Вехи недели. Янукович приговорил Тимошенко, Азаров излучает еврооптимизм, рейтинги подстегивают политиков

И справедливость для всех

Сосредоточение максимального количества властных рычагов в одних руках негативно влияет на продуманность заявлений главы государства. Наверное, мы уже никогда не узнаем, почему Виктор Янукович в интервью агентству Bloomberg решил заявить, что Юлия Тимошенко причастна к убийству Евгения Щербаня и «это не секрет». Виктор Федорович за свою политическую карьеру не отличался склонностью к использованию образных выражений, предпочитая действовать как истина в последней инстанции. Правда, волна возмущения «приговором без суда» заставила Януковича несколько дезавуировать заявление, заметив, что окончательное решение будет принимать суд. Сам глава государства, как выяснилось, готов даже помиловать Тимошенко (по «газовому делу»), но только после завершения всех юридических процедур.

Из-за Евро-2012 судьба Юлии Тимошенко отошла на задний план. Толпы иностранных фанатов не осаждают харьковскую больницу железнодорожников, где проходит лечение экс-премьер, стремясь хоть краем глаза увидеть ее. С завидной регулярностью Юлию Владимировну продолжают посещать евро-политики. Одна из них, депутат Европарламента Ребекка Хармс, после двухчасового визита к лидеру «Батькивщины», провела такой брифинг, что ей не хватало только косы и общения на украинском для полного сходства с Тимошенко.

Продолжает бороться на просторах ЕС за освобождение Юлии Владимировны и ее семья: Александр Геннадиевич разразился открытым письмом в адрес Виктора Януковича, продемонстрировав хорошее знакомство с нравами времен Великой французской революции и посулив президенту гильотину в «Межигорье». Евгения Тимошенко активно общается с европейскими политиками, напоминая им о необходимости давить на Украину.

Азаров стремится в Европу

Правда, украинский премьер никому не советует говорить с нашей страной языком ультиматумов. Николай Янович в последнее время все активнее появляется на телевизионных экранах и страницах западных СМИ, рассказывая, как хорошо в Украине жить. Ему охотно верят приехавшие в украинские города футбольные фанаты, чьи интересы не распространяются дальше интересного матча, дешевого пива и красивых девушек. Жаль, что убедить сограждан в том, что «жить становится лучше, жить становится веселее» Азарову непросто. Но он старается, заверив в унисон с нелюбимым им Валерием Хорошковским, что дефолта не будет, а Украина продолжает продвигаться в Европу. Позабавил вице-премьер Сергей Тигипко, утверждающий, что оппозиция завидует успехам власти в социальной политике.

Николай Янович уверен, что украинцы Тимошенко не поддерживают. Он возлагает большие надежды на делегатов Европарламента Патрика Кокса и Александра Квасьневского, которым предстоит разобраться в перипетиях уголовного дела лидера «Батькивщины». Квасьневский же продолжает утверждать, что быстрого решения в деле Тимошенко не будет.

Да и последние события в Страсбурге, где заседал комитет парламентского сотрудничества Украина – ЕС, показали, что европейские политики и украинские оппозиционеры не разделяют оптимизма Николая Яновича, напоминая о необходимости освободить политических заключенных. Отечественные парламентарии никак не приноровятся к использованию принципа «Демократия – это процедура», основополагающего для Европейского Союза, то и дело пытаясь добиться своего в привычном для украинского политикума нарочито-хамском стиле общения.

Осторожно, списки закрываются

Тем временем на финишную прямую выходит процесс формирования партийных списков, где процесс принятия решений будет осуществляться узким кругом независимо от положения в системе политических координат. Лидеры партий, претендующих на прохождение 5-процентного барьера, будут выбирать не между умными и красивыми, а теми, кто готов отпахать избирательную кампанию, и адептами решения всех проблем при помощи денежных мешков. Борьба за мажоритарщиков еще впереди, и она будет непростой. Проблема недостатка денег, как показывает рекламная кампания партии «Украина – вперед», актуальна не для всех участников гонки. Да и в объединенной оппозиции кое-что еще есть в финансовых закромах.

Куда интереснее выглядит подковерная борьба за проходные места в будущих списках. Партия регионов и ВО «Батькивщина» на этот раз испытывают схожие проблемы: в них достаточно групп влияния, стремящихся поднять выше своих и опустить ниже чужих. Эти увлекательные подковерные схватки в итоге могут обернуться дезинтеграцией партийных фракций в новой Верховной Раде. «Вождистским» политическим проектам в этом вопросе проще, там достаточно держать равнение на лидера и колебаться вместе с линией партии. В партийных штабах проводят последние смотры рядов и готовят успокоительное для тех, кому придется сделать паузу в карьере парламентария.

Евгений Магда