Янукович выразил соболезнования родным и коллегам Лубченко
14:38, 13 мая 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного журналиста Украины Игоря Лубченко, который длительное время возглавлял НСЖУ.
|Виктор Янукович посочувствовал родным Лубченко
«Ушел из жизни человек, который многие годы опекался вопросами развития и работы украинских СМИ, принимал к сердцу проблемы журналистов и помогал в их решении», - говорится в соболезновании В.Януковича родным, близким и коллегам покойного.
Как сообщал УНИАН, И.Лубченко умер на 75-м годужизни сегодня в Киеве.
И.Лубченко возглавлял Национальный союз журналистов Украины с 1997 года по 24 апреля 2012 года.
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