительно.

Премьер-министр Николай Азаров пообещал луганским горнякам сделать все, чтобы через 10 лет Украину не узнали. Осуществлять кардинальные преобразования придется без первого заместителя министра труда и социальной политики – Василия Надрагу уволили за отсутствие ответственности в вопросе начисления стипендий. Украина отчаянно цепляется за показатели экономического роста, позволяющие ей привлекать финансовые ресурсы на внешних рынках. Кстати, горняки на Луганщине получили к профессиональному празднику еще один подарок – широко освещаемый телеканалами спуск в шахту Натальи Королевской и Андрея Шевченко. Примечательно, что первые лица партии «Украина – вперед» вышли из забоя абсолютно неиспачканными.

В рядах оппозиции продолжается легкое брожение, и начштаба «Батькивщины» Александру Турчинову даже пришлось не исключить проведение оптимизации предвыборного списка за счет исключения нерадивых кандидатов. Александр Валентинович публично выразил надежду на проведение в парламент 130 депутатов по спискам и 70 – по мажоритарным округам. Если это случится, то оппозиционеры смогут установить контроль над Верховной Радой. Пока же они продолжают докучать власти. Арсений Яценюк, словно вспомнив о президентской кампании, решил подать иск против Виктора Януковича за узурпацию власти. Юлия Тимошенко передала соратникам аудиозапись своего обращения, что хорошо вписывается в сценарий ее превращения в икону оппозиции без реальных рычагов влияния на ситуацию в партии.

Попытка Виктора Януковича поднять газовый вопрос в ходе встречи с Владимиром Путиным не дала положительных результатов. Впрочем, визит в Сочи не был абсолютно бесполезным: украинский президент заявил о заинтересованности нашей страны получить статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. ШОС объединяет страны с населением в 1,5 миллиарда человек, да и учить Киев демократии ее основатели вряд ли станут. Тема сближения Украины и ШОС, вероятно, прозвучит во время визита Януковича в Китай, который министр иностранных дел Константин Грищенко предварил констатацией способности КНР стать надежным партнером в деле обеспечения энергетической безопасности Украины.

Евгений Магда