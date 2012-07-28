Перед решением уйти в политику Шевченко позвонил Кличко
08:08, 28 июля 2012Политика
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Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко удивлен решению футболиста Андрея Шевченко завершить карьеру и уйти в политику.
Виталий Кличко и Андрей Шевченко
Об этом он заявил в эфире Первого национального.
"Я не знал об этом решении и, честно говоря, удивлен. Хотя несколько часов назад Андрей мне звонил и предложил встретиться. После передачи я, наверное, с ним увижусь и все выясню... Может быть, он решил примкнуть к партии "УДАР", - цитирует Украинская правда.
Как сообщал УНИАН, в пятницу Шевченко побывал на матче "Динамо" - "Говерла", а потом сделал краткое заявление о том, что завершает профессиональную карьеру и уходит в политику. Подробнее обещал разъяснить уже сегодня.
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