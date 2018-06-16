Перегибы на местах: в рядах ПР в Луганске затеяли чистку

Всего за несколько месяцев, а то и дней с предвыборной дистанции сошли «регионалы-старожилы», которые на протяжении многих лет самым резким образом критиковали своих однопартийцев, указывая на недостатки в управлении городом и областью. Один в СИЗО, другой с условным сроком, третий в подполье, четвертый обвиняет партию в попытке «выкинуть» его из политики. В самой Партии регионов отрицают причастность к разного рода проблемам, возникшим у однопартийцев.

Самой резонансной политической новостью последних дней стало вынесение приговора известному в городе «регионалу» - главе поселкового совета Юбилейного (поселка-спутника Луганска, который входит в состав Артемовского района) Владимиру Струку. Имея мощную поддержку со стороны жителей поселка и популярность в самом Луганске, он никогда не скрывал своих амбиций по поводу депутатского мандата, что, однако, не было согласовано с партийной верхушкой. Струк хотел составить конкуренцию Владимиру Гончарову, которого уже поддержала которому дала добро на выдвижение партия по 104 мажоритарному округу – Артемовский район и часть Каменнобродского района Луганска.

И вот в аккурат перед началом предвыборной гонки, всего за десяток дней судебных разбирательств, Струка приговорили к году условного срока. Причина – подписание коллегиального решения сессии поссовета, согласно которому остатки с перевыполненного бюджетного плана 2009 года (сумма в размере 537 тыс грн), не были перечислены в бюджет Луганска, а остались в бюджете поселка.

Так быстро в Луганске не судили никого, даже виновника ДТП на Новогодней елке, в котором пострадало 11 человек. Еще больше непонятно следующее: если политики, как утверждают правоохранители, в этом деле нет никакой, то почему уголовное дело и претензии к Струку со стороны горисполкома возникли только сейчас, спустя два года после самого события, и как раз перед парламентскими выборами?

Об этом говорит и его адвокат Александр Мельников, отмечая, что за 30 лет адвокатской работы он не встречался с такими случаями – чтобы слушания по делу назначались ежедневно и приговор был вынесен так быстро. «На мой взгляд, приговор незаконный и необоснованный. Он подлежит обжалованию и будет обжалован в предусмотренный законом срок», - сказал А.Мельников.

При этом он отметил, что к депутатам, принявшим решение не перечислять деньги, со стороны суда санкций никаких не будет принято. «В этом и заключается комичность этого решения. Струк не имел право это решение не подписать. Уже проводилась параллель между двумя событиями, когда Александр Ефремов критикует Владимира Литвина за то, что он не хочет подписывать решение Рады по языковому закону. Здесь тоже самое, только наоборот. В этом деле нет ничего живого, это макулатура и мусор», - заявил А.Мельников.

Комментируя судебный процесс с городским исполкомом, сам Струк заявил, что поселковый совет имел право в 2010 году не перечислять бюджетный остаток в общий бюджет Луганска.

«В мою защиту даже выступил сотрудник казначейства. Деньги, которые остались в бюджете 2009 года, они переходящие и, согласно нормам Бюджетного кодекса Украины, являются свободным остатком. И поссовет имел право их не перечислять в бюджет Луганска, и сам решать, как распорядиться этими деньгами. Я это решение подписал, деньги пошли на питание детей в детсадах, зарплату и благоустройство поселка. Если бы ситуация повторилась, я бы сегодня сделал тоже самое», - подчеркнул Струк.

Что касается партийных взаимоотношений, поселковый голова не скрывал своего возмущения. Он заявил, что готов назвать имена и фамилии своих однопартийцев, которые его предали.

«Конечно же, я все скажу. Но сейчас я жду, когда моя родная партия меня поддержит. У меня ни одного выговора нет по партийной линии, я работал, я старался. Я никогда в жизни никого не предавал и не продавал, а меня предали и продали», - сказал В.Струк

Он подчеркнул, что, несмотря на партийный конфликт, будет выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах по 104 избирательному округу. «Сейчас у меня есть уникальная возможность баллотироваться при поддержке народа и идти как самовыдвиженец. Раньше, когда были выборы мэра Луганска, этого закон не позволял. Партия регионов пусть выдвигает своего кандидата», - сказал В.Струк.

При этом он подчеркнул, что покидать ряды Партии регионов по собственному желанию пока не собирается. «Пока партия меня не продаст и не предаст… хотя она меня уже предала и продала, но о том, что меня лишают партийного билета мне еще никто не заявил. Сам я уходить не планирую», - сказал В.Струк

Он действительно уже давно хотел покинуть кресло главы поссовета и в 2010 году пытался «влезть» в конкуренцию со своим однопартийцем Сергеем Кравченко на выборах мэра Луганска. Но партия не дала Струку добро, он снова баллотировался на должность поселкового головы и успешно ее занял, но молча сидеть в поселке и управлять делами не смог. Струк продолжал критиковать городскую власть, даже находясь у стен суда. Он отмечал, что нет никакого толка от концессии «Луганскводы», мол, качественной питьевой воды луганчане все равно не получили, что городская власть впустую тратит бюджетные деньги. Приводя пример: 2 дома в центре Луганска красят за 2 миллиона гривен, тогда как на Юбилейном покраска одного дома обошлась в 50 тысяч, причем, внебюджетных средств.

