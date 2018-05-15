Вехи недели. «Размен» от Фемиды, предвыборная статистика и Украина без Hyundai

Хотя Украину, по идее, должна охватить предвыборная лихорадка, на деле значительного политического оживления не наблюдается. Разве что областные советы на юге и востоке страны спешат имплементировать нормы «языкового» закона в жизни своих областей. При этом акцент сделан на придании статуса регионального русскому языку, остальным нацменьшинствам приходится довольствоваться выбором между «великим и могучим» и государственным языками. Правда, в Тернополе областной совет, где первую скрипку играет «Свобода», отказался распространять нормы творения Кивалова и Колесниченко на территорию области.

Старается демонстрировать филологическую сдержанность Виктор Янукович. По его словам, давать оценку эффективности закона «Об основах государственной языковой политики» пока рано. Глава государства постарался убедить всех, что его больше интересует выполнение Государственного бюджета. Интересно, насколько успешным будет творчество рабочей группы, призванной доработать нормы наиболее резонансного за последнее время нормативного акта Украины.

Янукович и Азаров на минувшей неделе приняли украинских олимпийцев, набравших в медальном зачете меньше привычного – всего 20 медалей. Если глава государства ограничился поздравлениями и вручениями наград, то премьер отметил как достойное выступление, так и несправедливое судейство, пообещав от имени правительства отметить спортсменов, у которых в Лондоне несправедливо отобрали медали.

Еще одно громкое заявление Николай Янович сделал на транспортную тему, заверив посетителей Сорочинской ярмарки, что Украина больше не будет закупать поезда Hyundai, отдав предпочтение электричкам производства Крюковского вагоностроительного завода. Некоторой пикантности ситуации придает тот факт, что главный лоббист закупки наполненных нелицеприятными оценками, а не пассажирами «корейцев» Борис Колесников до сегодняшнего дня находился в отпуске. Начнут ли премьер-министр и его подчиненный дискуссию на тему железнодорожной целесообразности?

Главным сдерживающим фактором для высокопоставленных чиновников может стать разворачивающаяся избирательная кампания. На минувшей неделе стало окончательно ясно, что в партийный список «Батькивщины» Юлия Тимошенко и Юрий Луценко не попадут, а в бюллетене для голосования будет всего 22 партии. Социологи из конкурирующих между собой организаций уверенно предсказывают преодоление 5-процентного барьера четырьмя политическими силами, еще две имеют шансы получить парламентскую прописку. 3127 кандидатов претендуют на депутатские мандаты по 225 мажоритарным округам.

Приятным сюрпризом для бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко стал приговор Апелляционного суда, изменившего ему срок наказания на условный и позволившего выйти на волю. Эксперты отмечают, что бывший чиновник не вписывается в политические расклады, поэтому отечественная Фемида проявила по отношению к нему милосердие. Не повезло Юрию Луценко: хотя новый приговор в 2 года лишения свободы имеет скорее морально-психологическое воздействие, лидера «Народной самообороны» теперь могут этапировать в колонию.

Уже привычно вступился за оппозиционеров министр МЧС Виктор Балога, находящийся в предвыборном отпуске. Хотя в Европейском Союзе продолжается сезон отпусков, ряд депутатов Европарламента, представляющих преимущественно Европейскую народную партию, успели осудить решение Центризбиркома не регистрировать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко кандидатами в депутаты. Они дали понять, что Украина рискует столкнуться с непризнанием итогов парламентской кампании на Западе. Видимо, не напрасно Григорий Немыря получил место в первой десятке «Батькивщины» - ЕНП продолжает пристально следить за политической ситуацией в Украине.

Свою лепту в формирование информационной картины внесли и активистки движения FEMEN. Их действия на этот раз вышли за рамки адекватности: полуголая FEMEN-истка «в знак солидарности с группой Pussy Riot» спилила поклонный крест, установленный в память о жертвах политических репрессий в самом центре Киева. Что характерно – при свете дня и под прицелом доброго десятка теле- и фотокамер.

Евгений Магда