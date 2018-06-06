Вехи недели. Стартуют все, Литвина сняли с катапульты, «языковой» закон ушел к Януковичу

Парламентские выборы их участники ожидают с повышенным интересом. Объективно говоря, нынешний состав депутатского корпуса засиделся в своих уютных креслах, потеряв связь с реальностью и заменив ее опасными иллюзиями. Как иначе пояснить, что взрослые, во многом самостоятельные люди с депутатскими мандатами, срок полномочий которых истекает, верили устным заверениям и письменным документам о своем железобетонном прохождении в будущий созыв Верховной Рады. Это при переходе к смешанной системе, вдвое сократившем количество депутатов, избирающихся по партийным спискам.

По результатам объявления предвыборных списков можно назвать несколько групп неудачников. Это полевые командиры «оранжевой революции» (за исключением Юрия Луценко, который интегрировал в список оппозиции и свою супругу), лично преданные Юлии Тимошенко люди из ближайшего окружения экс-премьера (впрочем, Григорий Немыря и Сергей Власенко осенью депутатские мандаты получат). Лидеру Партии защитников Отечества Юрию Кармазину объединенная оппозиция решила ничего не обещать, а главного «европейца» Николая Катеринчука бросила на мажоритарный округ в Винницкой области. Виталий Чепинога нашел себе место в «УДАРе», а Сергей Мищенко предпочел баллотироваться как самовыдвиженец. Сегодня главным вопросом остается, сумеют ли обиженные и оскорбленные невниманием со стороны новых лидеров оппозиции действующие парламентарии выкинуть фокус, который может изменить предвыборный расклад? Учитывая прагматичный характер Арсения Яценюка и Александра Турчинова, шансы на развитие подобного сценария невелики.

Юлия Тимошенко отметила невеселый юбилей – она уже год находится за решеткой. Вряд ли Юлия Владимировна не осознает, что теряет реальное политическое влияние, однако выступать публично против своих соратников не станет. Такой сценарий будет только на руку «регионалам», и экс-премьер прекрасно это понимает. Ей остается надеяться на чудо – формирование оппозиционного Януковичу парламентского большинства, лидеры которого окажутся способными выторговать для нее свободу.

Политическая смена поколений и мелкие пакости с далеко идущими последствиями случились и в Партии регионов. В ее предвыборном списке практически нет соратников главы президентской администрации Сергея Лёвочкина, зато присутствует его личный недруг Нестор Шуфрич. Не получили гарантированных шансов сохранить/получить депутатский мандат и представители старой промышленной гвардии юго-востока страны. Зато «регионалы» приняли в свои ряды ряд бывших спонсоров Юлии Тимошенко (Васадзе, Веревский, шоу-менеджер Баграев) и даже нескольких литвиновцев. Смешно было наблюдать, как Олег Зарубинский, еще недавно без устали восхвалявший таланты Владимира Михайловича, подбирал слова для пояснения причин своего появления в списке «регионалов»

Главным оппозиционным трендом можно назвать принесение клятв верности избирателям и политической силе, являющейся локомотивом прохождения в парламент. Учитывая лоскутный характер нынешнего состава ВО «Батькивщина» и больше напоминающий сборную солянку список «УДАРа», этот технологический ход может вызвать разве что улыбку, поскольку публичные клятвы любой степени громкости никогда не были гарантией единства политической силы. Замечу, что креативная составляющая избирательной кампании все чаще забивает здравый смысл: съезд «Украины – вперед» в кукурузном поле вряд ли подарил его организаторам что-то кроме картинки садящегося солнца за спиной Натальи Королевской. С таким показательным пренебрежением к прессе и избирателям партию может не перетянуть через 5-процентный барьер и список, составленный сплошь из знаменитостей. Андрей Шевченко и Остап Ступка в роли говорящих голов выглядят неубедительно.

Владимиру Литвину, созвавшему по требованию «регионалов» внеочередную сессию законодательного органа, парламентское большинство приготовило утешительный приз: вотум доверия, позволяющий спикеру и дальше занимать место в президиуме Верховной Рады. Со стороны это выглядело как снятие известного политика с катапульты, нацеленной на округ в родной для него Житомирской области. Интересно, успеет ли задержанный в Италии Николай Мельниченко разразиться очередной порцией изобличающих Литвина и Кучму показаний до выборов?

Пока же Владимиру Михайловичу ничего не оставалось, как подписать и передать на рассмотрение президента закон «Об основах государственной языковой политики». Вдогонку он предложил свой законопроект «Об использовании языков в Украине», шансы принять который ничтожно малы. Зато документ, вышедший из-под пера Кивалова и Колесниченко будет способствовать поляризации Украины и даст дополнительные рейтинговые очки радикальным политическим силам. Не забыли законодатели и ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли СНГ, которое вряд ли порадует украинских производителей, зато напоминает реверанс перед Кремлем. Россия устами своего посла в Украине Михаила Зурабова дала понять, что до завершения парламентской кампании переговоры по газу вести не собирается.

Возглавивший список Партии регионов премьер-министр Николай Азаров идти в отпуск не собирается. Николай Янович бодро сообщает о нулевой инфляции и успешной жизни украинской экономики без участия МВФ. Свежо предание, да верится с трудом. Для победы на выборах партии власти нужно что-то более убедительное, чем речи профессионального бюрократа.

Евгений Магда