Командная игра

Глава луганской городской организации Партии регионов Александр Ткаченко, который также является заместителем мэра города, говорит, что Струка не раз призывали к дисциплине, в том числе и бюджетной.

«С ним сколько раз разговаривали, предупреждали, что нельзя так поступать, что есть субординация между поселковым советом и городским... Он не понимал. Поэтому мы обратились в суд. Человек просто хотел покрасоваться перед жителями, какой он хозяйственник, строит бюветы, дороги и не делает перечислений. Струк – наш однопартиец, но это не значит, что если он поступает неправильно, то может прикрываться партией. С его стороны, это очень удобная позиция, найти объяснение, что к нему применяются какие-то политические преследования», - говорит Ткаченко. По его словам, Струк перекручивает факты, делая заявления в суде.

«Он всем говорит, что ту сумму, которая не была перечислена, поссовет потратил на выплату зарплат учителям и врачам поселка. Но это же неправда, это нонсенс! Зарплата этой категории населения платится из общего бюджета города. Струк умалчивает, что средства были потрачены на строительство бюветов, прочистку ливневой канализации, обрезку деревьев и ремонт дорог в поселке», - отметил Ткаченко.

Кроме того, он подчеркнул, что Струк не изъявлял желание выдвигаться по мажоритарному округу № 104 в народные депутаты от Партии регионов.

«Если он хотел от партии выдвигаться, так нужно было об этом заявить, это должно было обсуждаться на всех партийных уровнях. Смотрят на заслуги человека, молодец, навел порядок на Юбилейном, но, кроме этого, важна работа в команде, полезность человека. Может партия скажет – ты хороший хозяйственник и нужен нам в Юбилейном, а в Верховной Раде нам нужен человек с другими качествами. Если не нравится это Струку, так выйди из этой политической силы и иди в ту, которая будет поддерживать твои амбиции. Я его еще 9 мая спрашивал, ты с кем, потому что такое впечатление, что он уже не с нами», - сказал Ткаченко.

В Луганском областном отделении Комитета избирателей Украины расценивают приговор, вынесенный 17 июля председателю Юбилейнинского поссовета Владимиру Струку, как политически мотивированный. В ЛОО КИУ считают, что истинная цель приговора – воспрепятствовать популярному политику принять участие в выборах народного депутата по 104-му одномандатному избирательному округу.

«Струк является поселковым головой поселка Юбилейный, входящего в состав города Луганска, здесь проживают более 15 тыс. человек. О популярности Струка говорит такой факт: на местных выборах 2010 за него проголосовали 99% избирателей от числа принявших участие в голосовании. Достаточно известным он является и в Луганске в целом, и в случае участия в выборах в 104-м избирательном округе он был бы явным фаворитом. По крайней мере, он более рейтинговый кандидат, чем Владимир Гончаров, которого с большей степенью вероятности выдвинет в этом округе Партия регионов», - говорится в заявлении ЛОО КИУ.

Не первый случай

Владимир Струк стал вторым, кто в негласной борьбе был отброшен за предвыборную линию. Первым в этом процессе «полег» не менее известный в Луганске регионал Николай Греков – мэр Александровска, еще одного населенного пункта-спутника. Греков – экс-депутат Луганского городского совета, один из первых в городе, кто вступил в партию еще на заре ее создания, чем всегда гордился. Он известен своими резкими и эпатажными высказываниями в адрес мэра Луганска Сергея Кравченко и его команды по любому поводу. И Струк, и Греков были нацелены на выдвижение по избирательному округу № 104 – это Артемовский район и часть Каменобродского района Луганска. В тоже время, они давно поддерживают дружеские отношения.

Неизвестно, как бы разворачивались события, если бы они таки стали конкурентами, сейчас об этом можно только гадать, ведь 14 мая Греков был задержан за взятку в собственном кабинете. В официальной версии правоохранителей говорится о том, что Греков «получил взятку в сумме 130 тысяч гривен от представителя риэлтерской конторы в обмен на решение горсовета о разрешении на разработку проектов отвода земельных участков. Вторую часть взятки должны были передать сразу после разработки проектов отвода и их утверждения сессией совета». Однако у этой истории есть и специфическое начало.

22 марта состоялся политсовет городской организации Партии регионов, на повестке которого был вопрос «этики поведения» Грекова, а также исключения его из рядов Партии регионов. Последнего так и не произошло, вопрос оставили «на потом», но уже 27 марта на Грекова был составлен протокол о коррупции, на основании данных, собранных работниками милиции, а затем передан в суд для принятия решения. В начале апреля Ленинский районный суд постановил закрыть дело за отсутствием состава коррупционного деяния.

