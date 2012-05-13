Янукович выразил соболезнования родным и коллегам Лубченко

14:38, 13 мая 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного журналиста Украины Игоря Лубченко, который длительное время возглавлял НСЖУ. 

Віктор Янукович
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Ушел из жизни человек, который многие годы опекался вопросами развития и работы украинских СМИ, принимал к сердцу проблемы журналистов и помогал в их решении», - говорится в соболезновании В.Януковича родным, близким и коллегам покойного.

Как сообщал УНИАН, И.Лубченко умер на 75-м годужизни сегодня в Киеве.

И.Лубченко возглавлял Национальный союз журналистов Украины с 1997 года по 24 апреля 2012 года.

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