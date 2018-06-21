Форум оппозиции: режиму пообещали все забрать, людям - все вернуть...

Пробираясь сквозь охрану (вся площадь мероприятия была обнесена оградой, входы за которую охранялась), отметила про себя две вещи.

Первая – пока власть пытается убить такое «географически-мистическое» место, как Майдан, где теперь полгода - танцы, полгода — ярмарки, оппозиция уже прочно освоила две альтернативные и не менее символические площади: Софиевскую и Михайловскую. Второе - при этом я не понимала: если оппозиция, собравшаяся на Михайловской - с народом, как на Майдане, то зачем огораживать ее и охранять от народа же? Был свезен в основном партийный актив. Напротив сцены стояли стулья, где и расселись участники.

Как обычно у БЮТа, тут господствовал хороший музыкальный вкус и оформление. На установленные над сценой экраны сначала выводились кадры принятия Акта Независимости, потом звучали слова, что, мол, никогда страну так не раскалывали, не грабили, никогда ей так не лгали, как во времена Януковича. Потом появлялись самые яркие выступления Яценюка и Тимошенко. Транслировалось то январская видеозапись Яценюка, где он объявляет свободу от Януковича, то запись видеобращения Тимошенко, сделанная за день до ареста с обещанием, что где бы она ни была, на воле или за решеткой, она не оставит борьбу. Таким образом, этот еще три года назад воевавший друг с другом тандем, в ситуации, когда один лидер за решеткой, а второй возглавляет список оппозиции, напоминал, что ситуация в стране действительно серьезная. И предвыборная борьба будет идти не за продолжение политической жизни, а за нечто большее.

Ведущим мероприятия стал руководитель предвыборного штаба БЮТ Александр Турчинов. На сцену пригласили начальников региональных штабов Крыма и Киева. Тут стояли Сергей Соболев, Андрей Кожемякин, Николай Томенко.

Программа оппозиции, озвученная Яценюком, оказалась весьма продуманной и многообещающей.

- Забудьте слово «власть» по отношению к Януковичу, - начал он. - Мы ликвидируем монархию Януковича. Мне жаль, что не все сегодня с нами, но я знаю, что Юлия Тимошенко нас слышит, и она будет с нами. Мы победим, потому, что наша страна - это страна-победитель, она станет одной из самых успешных стран Европы.

Дальше он пункт за пунктом пересказал программу действий в случае победы.

Первое: законодательное оформление импичмента и начало этой процедуры по отношению к Януковичу.

Второе: полная и всеобъемлющая люстрация. Яценюк сказал, что в судейском корпусе некого перевоспитывать. Их нужно люстрировать, а поскольку каждый год юрфаки вузов дают двенадцать тысяч специалистов, то из них можно набрать судей, которым с полным правом можно будет обращаться: ваша честь, а не «ваша нечисть».

- Конституционный суд будет упразднен, - «порадовал» старичков в мантиях с улицы Жилянской (там находится здание КС) Арсений Яценюк, напомнив, что именно они своими решениями меняли за ночь Конституцию, наделяя президента полномочиями, которые ему не делегировал избиратель, что именно КС «подкорректировал» права людей на льготы, передав их Кабмину.

В программу оппозиции входит также проверка собственности всех госчиновников, начиная от министров, и заканчивая главами райгосадминистраций. Еще одна реформа — замена госадминистраций исполкомами, которые будут назначаться местными советами.

Для депутатов тоже приготовлен свой секвестр. Яценюк пообещал сократить расходы на их содержание вдвое. И издать закон, обязывающий лично присутствовать на заседаниях и голосовать лично.

«Недавно читал социальные инициативы, которые издал человек, временно исполняющий обязанности президента Украины, - проехался по Януковичу Яценюк. - Хочу сказать ему: перестаньте воровать, и нам на все хватит денег. И не надо будет специальных инициатив. У нас наименьший уровень обеспеченности народа и наивысший уровень обеспеченности этой стаи... Мы вернем в собственность державы заповедные территории, стратегические объекты. Больница в Феофании станет доступной простому народу».

Арсений Петрович излагал хорошо и правильные вещи. То, что в устах Тимошенко три-четыре года казалось популизмом, после двух лет правления Януковича кажется вполне толковой программой. Картины капитального расслоения общества и стремительного обогащения семьи и окружения первого лица способны вселить идею необходимости правильного перераспределения собственности даже совсем не склонным к популизму журналистам.

Дальше выступали Николай Томенко, Вячеслав Кириленко, Сергей Соболев. Они говорили о победе над режимом о «хитродупых сторонниках партии Регионов», прикидывающихся оппозицией, о жертвах борьбы за свои права среди гражданских лидеров. Валентин Наливайченко как один из последних могикан «Нашей Украины» говорил о том, что объединиться партиям это хорошо, но граждане поверят в это объединение, если станут активными участниками сопротивления. Объединение должно быть максимально открытым и понятным людям».

