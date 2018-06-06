Вехи недели. Королевский трансфер, усыхание Литвина и внешнеполитические реверансы

Вступление Андрея Шевченко в ряды партии «Украина – вперед» стало самой громкой неожиданностью стартующей избирательной кампании. Капитан сборной Украины по футболу и ранее играл с «командой молодости нашей», как позиционировала себя СДПУ(о), но столь решительный разворот в карьере предпринял, пожалуй, впервые.

Этот поступок вызвал обоснованное удивление футбольных болельщиков и массу разнообразных комментариев. Объективно говоря, проект Натальи Королевской даже после массированной рекламы и телевизионного продвижения «Народного списка» нуждается в новых лицах, хорошо известных всей стране. Поэтому переход Шевченко под знамена «Украины – вперед» может стать не последним партийным кадровым приобретением.

Партия «УДАР» была вынуждена довольствоваться переходом бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко, который полтора года искал себя в «Нашей Украине» и короткое время заявлял о стремлении работать с объединенной оппозицией. Ее ряды укрепились за счет обещания депутатского мандата главе Меджлиса крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву. Кроме того, Арсений Яценюк и Александр Турчинов заявили о разделении мажоритарных округов с ВО «Свобода» - объединенным досталось 190, «свободным» - 35. Обе политические силы планируют сотрудничать в деле обеспечения прозрачности проведения избирательной кампании. При этом оппозиционеры со стажем не преминули бросить несколько увесистых камней в политический огород Виталия Кличко. Ответственным за этот необходимый в предвыборный период процесс, по всей видимости, станет Анатолий Гриценко, политический роман которого с Кличко был непродолжительным и закончился взаимными обидами.

Хотя список объединенной оппозиции и возглавили Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, шансов у обоих быть зарегистрированными кандидатами в депутаты практически нет. Более того – высока вероятность, что Юлии Владимировне вскоре придется сменить больничную палату на камеру в Качановской колонии. Вице-премьер Раиса Богатырева объявила, что период реабилитации Тимошенко завершился. Сегодня в Украину прилетят трое докторов из клиники «Шаритэ», дабы высказать свое мнение по этому поводу. Отреагировала на перспективу изменения местонахождения Юлии Владимировны и Инна Богословская, запустившая англоязычный сайт с материалами уголовного дела против экс-премьера.

Любопытно наблюдать за противоположными оценками перспектив введения видео-наблюдения за голосованием разными чиновниками. Премьер-министр Николай Азаров считает веб-камеры на участках для голосования едва ли не панацеей, публично выказываю обиду на оппозицию, не разделяющую его энтузиазма в этом вопросе. Председатель Центризбиркома Владимир Шаповал к перспективе использования веб-камер относится с заметным скепсисом.

Сегодня же состоится и внеочередная парламентская сессия. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин в Житомире громко заявил, что заявление об отставке не отзывал и готов посвятить себя работе на заблаговременно облюбованном избирательном округе. Владимира Михайловича не пугает усыхание территории, которой нужен Литвин, до размеров одномандатного округа на малой родине. Он собирается предложить Виктору Януковичу компромисс по языковому закону, хотя должен понимать, что в ближайшие три месяца взаимопонимание будет самым невостребованным словом в украинской политике.

Попытка движения «ЧЕСНО», попытавшегося взять на себя роль истины в последней инстанции в оценке работы действующего депутатского корпуса, обернулась коротким, но ожесточенным публичным выяснением отношений между «чесноками» и парламентариями, неудовлетворенными степенью своей рафинированности. Оснований считать, что политические силы прислушаются к «ЧЕСНО»-советам практически нет, зато избирателям снова напомнили, насколько они 28 октября будут близки к обмену шила на мыло.

Практически незаметным, если не считать топлесс-приветствия активистки FEMEN, прошел визит предстоятеля РПЦ Кирилла в Украину. Куда интереснее стала отправка Виктором Януковичем на ратификацию парламентом соглашения о создании зоны свободной торговли в СНГ. Оппозиционеры требуют учесть их рекомендации в данном вопросе, хотя в Европейском Союзе особых предостережений к документу не выказывают. Украина параллельно еще немного упростила визовый режим с ЕС, продолжая отвешивать реверансы основным внешнеполитическим партнерам.

Евгений Магда