Перед решением уйти в политику Шевченко позвонил Кличко

Об этом он заявил в эфире Первого национального.

"Я не знал об этом решении и, честно говоря, удивлен. Хотя несколько часов назад Андрей мне звонил и предложил встретиться. После передачи я, наверное, с ним увижусь и все выясню... Может быть, он решил примкнуть к партии "УДАР", - цитирует Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, в пятницу Шевченко побывал на матче "Динамо" - "Говерла", а потом сделал краткое заявление о том, что завершает профессиональную карьеру и уходит в политику. Подробнее обещал разъяснить уже сегодня.