Умер Игорь Лубченко

На 75-ом году жизни скоропостижно скончался бывший председатель Национального союза журналистов Украины Игорь Лубченко.

И.Лубченко - заслуженный журналист Украины, до мая этого года в течение 15 лет возглавлял НСЖУ. Родился И.Лубченко 3 ноября 1937 в городе Псков, Россия. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал ответственным секретарем газет «Шлях Ілліча» (Шахтёрск Донецкой области), «Ізюмський паровозоремонтник», заведовал отделом газеты «Ленінська зміна» (Харьков), был инструктором ЦК ЛКСМУ, заведующим отделом, заместителем главного редактора «Комсомольского знамени», главным редактором газет «Молодь України» і «Освіта».

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