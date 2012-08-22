Шкляр: Сацюка нельзя было регистрировать

Украинский писатель Василий Шкляр, который баллотируется от партии «Украинская платформа «Собор», поддерживает судебное решение о незаконности регистрации экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты Украины.

Об этом обладатель гран-при конкурса "Коронация слова", литературных премий "Золотое перо", "Спираль веков", "Золотой Бабай", 1-й премии Лиги украинских меценатов "Ярославов Вал" и других, автор романа "Залишенець. Чорный ворон" заявил в комментарии Укринформу.

"Я не знаю, сколько времени Сацюк проживал или не проживал в Украине, я не ознакомлен со всеми тонкостями этого дела. Однако его нельзя было регистрировать. Не может быть исключений в законодательстве Украины по отдельным персоналиям", - сказал кандидат в народные депутаты в Перемышлянском избирательном округе № 123 от Украинской платформы "Собор" Василий Шкляр.

Напомним, 19 августа Киевский апелляционный админсуд отменил решение ЦИК о регистрации бывшего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в депутаты, аргументировав это тем, что Сацюк не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет.

В то же время суд признал противоправными действия членов Центризбиркома Андрея Магеры и Валерия Шелудько, которые подготовили соответствующее постановление ЦИК о регистрации Сацюка кандидатом в народные депутаты.