Война за язык: Кличко надышался газом, гаишнику сломали ногу, а Янукович заговорил о досрочных выборах

После того, как большинство в Раде с боем протащило закон о принципах языковой политики,

к Украинскому дому стали подтягиваться оппозиционеры, общественные активисты и защитники украинского языка. Часть из них, в том числе и отдельные народные депутаты объявили о начале бессрочной голодовки.

Вскоре на площади перед Украинским домом образовался настоящий митинг, в котором приняли участие около 400 человек. Среди них были представители партии «Свобода», Объединенной оппозиции и общественности.

Ближе к 21.00 к Украинскому дому прибыла группа правоохранителей, которые оттеснили митингующих от входа в здание. Это была первая стычка митингующих с милицией.

Однако акция протеста продолжилась на лестнице перед зданием и на тротуаре. Ближе к 23.00 «Беркут» покинул территорию вокруг Украинского дома. Ночь прошла сравнительно тихо. Все ждали, что вот-вот начнется решающий штурм «Беркута», поскольку на следующий день в Украинском доме должна была состояться пресс-конференция президента Украины Виктора Януковича.

Однако самые жаркие события стали разворачиваться в центре Киева утром следующего дня. Около 8 утра сотрудники спецподразделения в полной амуниции окружили Украинский дом со всех сторон.

А защитники украинского языка, которые протестуют против принятия скандального закона, стали готовиться к штурму со стороны правоохранителей.

К 10.00 участники митинга совместно с народными депутатами от оппозиции перекрыли шлагбаум, через который должен был проехать президент, перекрыв все входы к Украинскому дому.

После этого митингующие под Украинским домом стали готовиться к наступлению «Беркута».

К 10.30 дня «Беркут» пошел в атаку, оттеснив митингующих от служебного входа, высвободив проезд для Президента. Милиция также создала живую цепь возле въезда к Украинскому дому.

В стычках был применен слезоточивый газ как со стороны милиции так и со стороны протестующих.

Десятки людей получили химические ожоги и пытались оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа. В стычке пострадал и Виталий Кличко, который со своими соратниками стоял в живой цепи, которую оттесняла милиция.

Он тоже получил свою порцию слезоточивого газа.

В 11.00 стало известно о том, что президент Виктор Янукович принял решение перенести пресс-конференцию.

Вместо этого он поехал на встречу с руководством ВР обсудить ситуацию в парламенте, поскольку спикер ВР Владимир Литвин и его зам Николай Томенко немногим ранее заявили о своей отставке.

Ближе к часу дня под стенами Украинского дома произошла очередная стычка правоохранительных органов с митингующими. Причиной конфликта стала попытка микроавтобуса, принадлежащего представителям оппозиции, заехать на тротуар возле Украинского дома. Несмотря на сопротивление милиции, автомобиль начал ехать ко входу перед Украинским домом, однако ему перекрыли дорогу несколько гаишников. При этом микроавтобус наехал на ногу полковнику милиции, который был госпитализирован. Позже в милиции сообщили, что у него сломана нога.Через несколько минут на помощь милиционерам явились несколько десятков бойцов «Беркута», которые окружили автобус и также пытались помешать ему двигаться, однако значительное количество участников акции оттеснили бойцов, и автобус таки проехал на площадь перед Украинским домом.

Сразу после этого вдоль проезжей части перед всем фасадом Украинского дома выстроились несколько шеренг в составе около 100 «беркутовцев», которые перекрыли въезд с любой точки проезжей части на площадку перед зданием.

Однако жара и информация о том, что Янукович отменил свой приезд в Украинский дом немного снизили градус накала на площади перед зданием. Митингующие продолжили свою акцию протеста, а Беркут спустя некоторое время вернулся на свои исходные позиции, полностью освободив площадь перед Украинским домом.

В это время суд Киева запретил проведение массовых акций в центральной части Киева на период с 4 по 9 июля, что не помешало митингующим продолжать свою акцию протеста.

Янукович, в свою очередь, заявил о возможности проведения досрочных выборов парламента, а Верховная Рада изменила процедуру избрания и увольнения спикера.

По состоянию на 19.00 перед Украинским домом все тихо и спокойно. Оппозиция и защитники украинского языка продолжают митинг. За ними, не вмешиваясь в процесс, наблюдают представители правоохранительных органов. Продолжение следует…