Пока шел Форум, Виталий Кличко прислал поздравление и разместил его в СМИ. Он поздравил коллег по оппозиции, подтвердил пакт о ненападении и сотрудничестве и напомнил, что голоса нужно не только собрать, но и защитить.

В общем-то, при всей креативности и актуальности предвыборной программы, при всей подготовленности спикеров и кажущейся зрелости всех союзников, вопрос эффективности защиты голосов после выборов остается открытым. Можно сколько угодно уповать на юридическую грамотность членов избиркомов и зоркий глаз иностранных наблюдателей, но если власть при подсчете голосов будет пользоваться бейсбольной битой, и ей никто не сможет ответить, то результат предугадать нетрудно.

Самыми искренними и трогательными выступлениями форума показалась мне «женская часть». Выступление Ирины Луценко и письмо Юлии Тимошенко, зачитанное Евгенией Тимошенко.

- Еще недавно я была просто женой Юрия Луценко. Пока страну превратили не то в дурдом, не то в концлагерь, а моего мужа не бросили за решетку за его убеждения. На повестке дня - общенациональное объединение людей, которым есть что терять. Среднему классу - бизнес, интеллигенции - убеждения, молодежи - будущее, ветеранам - уважение. Всем нам - свободное украинское государство.

Сегодняшний режим ставит Украину перед выбором: рабство в молчании или честь и достоинство в сопротивлении. Формы действий каждый должен выбрать самостоятельно и действовать по принципу: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!» - с волнение читала Ирина Луценко. - Луценко и Тимошенко не выехали из страны и выбрали неизбежно заключение, поскольку считали долгом доказать, что не все продается и не все боятся. Время показало, что так же поступили множество порядочных людей, которые не испугались, не прогнулись и не изменили убеждений.

Текст письма Юлии Тимошенко зачитывала дочь Евгения.

Тимошенко поприветствовала Форум, сказала, что там бьется сердце Майдана. Она призвала людей освободиться от уголовной оккупации, а из «нового» предложила: возвращать среднему бизнесу собственность, которую отобрали у них за два года.

- Я в своей жизни прошла достаточно страшных испытаний, чтобы на собственном опыте убедиться, что обычный человек в Украине, даже находясь на воле, находится в тюрьме бесправия, властного насилия и безысходности. Я твердо знаю, как это исправить, и хочу дать несколько советов — зачитывала Евгения. - Нужно сделать доступными для граждан отзыв депутатов, мэров, роспуск парламента, местных советов, импичмент президенту. Надо дать каждому гражданину право обращаться в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела против любого представителя власти, который грубо нарушил закон. В тюрьме я разработала целостную концепцию реформы системы правосудия и в ближайшее время изложу ее стране. Надо сделать гражданское общество влиятельным участником всех политических процессов, прекратив монополию политиков на создание государства.

Затем Женя обратилась к матери: «Я знаю, что ты нас слышишь, и верю, что ты скоро будешь с нами».

Форум принял резолюцию, предусматривающую, что в течение мая – июля 2012 года будет проведена серия конференций, круглых столов, общественных слушаний с привлечением представителей гражданского общества, экспертов, общественных организаций, на которых будет обсуждаться предложенный проект Программы.

В Резолюции, зачитанной Турчиновым, было сказано, что «оппозиция сделала выводы из ошибок прошлого.

- Во имя Украины мы отбросили свои амбиции: мощнейшие оппозиционные партии объединились в одну команду – Объединенную оппозицию – союз украинских демократических сил, который защищает национальные интересы и выступает единой реальной альтернативой нынешней власти», - говорится в документе. - Оппозиция убеждена, что отстранит режим Виктор Януковича от власти, сформирует в будущей Верховной Раде демократическое большинство и вернет Украину на европейский путь развития.

После Форума Турчинов и Яценюк дали брифинг. Какой будет первая пятерка? Партийные списки будут обнародованы на съезде. На вопрос, когда будет съезд - не ответили. Подтвердили готовность национализировать стратегические объекты энергетики, украденные у державы за два года, и вернуть собственность гражданам, у которых их бизнеса забрал режим. Излучали единение и веру в победу.

***

Оппозиция снова просит избирателей ей поверить. И можно сколько угодно язвить по тому поводу, что все обещанное они обещали шесть, пять, четыре, три года назад, но попробую удержаться. Пока ее лидеры доказывают, что могут идти на жертвы... Хоть за решеткой, а все-таки они в Украине...

Маша Мищенко