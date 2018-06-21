Геннадий Москаль: Правоохранители должны сами опубликовать правду о Руслане Щербане

Народный депутат от НУ-НС, экс-заместитель министра МВД Геннадий Москаль сделал сенсационное заявление о том, что Руслан Щербань, который недавно обвинил Юлию Тимошенко в причастности к убийству его отца Евгения Щербаня, 18 февраля этого года вблизи села Сидорово Славянского района Донецкой области убил на охоте 26-летнего жителя Донецка Дроздова. И этим делом власть заставила Руслана Щербаня обвинить ЮВТ в убийстве его отца.

По словам Москаля, МВД полностью сделало этот случай закрытым от общественности, тщательным образом контролирует, чтобы информация не попала в СМИ, и пытается сфальсифицировав уголовное дело, вину повесить на водителя Руслана Щербаня Новикова, который сам за вознаграждение вроде бы согласился на это.

Господин Москаль всю информацию, которой владеет, изложил в депутатских обращениях к генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой всесторонне проверить эти факты и не допустить фальсификации уголовного дела. Мы задали ему несколько вопросов.

Господин Москаль, вы заявили, что, по вашим данным, Руслан Щербань вроде бы совершил убийство гражданина Дроздова на охоте в селе на Донбассе, однако прокуратура Донецкой области опровергла...

А почему ничего не сказано, был ли Руслан Щербань на той охоте или нет? В конечном итоге, я не обращался в прокуратуру Донецкой области. Я их и не просил ничего комментировать. Чего они выскочили как черт из табакерки, я не знаю. Я обращался в Генеральную прокуратуру и к министру внутренние дел Захарченко. Министр отказался комментировать, не хотел, чтобы это шло от него. Они еще больше запутали эту ситуацию.

Меня интересует одно — был ли Щербань на той охоте в тот день, или нет! Прокуратура Донбасса, Захарченко почему-то молчат об этом. В конце концов, сам Щербань должен был бы об этом что-то сказать, если бы он действительно там не был, а был где-то на Кипре или еще где-то.

Я же сразу сказал, что хотят все повесить на водителя Руслана Щербаня Новикова.

Понятно, что прокуратура “не может установить”, убивал ли он, но был ли он там, - может. На охоту же сам никто не ходит... Этот Дроздов — не местный. Он был из их компании, житель Донецка. С ним произошло приблизительно то же, что и с Кушнаревым — несчастный случай. Я же не говорю, что его умышленно застрелили. Но меня сразу удивило, почему Щербаня нет в оперативной сводке, почему скрыли этот факт. Согласно инструкции, это подпадает в оперативную сводку как резонансное преступление. Обо всем говорят, кроме присутствия там Щербаня. Ну, очень странно.

Но это все равно вылезет, потому что это уже сделали публичным.

Тогда чего можно ожидать Руслану Щербаню?

Убийство по неосторожности. За это дают пару лет. В понедельник я сделаю еще один запрос, был ли на той охоте Руслан Щербань.

Но ничего еще не доказано. Не понятно, какое это было убийство – преднамеренное или непреднамеренное. И почему того человека, который вроде бы совершил его, просто отпустили под подписку о невыезде?

И этот тоже вопрос! И очень важный. Юрий Луценко за концерт сидит в тюрьме, а этот — на подписке о невыезде.

А Руслан Щербань часто со своей компанией в той местности охотится?

Откуда же я знаю, я не вхожу в ту компанию. Послушайте, если бы там его не было, он бы первый вышел и сказал, с какого это Москаль дуба упал, что такое говорит, но – молчит.

Руслан Щербань недавно выступил с заявлением о якобы причастности Тимошенко к убийству его отца. Думаете, этим убийством на охоте его заставили это сделать, Щербаня-младшего власть держит на крючке?

Это одна из моих версий. Так как не мог он вдруг утром проснуться и начать обращаться к послу США с заявлением относительно Тимошенко, поскольку ничего даже похожего на предварительном следствии не говорил.

Чем больше будут отрицать причастность Щербаня, тем более это будет доводить, что он виноват.

Есть ли у вас лично какие-то документы, которые бы подтверждали то, что Щербань причастен к убийству на охоте?

Если бы не было, то ничего бы об этом не говорил. Но я это все опубликую после ответа Генпрокуратуры и МВД. Пусть они опубликуют свою версию, а я обнародую то, что есть у меня. И увидим, будут ли они совпадать. Если не будут совпадать, то я опубликую два варианта, чтобы общественность могла сравнить. Эта информация очень легко проверяется. Стоит поехать в село, и люди расскажут, что и как состоялось. Пусть журналисты требуют выводов судмедэкспертизы, как погиб гражданин Дроздов и от чего. Говорю, это все очень просто проверяется.

На данный момент я сказал все, что можно было сказать.

Почему, по вашему мнению, власти важно обвинить Тимошенко в убийстве?

Потому что тогда уже Запад не сможет сказать, что ее заключение – лишь политическое преследование. Потому что политические преследования не могут быть за насильственные преступления. Политические преследования могут быть за дела времен ее премьерства. Потому власть хочет из политики плавно перейти на криминал. А со временем эти политические преступления закрыть. Тогда власть скажет миру, видите, у нас уже нет политзаключенных, мы разбираемся лишь с явным, чистым криминалом.

