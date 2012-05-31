Исполком НОК Украины принял отставку Геращенко

31 мая состоялось заседание Исполкома Национального олимпийского комитета Украины, на котором была принята отставка члена НОК, генерального секретаря НОК Владимира Геращенко.

Как сообщили УНИАН в НОК Украины, Исполнительный комитет принял решение о проведении внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета по этому вопросу.

Исполком НОК также принял решение не назначать временно исполняющего обязанности генерального секретаря НОК.

Национальный олимпийский комитет и в дальнейшем постоянно будет информировать общественность о развитии событий.

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Как сообщал УНИАН, британская телерадиокомпания Би-Би-Си по результатам своего расследования заявила, что генсек НОК Украины предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму несколько тысяч фунтов.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета.

Сам В.Геращенко утверждает, что ничего противоправного не совершал.

29 мая президент НОК Украины Сергей Бубка сообщил, что Специальная комиссия Национального комитета Украины опрашивает определенных ею людей в процессе расследования обвинений в адрес генерального секретаря НОК Украины В.Геращенко в попытке перепродажи билетов на летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне.

С.Бубка сообщил, что спецкомиссия обратилась к телерадиокомпании Би-Би-Си, чтобы она предоставила материалы, свидетельствующие о возможных злоупотреблениях со стороны чиновника НОК.

По его словам, Би-Би-Си предоставила два репортажа, которые вышли на канале, по остальным материалам они сказали, что их юристы работают, и пообещали проинформировать НОК о результатах на этой неделе.

Также С.Бубка сообщил, что НОК Украины направил письмо в Оргкомитет Лондонских Олимпийских игр, в котором сообщил, что при желании оргкомитет может направить своего представителя для участия в процессе расследования, - НОК открыт для таких действий.

С.Бубка отметил, что МОК не намерен направлять в Украину своего представителядля участия в расследовании, «он (Ж.Рогге - УНИАН) доверяет НОК, мне лично, это наше внутреннее дело, мы должны сами провести эту работу».