Источник из окружения мэра Александровска говорит, что «такие выпады в адрес Николая были явным предупреждением. Или он закрывает рот и молча управляет своим городком или ему рот закроют. Он об этом догадывался, но не верил, что «старейшего регионала» могут так жестко закрыть. Тем более, Николай не так глуп, чтобы при таком давлении, практически отслеживании всех его действий, брать какие-то взятки».

Адвокат Грекова Елена Андреева заявляла журналистам, что в день задержания он находился в отпуске, и пришел дать распоряжения своим заместителям по работе на тот период, пока его не будет. «У Грекова ни на руках, ни на рабочем столе, ни на кресле, ни на документах следов порошка, которым правоохранители метят деньги (взятку), не обнаружили. В этот момент он не исполнял обязанности городского головы, находился в отпуске. Кроме того, представителя риэлтерской конторы, который написал жалобу о вымогательстве со стороны Грекова, ни по каким документам Александровского горсовета не проходит. Он не писал заявления с просьбой выделить ему землю, но при этом у него нашлись 130 тысяч гривен», - сказала Андреева.

Почти сразу после задержания Греков был арестован, как и еще два чиновника горсовета, замешанных в этом деле. Однако, вскоре суд отпустил их под залог, а мэр остался в СИЗО, где и находится до сих пор. Адвокат Андреева уверяла журналистов, что Николая подставили конкуренты на предстоящих выборах. «Мы знаем все фамилии тех, кто устроил эту акцию, но пока называть их не будем. Схема известная – перед выборами просто убирают неугодных конкурентов», - говорила Андреева.

Сообразительный кандидат

Еще один «регионал», которого, по словам Владимира Струка также сбили с предвыборной дистанции – руководитель экологической инспекции в Луганской области Анатолий Гацко. Слова Струка, о том, что против Гацко, который так же хотел баллотироваться в нардепы, возбуждены два уголовных дела растиражировали все местные СМИ. Журналисты тут же включили «эколога-регионала» в список тех, кого «зачистила ПР». Гацко действительно с начала года частенько появлялся на биг-бордах с поздравлениями к праздникам, но о своих амбициях по поводу кресла в Раде не заявлял и активно с избирателями не работал. О каких уголовных делах против него говорил Струк – непонятно, тем более, что в областной прокуратуре эту информацию опровергают.

«Ни в каких уголовных делах Гацко не замешан. Если бы они были возбуждены, в любом случае прокуратура бы знала», - отметил пресс-секретарь областной прокуратуры Александр Зайцев. Спросить у самого Гацко, откуда появились такие слухи, и что он по этому поводу думает, не представилось возможным. Находясь на рабочем месте, он не изъявил желания общаться с УНИАН, передав своему секретарю, что со всеми журналистами общается его заместитель. По информации местных журналистов, Гацко предпочитает вообще не светиться в прессе и избегает встреч со СМИ, возможно, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Если дела Грекова и Струка были, кроме всего прочего, призваны устрашить остальных непокорных, то, по всей видимости, цель достигнута: никаких поздравлений Гацко больше от своего имени в Луганске не вывешивает.

Скандал со скандалистом

Еще одна «жертва однопартийцев» - действующий нардеп Владимир Ландик. Если опустить все недавние скандалы, связанные с ним и его сыном, то Ландик, как и Греков – один из «старейших» регионалов в Луганске. Он был одним из основателей Партии регионов в области, и долгое время руководил областной ячейкой, после чего ее руководителем стал Александр Ефремов. Теперь Ландик заявляет журналистам о попытках однопартийцев «выкинуть» его из политики и готовности пойти на парламентские выборы в качестве самовыдвиженца. Он имел намерение баллотироваться от ПР по 108 избирательному округу (Красный Луч и Перевальский район), но на днях стало известно, что вероятным кандидатом от регионов стал Юрий Терников. Сам Ландик публично заявлял, что Терников «крышует нелегальные шахты в Преревальском районе» и теперь теряется в догадках, почему партия делает на него ставку. «А мне люди говорят, что мы видим только вас депутатом на округе. Если они будут говорить это и дальше, я пойду на выборы самовыдвиженцем», - уверяет Ландик.

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Если оставшиеся на свободе Ландик и Струк все же пойдут на выборы самовыдвиженцами, то безоблачная карта, которую разыгрывает верхушка ПР, выдвигая своих кандидатов на 104 и 108 округах, с большой вероятностью будет бита. Струк имеет известность среди жителей Артемовского района и огромную поддержку жителей поселка Юбилейный, которые во время судебного процесса заявляли о готовности пикетировать Кабмин в защиту своего председателя. Ландик на 108 округе, как и в целом в области, более известен, чем Терников, в том числе, благодаря своему медиаресурсу. Терникову, который, по сути, возник в политическом и информационном пространстве только перед выборами, придется очень постараться, чтобы обойти «старожила» Ландика.

Однако, не исключено также, что в отношении Струка найдется более весомый механизм, чем условный срок, чтобы не допустить его к избирательному процессу, а Ландик, опасаясь за бизнес своей семьи в Луганске, просто отступится от депутатства по собственному желанию. В любом случае, лицо Партии регионов в Луганской области после этих выборов может радикально измениться.

Виктория Симбирская