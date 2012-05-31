Исполком НОК Украины принял отставку Геращенко

15:48, 31 мая 2012
Политика
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На заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Украины была принята отставка члена НОК Владимира Геращенко.

Володимир Геращенко
31 мая состоялось заседание Исполкома Национального олимпийского комитета Украины, на котором была принята отставка члена НОК, генерального секретаря НОК Владимира Геращенко.

Как сообщили УНИАН в НОК Украины, Исполнительный комитет принял решение о проведении внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета по этому вопросу.

Исполком НОК также принял решение не назначать временно исполняющего обязанности генерального секретаря НОК.

Национальный олимпийский комитет и в дальнейшем постоянно будет информировать общественность о развитии событий.

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Как сообщал УНИАН, британская телерадиокомпания Би-Би-Си по результатам своего расследования заявила, что генсек НОК Украины предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму несколько тысяч фунтов.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета.

Сам В.Геращенко утверждает, что ничего противоправного не совершал.

29 мая президент НОК Украины Сергей Бубка сообщил, что Специальная комиссия Национального комитета Украины опрашивает определенных ею людей в процессе расследования обвинений в адрес генерального секретаря НОК Украины В.Геращенко в попытке перепродажи билетов на летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне.

С.Бубка сообщил, что спецкомиссия обратилась к телерадиокомпании Би-Би-Си, чтобы она предоставила материалы, свидетельствующие о возможных злоупотреблениях со стороны чиновника НОК.

По его словам, Би-Би-Си предоставила два репортажа, которые вышли на канале, по остальным материалам они сказали, что их юристы работают, и пообещали проинформировать НОК о результатах на этой неделе.

Также С.Бубка сообщил, что НОК Украины направил письмо в Оргкомитет Лондонских Олимпийских игр, в котором сообщил, что при желании оргкомитет может направить своего представителя для участия в процессе расследования, - НОК открыт для таких действий.

С.Бубка отметил, что МОК не намерен направлять в Украину своего представителядля участия в расследовании, «он (Ж.Рогге - УНИАН) доверяет НОК, мне лично, это наше внутреннее дело, мы должны сами провести эту работу».

 

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