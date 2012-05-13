Янукович выразил соболезнования родным и коллегам Лубченко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Ушел из жизни человек, который многие годы опекался вопросами развития и работы украинских СМИ, принимал к сердцу проблемы журналистов и помогал в их решении», - говорится в соболезновании В.Януковича родным, близким и коллегам покойного.

Как сообщал УНИАН, И.Лубченко умер на 75-м годужизни сегодня в Киеве.

И.Лубченко возглавлял Национальный союз журналистов Украины с 1997 года по 24 апреля 2012 года.