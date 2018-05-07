Вехи недели. Страсти по языку и Ющенко на поверхности

Языком по спокойствию

Действия Партии регионов и ее союзников в парламенте сложно объяснить логически. Либо «большевики» рассчитывали, что принятие «языкового» закона по алгоритму «Хватай мешки – вокзал отходит» оппозиция проглотит, словно горькую пилюлю, либо антагонисты в сессионном зале все просчитали заранее и подарили зрителям-избирателям шоу с прицелом на 28 октября – день парламентских выборов.

За минувшую неделю политики словно рассчитались с согражданами за вынужденное бездействие. Фонтанирующий радостью Михаил Чечетов и напряженно рассказывающий о борьбе за язык Вадим Колесниченко. Доведенные до нервных срывов «регионалы» с пропиской на Западной Украине, где позиция по вопросу о расширении прав русского языка воспринимается очень остро. Свиные головы с отрезанными головами у Ивано-Франковской областной администрации – прекрасное тому подтверждение. Да и активность «Свободы», оперативно запустившей лозунг «Моя мова – моя свобода», свидетельствует, что языковая проблема, расталкивая более насущные, выходит на первый план в перечне волнующих избирателей.

Языковые страсти существенно сократили расстояние от трагического до смешного в украинской политике. Как, к примеру, оценивать стремление Владимира Литвина уйти в отставку из-за того, что «большевики», включая подавляющее большинство его однопартийцев, приняли закон «Об основах государственной языковой политики»? Подвиг одиночки? Смешно, поскольку Владимир Михайлович с нынешней (да и с прошлой) властью отношения старался не портить. Торжество политической целесообразности? Ближе к истине, поскольку Литвин продолжает демонстрировать собственную значимость, а Партии регионов после его демарша хорошо бы задуматься о том, что кнопкодавы – это хорошо, а кадровый резерв – намного лучше.

Они вертели языком

Набирающий опыт в качестве лидера оппозиции Арсений Яценюк смог руководить небольшим лагерем протестующих далеко не в одиночку всего три дня. Арсений Петрович в это время предпочел стать поставщиком громких новостей для СМИ, плохо скрывая злорадство, связанное с попыткой Владимира Литвина сложить с себя спикерские полномочия. Отсутствие массовой поддержки киевлян, не пожелавших устраивать на Европейской площади «языковой Майдан» и наличие конкурентов из числа оппозиции за право снять электоральные сливки заставили Яценюка поскорее объявить о победе. По его мнению, она выразилась в сорванной пресс-конференции президента и отставке спикера, который в итоге так никуда и не ушел. После триумфального митинга отстаивать позиции украинского осталась кучка гражданских активистов, а политические тяжеловесы отправились восвояси. С гордо поднятой головой отправился агитировать сторонников «Свободы» Олег Тягныбок, у которого в активе – личное силовое противостояние с «Беркутом». Мелькнул у стен Украинского дома Виталий Кличко, припугнувший «Беркут» своим появлением, покрутились национал-демократы, ищущие новых политических покровителей. Мечущая словесные громы и молнии во власть Наталья Королевская не посчитала языковую проблему актуальной для «Украины – вперед». Хотя Юлия Тимошенко из больничной камеры передала пафосное обращение в защиту украинского языка, хорошо заметно, что отсутствие Юлии Владимировны на авансцене политической жизни не огорчает ни власть, ни оппозицию.

В активе Виктора Януковича – отказ от стремления провести итоговую пресс-конференцию в Украинском доме любой ценой. Президент предпочел действовать с помощью соратников, чтобы не разрушать до основанья веру в «доброго Януковича» накануне своего дня рожденья. Виктор Федорович вряд ли полагает, что парламентарии занялись изучением президентского послания, переданного им в печатном виде, но предпочел «рабочий отпуск» в Крыму заботам и волнениям в столице. До конца июля можно передохнуть, чтобы с новыми силами играть в равноудаленность от политических сил, особенно от Партии регионов, неизменно клянущейся в верности президенту.

Гешефт от языка

Парламентарии приняли без участия (не исключено, что с молчаливого согласия) оппозиции ряд решений, которые в цивилизованных странах даже в форму законопроектов не были бы облечены. Но у украинцев – «собственная гордость» с коррупционным душком. Особенно «радует» миллиард гривен, выделенных на веб-камеры на участках для голосования, которые впоследствии премьер предлагает установить на улицах больших городов и в кабинетах чиновников. Объяснит кто-нибудь Николаю Азарову, что электронное правительство функционирует несколько иначе?

Излучает оптимизм Николай Янович и в газовом вопросе, почему-то убежденный, что Украина будет закупать у России столько «голубого золота», сколько захочет, а не столько, сколько определено злополучными газовыми соглашениями. Вряд ли дело в «языковом» законе – на такую мелочь в Кремле реагировать не станут. Еще, кстати, правительству пора готовить 15 тысяч евро компенсации Юрию Луценко за незаконный арест. Хотя речь об освобождении экс-министра внутренних дел из-под стражи не идет, он выиграл еще один раунд в поединке против власти.

Ющенко? Так?

Виктор Ющенко решил возвращаться в большую политику под слегка модернизированной маркой «Нашей Украины». Нельзя сказать, что Виктора Андреевича ждут с распростертыми объятиями, но действующие и бывшие сотрудники партийного аппарата получили новую надежду – на погашение астрономических долгов по зарплате. Вряд ли остаткам команды Ющенко по силам повторить «нашеукраинский» триумф десятилетней давности, скорее, ему придется пережить фантомные боли, связанные с утратой былой популярности.

Евгений Магда