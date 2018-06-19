“Янукович десять лет в дерьме...”

Музей “Выборы-2007” каждый день пополняется новыми экспонатами, поэтому пришло время провести следующую экскурсию. Напомним, первую экскурсию мы назвали “Витренко и немного колбасы...”.

Своеобразным ноу-хау этих выборов можно назвать появление газет, названных именами политиков. В частности, с таким изданием посчастливилось Киеву. Газета, вернее, газета- листовку, как сказано в ее “шапке”, названа просто - “БРОДСКИЙ”. Скромно так. Открывается газета статьей “ Как нам спасти Киев 30 сентября 2007 года?” Догадайтесь, кто может спасти Киев? Смотрите название газеты.

На обложках других, не именных изданий, украинские политики выглядят, конечно, не так привлекательно, как Михаил Бродский в газете “БРОДСКИЙ”.

Скажем, Юрий Луценко на обложке “ПАРАСКИ.ИНФО” - вот так.

А Владимир Литвин - вот так:

И это еще не страшно.

Такие веселые листовочки, посвященные “Герою Украины - Цушко” можно было увидеть в некоторых городах на юге Украины.

А вот такие деньги ходят на украинских выборах.

Конечно, купишь на эти деньги немного. Но авторам этого шедевра, которые работают в каком-то из штабов, вне сомнений, гонорара, по крайней мере, на мороженое хватило.

А если до граждан, которые подержали эту купюрку в руках, не дойдет, кто главный враг украинского народа, есть вот такой плакатик:

Агитационно должен добить избирателя, который теоретически может симпатизировать “оранжевым”, вот такой пропагандистский шедевр:

Впрочем достается на выборах не только “оранжевым”. Не обошли вниманием “добрые” политтехнологи и лидера прогрессивных социалистов. Добрые они (политтехнологи).

Но если не верить “черному пиару”, а посвятить себя “белому”, и одеть все, что выдадут для агитации в штабе, можно одеться приблизительно так:

А еще наши выборы можно и зарифмовать. Как это делают посетители нашего музея "Выборы-2007". В частности, киевляне Андрей Кармелюк и Юрий Крот, вступившие в своего рода поэтический поединок, предложили несколько вариантов в стиле традиционной японской поэзии хокку.

Хокку от Андрея Кармалюка:

Осень.

Выборы.

Янукович десять лет в дерьме.

***

Элегантная дама вышла на митинг.

Присмотрелся:

Корова на льду.

***

Чтобы участвовать в жизни

страны

Утром воскресным я

Не похмелюсь.

Хокку от Юрия Крота:

Выборы.

Снова страну трясет.

Ющенко, так?

***

Красное сердце горит

над страной.

Может быть, женщина

в белом

Взойдет на Фудзи?

***

Яйца в премьера уже не летят:

Куры несутся плохо.

Осень. Тоска.

***

В сердце сомненье

вползает змеей,

И я молю ЦВК;

О, пидрахуй!

Если же абстрагироваться от стихотворных форм, наши выборы могут иметь и такой вид:

Это - Черновцы. Но, кажется, похожее настроение можно уловить не только здесь.