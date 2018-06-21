«Увидишь рай ты в прорезь урны...»

Выборы-2007- это трагичное, комичное и трагикомичное. Обо всем понемногу - во время очередной экскурсии по нашему музею «Выборы-2007».

(Предыдущие экскурсии - «Янукович десять течение в дерьме...» и «Витренко и немного колбасы...».)

Политтехнологи Партии Регионов, по рассказам информированных людей, рекомендовали штабу меньше использовать лицо Януковича на предвыборных плакатах и открытках. К рекомендации прислушались. Например, на некоторых постерах и календариках рядом с лозунгом «Стабильность и благополучие» появилась симпатичная девочка под зонтиком. Девочка приветливо улыбается, и избиратель должен поверить, как хорошо ей живется с этой «Стабильностью и благополучием» где-то в Донецкой области или на Луганщине.

Но, оказалось, девочка «содрана» с одного из американских каталогов товаров.

Здесь уже украинские Интернет-сайты разгуделись, поиронизировали. Хотя, возможно, и зря. Не исключено, действительно тяжело добиться художественной достоверности и искренности даже от ребенка при нашем «благополучии». Как вот когда-то, в советские, невыездные, времена, иронизировал Жванецкий: мол, плохо дается нашим актерам фраза « Я в Париж по делу...»

Между тем, несколько иначе изображали лидера Партии Регионов оппоненты. Во многих регионах, например, появилась такая листовочка.

Еще, конечно, хорошо показать себя «белым и пушистым», а оппонента, как бы это сказать. Ну, скажем так, по крайней мере иронически.

Например, так изображал своих выдвиженцев блок НУ-НС на страницах газеты, которая раздавалась крестьянам на Киевщине.

А вот так в той же газете - лидера регионалов.

Следует сказать, и оппоненты НУ-НСа и БЮТа с ними не цацкались. Центральные, частично - восточные и южные области плотненько были завешены высокохудожественной агитацией, где «белым и пушистым» выглядит лидер социалистов, и совсем наоборот - «отморозки» Луценко, Тимошенко и другие. На этом фоне Янукович с пропеллером - просто невинная забава.

Традиционно искали путь к сердцу избирателя политигроки и через деньги. Да, в Киеве за пару дней до выборов жители города получили обещание в случае голосования за блок «КУЧМА», если блок наберет 5 (!) %, заработать по 1000 гривен.

Получить деньги надлежит в букмекерской конторе «Шанс».

Очевидно, что «кидалово», но вдруг, кто клюнет. Платить, конечно, никто не будет, даже, если это действительно затеяно блоком «КУЧМА». Расчет точен: 5% точно не наберут, а вдруг удастся 3% преодолеть?

В прямой же своей агитации блок во главе с Александром Волковым использовал простую методику: чем крупнее кулак показать оппоненту, тем убедительнее это должно выглядеть. Кулак Александр Волков показывал с бигбордов по всей стране, а в газетах давал интервью под такими вот убедительными заглавиями.

Одним словом, все это было бы весьма смешно и забавно, если бы на кон не была поставлена судьба страны.

И от всего этого оставалась единственная отрада - стихотворствовать. Так наш конкурс хокку, затеянный с легкой руки киевлянина Андрея Кармалюка, пополнился еще одним участником - Илларионием Печерским. Не знаем, кто скрывается под этим, очевидно, псевдонимом, но взгляд на выборы интересен.

Итак:

***

Зима приходит рано.

Вода замерзла.

Ликуют коровы, надев коньки.

***

Белые листы бюллетеней

Летят, как вишен цвет.

Весна меняется на осень.

***

За три процента

Тридцатого числа сойдутся самураи.

Нумерология – наука древних.

***

Они сказали:

Увидишь рай ты в прорезь урны.

Сложил бюллетень самолетом. Запустил.

***

Майдан.

Через секунду наступит октябрь.

Социолог гадает на Параске

***

Мрачнеющий шахтер налил себе саке.

Так просто спутать

Иероглиф «Виктор» с «Віктор».

***

«Теперь я ронин*»,

- Вскрикнул социолог.

- «И где мои проценты?»

Для тех, кто забыл, автор хокку напоминает: «* Ронинами в средневековой Японии называли самурая, оставшегося без повелителя. В Украине двухтысячных годов ронины – социологи, которые работали на ту или иную политическую партию, предсказывая ей безусловное прохождение в парламент и приписывая большие проценты. Оказавшиеся вне стен ВР политики увольняли своих подчиненных не в силах прокормить их. Быть ронином в Японии считалось позорным, им предписывалось сделать себе сеппуку, вскрыть живот. Украинские ронины, несмотря на многочисленные пожелания "выпить йаду", лишь с особым усердием критиковали парламент».

Еще один из посетителей музея, который выступил под ником Judge, оставил « хокку для Мороза»:

***

Дождливая осень

Не вижу причины для плача

В кармане билет на Москву.

И наконец последние ремарки о наших выборах.

Один из посетителей сайта из Донецка прислал фото, которое по-своему передает настроение нынешних выборов.

Лошадки рвутся вперед, как рвутся в парламент наперегонки те, кто поставил за ними агитационные палатки.

А посетитель сайта под ником «Мечтатель» привел цитату из Максимилиана Волошина:

«Мир распахнулся в центильоны раз. И только Богу не хватило места».

Это правда. Богу на наших выборах, несмотря на все молитвы и упоминания о нем, «места» не было.

Но это не значит, что не нужно верить в него.