Бубка: Геращенко не имел отношения к распределению билетов на Олимпиаду-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил президент НОК Сергей Бубка.

Он напомнил, что НОК отстранил В.Геращенко на время проведения служебного расследования.

«Я связался с Геращенко Владимиром Владимировичем и проинформировал его, что на этот момент, пока будет проходить расследование этого инцидента, он отстранен от своей занимаемой должности», - сказал С.Бубка.

Кроме того, С.Бубка сказал, что он проинформировал Международный олимпийский комитет и непосредственно его президента о первых шагах и действиях со стороны НОК в связи с инцидентом.

«Мы договорились о тесной кооперации и сотрудничестве в расследовании этого инцидента», - отметил С.Бубка, добавив, что НОК также связался с руководством компании Би-Би-Си и попросил его предоставить все материалы, всю информацию, которая у них есть, для того, чтобы комиссия имела возможности детально и профессионально работать и расследовать данный инцидент.

Также С.Бубка отметил, что на завтра запланировано заседание юридической комиссии НОК, на которой планируется рассмотреть инцидент с целью внести предложения на исполком НОК, а также внести кандидатуры, кто войдет в состав независимой комиссии. Завтра же, как отметил глава НОК, планируется провести внеочередное заседание исполкома, чтобы утвердить все дальнейшие действия, так как только исполком «может принимать решение по таким серьезным вопросам».

По словам С.Бубки, В.Геращенко не имел отношения к распределению билетов, которые, как отметил глава НОК, Украина еще даже не получила.

В тоже время С.Бубка подчеркнул, что на данный момент невозможно сказать, какие последствия и санкции в отношении В.Геращенко могут быть предприняты, поскольку расследование еще не проведено.

При этом С.Бубка отметил, что подобный инцидент за всю историю НОК произошел впервые, и он уверен, что это происшествие не повлияет каким-либо образом на имидж Украины.

Также С.Бубка подчеркнул, что НОК заинтересован, чтобы расследование было завершено в кратчайшие сроки, однако конкретных дат по этому поводу он назвать на данный момент не может.

Как сообщалось, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины В.Геращенко был отстранен от должности после того, как расследование британской телекомпании Би-Би-Си показало, что он предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф в размере около 30 тыс дол. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета. Сам В.Геращенко утверждает, что ничего противоправного не совершал.