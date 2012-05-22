Протасевич: Тимошенко не советует ЕС подписывать Ассоциацию до выборов

Экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко считает необходимым воздержаться от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "по меньшей мере" до запланированных на осень парламентских выборов и решить дальнейшую судьбу этого документа в зависимости от того, будут ли они честными.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил вице-президент Европейского парламента Яцек Протасевич, который в минувшую субботу, 19 мая, посетил Ю.Тимошенко в больнице в Харькове.

Евродепутат отметил, что экс-премьер Украины на встрече с ним обратила внимание на нарушение демократических стандартов украинской властью и выразила сомнение, что власть действительно заинтересована в европейской интеграции.

«До выборов, в условиях когда, по ее мнению, нет гарантии, что они будут честными и демократичными, от подписания и ратификации стоит воздержаться», - сказал он.

Я.Протасевич отметил, что Ю.Тимошенко выразила такое мнение, отвечая на его вопрос.

Собеседник агентства сказал, что экс-премьер считает необходимым подождать с решением дела относительно данного соглашения до завершения выборов, которые состоятся в октябре. «Дальше решение принимать в зависимости от того, будут ли выборы честными и демократичными», - сказал вице-президент Европарламента.

Я.Протасевич отметил, что не будет комментировать заявление защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко, который сказал, что Ю.Тимошенко на самом деле поддерживает подписание и ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Как сообщал УНИАН, арестованная в августе прошлого года Ю.Тимошенко ранее призывала Евросоюз подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, несмотря на ее дело, которое европейские политики считают "политически мотивированным", и добиваются от украинской власти освобождения экс-премьера.

В конце марта с.г. Евросоюз парафировал настоящий документ, но он сможет вступить в силу лишь после подписания и ратификации парламентами всех 27 государств ЕС, Европейским парламентом и Верховной Радой Украины.

Представители ЕС неоднократно заявляли, что подписание и ратификация этого соглашения будет зависеть от соблюдения Украиной европейских демократических стандартов, в том числе, в деле Ю.Тимошенко.