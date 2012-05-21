Шкиль уверяет, что Тимошенко не призывала заморозить Ассоциацию с ЕС

Во фракции "БЮТ-Батькивщина" настаивают, что Юлия Тимошенко не призывала заморозить процесс подписания и ратификации договора об ассоциации Украина—ЕС. Об этом в комментарии "Коммерсант-Украина" сказал глава подкомитета по вопросам евроинтеграции Андрей Шкиль "БЮТ-Батькивщина".

Он отметил, что экс-премьер лишь "признала такую политику Европарламента правильной".

"Протасевичу как вице-президенту было важно задать этот вопрос и услышать ответ, правильно ли поступает Европарламент. Юлия Владимировна отвечает: "Я не призываю (к заморозке процесса ратификации и подписания соглашения), я не поддерживаю, но считаю, что это правильно, и понимаю такую позицию", - растолковал позицию Юлии Тимошенко Андрей Шкиль.