Витренко и немного колбасы…

Заглянем в наш виртуальный музей “Выборы-2007”. Его экспозиция сформирована из экспонатов, предложенных посетителями сайта УНИАН. Их приносили нам, присылали по почте (традиционной и электронной), дарили, давали в аренду (было и такое, мы обещали вернуть после выборов). Мы благодарны всем, кто принял в этом участие. Как и всем, кто еще примет.

Вперед.

С такими дневниками пошли в школу ученики в некоторых городках Киевской области. Юлия Владимировна с улыбкой приветствует мальчиков и девочек с обложки, а также, наверное, по замыслу авторов, поощряет к учебе и выражает надежду, что родителей не будут вызывать в школу.

Такую вот газету “Сельские вести” читали крестьяне по Украине традиционно.

А такие вот “Сельские вести” они получили от Ивана Бокого, когда газета перестала любить Александра Мороза, вместо этого стала любить Юрия Луценко, а Мороза начала “мочить”. Вести “от Бокого”, напротив, продолжают любить Мороза, а Луценко “мочат”. Правда, суд запретил распространять “вести от Бокого”. Потому крестьяне больше не будут читать это оригинальное издание.

Так выглядит обложка издания “Параска.Інфо” с Юлией Тимошенко.

А так выглядит последняя страница обложки того же издания с той же Тимошенко.

Такую книжечку написал писатель Юрий Рогоза к этим выборам. На прошлых выборах он тоже писал книжки “о Юле”, но тогда он еще не хотел убивать ее, а, даже, любил. Все-таки, довольно много в жизни писателя зависит от того, где получаешь гонорар за свои книги.

А это – биллборд из Херсона, фото которого послал один из наших херсонских посетителей. Как видим Наталия Витренко, хорошо выглядит на нем. А рядом рекламируется колбаса. Нужно признать, лишь сильный, волевой политик осмелится на такую конкуренцию. Очевидно, Наталия Михайловна считает себя такой, когда не боится висеть рядом и конкурировать с любимым народным продуктом.

Мы продолжим наши экскурсии после поступления новых экспонатов.

О принципах создания музея и о том, как приобщиться к пополнению экспозиции, читайте тут.