Кстати, в Украине есть еще с двадцать политически преследуемых, против которых возбуждены уголовные дела. Они скрываются за рубежом, но не могут попросить политического убежища, потому что они не объявлены в международный розыск. И их специально не объявляют, потому что тогда в Украине было бы намного больше политбеженцев. Вся Европа бы рябила нашими политическими беженцами.

Почему Тимошенко приписывают именно Щербаня, ведь в те годы многих убили в Украине?

Ей приписывают Щербаня в связи с тем, что она хотела продвинуть ЕЭСУ в Донецк...

Но здесь хромает логика, потому что если Кушнир предлагал Тимошенко свои услуги по защите бизнеса и продвижения на донецкий рынок, то от кого он должен был тогда защищать ЕЭСУ?! Значит, от других группировок, которые, если следовать логике, не хотели продвижения ЕЭСУ на донецкий рынок. Тогда какая могла быть заинтересованность Кушнира, Лазаренко и Матроса в убийстве Щербаня? Логики тут нет.

И почему следствие сегодня не скажет, кто не давал ЕЭСУ продвигаться, какие это такие группировки. Мы знаем, что это был не Щербань. Тогда, кто? Кушниру платили за крышу. Но крышу от кого? Что это за группировка? И где она сейчас, какие должности сегодня занимает? Вот в чем вопрос.

...Я разговаривал с работниками милиции, которые были членами следственно-оперативной группы, занимавшейся раскрытием этой киллерской сети, которая совершила массу убийств, в том числе и Щербаня. И поверьте мне, что у президента Кучмы был не меньший зуб на Тимошенко, чем у Януковича и компании. Тогда генеральным прокурором был Потебенько. И если бы тогда хотя бы что-то такое знали о Тимошенко, поверьте мне, что это было бы давным-давно обнародовано. Тогда над Тимошенко работала целая бригада стражей порядка, но относительно убийства Щербаня ее даже не допросили.

Что может знать этот гражданин России Болоцких, который остался единственный из живых киллеров из той компании? Он был простым киллером, а с киллером никто не мог рассчитываться переводами. Он получал наличку. Болоцких не может знать заказчиков. Тех, кто бы мог пролить свет на заказчиков убийства Щербаня, нет среди живых.

А это два человека. Кушнир — бывший главарь одного из бандитских формирований, которое действовало в Донецке в те годы. Самое громкое его дело — взрыв на стадионе “Шахтер”, где погиб Брагин и много других.

Второй — знаменитый Матрос, который умер в поезде Москва – Будапешт, не доезжая до границы... Он умер при странных обстоятельствах... Недавно прокуратура делала эксгумацию его тела. Мы результатов не знаем, но вряд ли это может пролить какой-то свет на дело Щербаня. Все, кто могли быть причастны к убийству Щербаня, — в могиле или за рубежом.

Вы говорите, что только Кушнир и Матрос могли пролить свет на убийство Щербаня. А Лазаренко не может?

Он не досягаем для нашей прокуратуры. И вообще, если бы прокуратура хотела заняться Лазаренко, то сначала пролила бы свет на подрыв его кортежа, когда он ехал в Донецк, когда там были сильные разборки. Было возбуждено дело, но оно до сих пор не раскрыто. Это была инспировка или действительно покушение? Почему-то об этом сегодня никто не говорит.

Лазаренко, по моему убеждению, сам организовал подрыв своего кортежа. Это была чисто пиар-акция, потому что он тогда ехал в Донецк - разбираться. Но потом он не захотел давать никаких показаний. Я разговаривал со многими сотрудниками МВД, которые занимались этим взрывом. Лазаренко не шел на контакт с работниками МВД. Он сделал это, чтобы люди увидели, что это типа донецкие организовали, потому что у него с ними были очень напряженные отношения.

Но насколько мне известно из официальных, неофициальных, личных разговоров, никаких показаний Лазаренко о Тимошенко не давал. А относительно Щербаня — тем более.

Еще раз повторюсь: об убийстве Щербаня что-то достоверное могли сказать только два человека, но их сегодня нет среди живых.

Откровенно говоря, я не знаю, как прокуратура собирается что-то доказывать, ведь в платежках не указано, за что платили. Могут нажать на Болоцких, но он не был организатором, заказчиком, а просто одним из исполнителей убийства Щербаня в донецком аэропорту.

То есть сейчас нереально узнать, кто именно убил Щербаня?

Кроме тех лиц, которые уже умерли, никто об этом априори рассказать не может! Только они могли сказать, кто это сделал.

А по вашей информации, не могли Руслана Щербаня подставить на этой охоте или это точно он стрелял?

Так давайте выясним! Выслушаем версию Генпрокуратуры. А почему мы должны говорить заранее? Я сторонник того, чтобы сначала была позиция правоохранительных органов. И журналистам это очень легко будет проверить, потому что есть конкретные потерпевшие, факты, даты.

Я не хочу сейчас ничего публиковать, потому что могут сказать, что я что-то сфальсифицировал. Думаю, правоохранительные органы должны сказать правдивую версию.

Разговаривала Оксана Климончук