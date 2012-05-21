Власенко думает, что слова Протасевича перекрутили журналисты

11:51, 21 мая 2012
Политика
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Защитник экс-премьера утверждает, что Юлия Тимошенко поддерживает подписание соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом.  

Сергій Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Киевского районного суда Харькова по делу относительно ЕЭСУ сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, комментируя информацию в СМИ о том, что якобы Ю.Тимошенко выступает против подписания этих соглашений в нынешнем виде.

«В СМИ со ссылкой на одного из европейских политиков появилась информацияо том, что якобы Юлия Владимировна против подписания и парафирования Соглашения о зоне свободной торговли и Соглашения об ассоциации. Указанное не отвечает действительности. Скорее всего, журналисты не правильно отобразили мнение европолитика. Позиция Юлии Владимировны по этому вопросу остается неизменной», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко положила начало процессу европейской интеграции Украины, а поэтому и в настоящее время продолжает поддерживать его.

«Юлия Владимировна, как человек со стойкими евроинтеграционными взглядами, не может иметь другого мнения, чем то, что она видит Украину в семье европейских государств. Юлия Владимировна абсолютно искренне поддерживает евроинтеграционный путь Украины, однако украинская власть делает все возможное, чтобы этого не было», - сказал С.Власенко.

 

Как сообщал УНИАН, польское информационное агентство РАР процитировало слова вице-главы Европарламента Яцека Протасевича: "Она (Тимошенко-УНИАН) считает, что европейская политика к украинской элите должна быть" жесткой политикой", включая замораживание процесса подписания и ратификации договора об ассоциации Украина -ЕС".

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