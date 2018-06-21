Вехи недели. Украине показали язык, Евро-2012 стартовал, Тимошенко поможет Кокс?

Невыносимая легкость языка

Если бы неделю назад кто-нибудь предположил, что в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики» будет принят без сучка, без задоринки, такому предсказателю предложили бы тренироваться на спортивных прогнозах. Оппозиционеры грозились дать бой «регионалам», представитель которых Михаил Чечетов обещал все сделать «цивилизованно». Как ни странно, обещание Михаила Васильевича воплотилось в жизнь: 234 парламентария карточками отдали свои голоса за законопроект, предполагающий значительное усиление позиций русского и фактически игнорирующий потребности других языков национальных меньшинств. Наверное, если бы инициатор законопроекта Вадим Колесниченко смог отрастить шевелюру а-ля Пушкин в честь этой победы, он бы обязательно это сделал.

Парламентские оппозиционеры, за исключением пытавшегося сделать хоть что-то Андрея Парубия, имели бледный вид. Арсений Яценюк попытался заслонить неловкость громкими обещаниями, но слова без реальных подтверждений давно имеют в Украине малый вес. Александр Турчинов в окружении верной охраны пытался взять парламент штурмом, словно это могло заставить Колесниченко выучить украинский. Виталий Кличко, также не имеющий депутатского мандата, упустил возможность возглавить уличный протест, ограничившись громким, но формальным заявлением в защиту украинского языка. Спикер парламента Владимир Литвин, оттачивая амплуа правдолюбца, рассказал о сговоре власти и оппозиции ради проталкивания языкового законопроекта в первом чтении. Владимир Михайлович все более питает склонность к опасным играм, возможно, по той причине, что его аматорская игра в футбол в ближайшее время никого не заинтересует.

Евро нашей надежды

Чемпионат Европы по футболу стартовал, развеяв последние сомнения. Судя по интересу к проведению матчей в Украине и Польше, баталии мастеров кожаного мяча способны затмить и мелкие недоделки, и политические интриги. Вряд ли в нашей стране станут лить слезы по поводу отказа Ангелы Меркель посетить игры сборной Германии в групповом турнире. Неутомимый президент Европейской народной партии Вильфред Мартенс призвал всех, кто будет приезжать в Украину, говорить о политических заключенных, но подавляющее большинство европейцев интересуют футбол, дешевое пиво и украинские девушки.

Пообещавший болеть за Украину и Россию Николай Азаров заявил, что за два последних года в стране построено больше, чем за весь предыдущий период независимости. Украинский премьер с гордостью заметил, что Украина потратила на подготовку к Евро-2012 в шесть раз меньше Польши, скромно умолчав о том, что большинство ассигнований были из государственной казны, и отбить их будет непросто.

Европейцы проследят за украинским судом

Азаров не преминул подчеркнуть, что власть демонстрирует беспрецедентную открытость, пригласив европейских наблюдателей на кассационный процесс по делу Тимошенко, который стартует в конце июня. Правда, представители Европейского парламента, Патрик Кокс и Александр Квасьневский, прибудут в Украину уже на этой неделе, чтобы составить собственное представление о происходящем в ее политической жизни. Если вспомнить, что Квасьневский имел опыт посредничества в разрешении кризиса в 2004 году, несложно догадаться, что и на этот раз ему предстоит нечто подобное. Интересно, как будет реагировать на слова бывшего польского коллеги действующий украинский президент Янукович?