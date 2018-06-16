Вехи недели. Януковичу пригрозили судом, ЕС помахал кнутом и пряником, Тимошенко решила выздоравливать

Терпевших почти два года узурпацию Виктором Януковичем власти оппозиционеров наконец-то прорвало. Объединенная оппозиция «За Батькивщину» начала акцию «Украина против Януковича», предлагая всем желающим присоединиться к иску Арсения Яценюка к главе государства. Арсений Петрович полон решимости доказать, что является несгибаемым оппозиционным вождем, благо начатая акция такие возможности предоставляет. Собрать подписи и мобилизовать электорат можно, после чего свалить вину на суд – дело техники.

Куда сложнее будет в современных условиях победить на выборах. Агитационный ролик объединенной оппозиции напоминает любительскую запись группы мужчин в дорогих костюмах, пытающихся пригрозить власти и «объединиться ради Украины». Вряд ли подобный междусобойчик вдохновит избирателей. У Яценюка до последнего времени хорошо получается объединяться только с менее рейтинговыми коллегами по политическому цеху, а вот в диалоге с Виталием Кличко то и дело случаются проблемы. Лидер «УДАРа» тоже начал агитационную кампанию. Он предпочел стартовать с размышлений о том, какой может быть украинская политика. К сожалению, за широкими плечами боксера-тяжеловеса не видна команда его соратников, как не всматривайся. Показательным выглядит тот факт, что меджлис крымско-татарского народа так и не определился, с какой оппозиционной силой пойдут на выборы его лидеры.

Тем временем Юлия Тимошенко отчаянно пытается напомнить о себе. Юлия Владимировна потеряла за последнее время основной ресурс – она перестала предпринимать действия, которые широко обсуждаются, постепенно превращаясь в фигуру умолчания украинской политики. Пришлось угрожать врачам выбить окно в больничной палате, чтобы получить право на телефонный звонок. Лидер «Батькивщины» вполне могла позвонить своим соратникам, которые увлеклись предвыборной «материализацией духов и раздачей слонов».

Искренне и последовательно помогает маме только Евгения Тимошенко, предпочитающая общаться с западными СМИ. «Голосу Америки», Тимошенко-младшая, в частности, рассказала, что у оппозиции практически нет шансов на будущих парламентских выборах, поскольку против нее будет брошен административный и финансовый ресурсы. Верный защитник Юлии Владимировны Сергей Власенко тем временем профессионально нагнетает ситуацию вокруг возможной силовой доставки лидера «Батькивщины» в суд.

Виктор Янукович еще до откровений Евгении Тимошенко, не выходя из рабочего отпуска, поручил мэрам и губернаторам обеспечить проведение прозрачных парламентских выборов. Ответственным за цивилизованный избирательный процесс в масштабах страны назначен вице-премьер Борис Колесников, что позволяет предположить наличие у главы государства специфического чувства юмора. Борис Викторович, как известно, не только курирует развитие инфраструктуры, но и был жертвой «оранжевого» преследования в 2005-м. Ничуть не меньше Янукович обеспокоен (если верить его заявлениям) и ситуацией вокруг телеканала ТВі и сайта «Левый берег». Президенту определенно по душе роль истины в последней инстанции и вершителя демократических процедур.

Украина тем временем добилась парафирования (пусть и в максимально непубличном режиме) соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС.

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко выглядел именинником, хотя на лавры евроинтеграторов и без него в исполнительной власти хватает претендентов. Однако ключевые фигуры Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Кэтрин Эштон быстро поставили на место украинских партнеров, отметив, что дальнейшее продвижение нашей страны по пути евроинтеграции невозможно. Поэтому любые европерспективы нашей страны нужно перенести на осень.

Еще одна перспектива – избрания киевского городского головы – куда менее прозрачна. Уволенный Киевсоветом Леонид Черновецкий разразился откровением из серии «Как молоды мы были», не упустив возможности пнуть Виталия Кличко, отметив, что того интересует только власть. Леонида Михайловича с недавних пор, как и полагается мультимиллионеру, больше интересует инвестиционная деятельность. Тем, кого волнуют выборы мэра столицы, можно не беспокоиться – до конца года их вряд ли проведут.

Евгений Магда