Мажоритарка Тернопольщины: «парашютисты» стартовали первыми

О том, что политики, которых в области подзабыли или вообще никогда даже в глаза живыми не видели, планируют баллотироваться от Тернопольщины, стало понятно еще в конце прошлого года. Тогда в Тернополе появились многочисленные билборды экс-губернатора Тернопольской области, выходца из Закарпатья Юрия Чижмаря. Вскоре активную деятельность развернул и лидер «Нашей Украины» Валентин Наливайченко. Оба сейчас активно рекламируют себя как ярых националистов, поборников национальной идеи, ярых оппозиционеров - всего того, на что может клюнуть местный избиратель.

Еще несколько месяцев назад в городе озвучивали и имена лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и экс-президента Виктора Ющенко, которые якобы тоже могли пополнить десант мажоритарщиков-«парашютистов» и должны были баллотироваться по округу в Тернополе. Однако после того, как списочникам запретили одновременно баллотироваться в мажоритарных округах, их кандидатуры уже не обсуждают.

Власть же решила сделать ставку на аграриев. Именно они должны дать бой оппозиционным кандидатам, ведь в отличие от Партии регионов, аграрии имеют хоть какой-то авторитет в районах. Руководителям аграрных предприятий пояснили, что им необходимо свое аграрное лобби в парламенте, а следовательно не лишним будет выложить немного денег на свою избирательную кампанию. Соответственно билборды области теперь пестрят не только политиками, но и улыбающимися руководителями сельхозпредприятий. Очевидно, именно на них в большинстве округов будет работать и админресурс.

Битва за Тернополь

Одномандатный избирательный округ № 163 (Тернополь, 177,378 тыс. избирателей).

В Тернополе активную промо-кампанию проводит экс-мэр Роман Заставный. Чтобы улучшить свои шансы на попадание в Верховную Раду, не так давно он вышел из партии «За Украину», областную организацию которой возглавлял, вступил во «Фронт змін» и, хотя «со скрипом», но добился поста председателя областной организации «фронтовиков».

На его стороне - опыт, ведь участвовал в двух избирательных кампаниях, наличие финансовых ресурсов от бизнес-деятельности, свой местный телеканал.

Чтобы одержать победу в Тернополе, Заставному остается стать единым выдвиженцем от объединенной оппозиции. Эти планы ему может подпортить глава Тернопольского облсовета Алексей Кайда, который возглавляет областную организацию ВО «Свобода» и не скрывает намерений пересесть в кресло в парламенте. Говорят, что заявлениями о намерении Олега Тягнибока баллотироваться в Тернополе «свободовцы» отпугивали других кандидатов от данного округа, готовя его под Кайду. Однако сейчас, как утверждает сам председатель облсовета, он еще не знает, идти на выборы по партийному списку либо же по мажоритарному округу.

Все будет зависеть, от каких именно политических сил будет выдвигать оппозиция единого кандидата и на квоту какой партии выпадет Тернопольский округ. Понятно, что Заставный до конца будет бороться именно за областной центр, ведь шансы победить где-то в области у него призрачные. Тогда как Кайда при необходимости может посоревноваться и в районах.

Достичь полюбовных договоренностей между двумя названными главными претендентами могут помешать натянутые или скорее откровенно конфликтные отношения между Романом Заставным и действующим свободовским мэром Сергеем Надалем. Именно в этой плоскости могут возникнуть угрозы для успешной кампании Заставного.

К тому же составить конкуренцию на округе решил экс-глава ЦИК, уроженец пригородного села Большие Гаи Ярослав Давидович. Сейчас он идет как самовыдвиженец, однако тоже может попытаться заручиться поддержкой оппозиционных сил.

Из других кандидатов, которые могут появиться в округе, - председатель областной организации «Гражданской позиции», предприниматель Петр Ландяк или представитель «Нашей Украины», владелец строительной компании Василий Лило. Оба систематически светятся на выборах мэра, однако без значительных успехов. Учитывая, что титул единого кандидата от оппозиции на этих выборах в области будет служить фактически проходным билетом в парламент, то все кандидаты от оппозиции без такой «бирочки» станут просто статистами.

От власти по округу в Тернополе кандидатура еще не кристаллизовалась. Рейтинг действующих руководителей регионалов в областном центре вряд ли окрыляет их для борьбы в округе. Как выход - проталкивать какую-то фигуру с незапятнанной репутацией как самостоятельного кандидата, желательно - хорошо известную и с положительным имиджем. Поэтому не исключено, что в Тернополе на округе все-таки появится свой «парашютист».

Еще один вариант для власти - уроженец Тернополя, руководитель федерации водомоторного спорта Украины, нардеп Виктор Шемчук. Для своей промо-кампании он будет иметь возможность использовать очередной чемпионат Европы по данному виду спорта, который пройдет в Тернополе летом. Как для «тушки», шансы на победу на данном округе у него довольно призрачные.

Регионалы "сплавят" своего бывшего предводителя?

Одномандатный избирательный округ № 164 (Збаражский, Лановецкий, Подволочиский, Шумский районы, часть Кременецкого района. Центр - Збараж. 177,577 тыс. избирателей)

Шумщина и Кременеччина традиционно наименее патриотически настроенные районы области, по крайней мере во время выборов здесь больше голосуют за Партию регионов, как в свое время - за прокучмовские силы.

Именно благодаря этому округу надеялся остаться в парламенте действующий депутат от Партии регионов Орест Муц. Он долгое время возглавлял областную организацию Партии регионов и попадание регионалов в областные и районные советы на последних местных выборах, причем не в считанном количестве - это и его заслуга. Но после того, как облгосадминистрацию возглавил Валентин Хоптян, между ними «пробежала черная кошка», а связи Хоптяна оказались серьезнее. Поэтому в прошлом году Ореста Муца с должности главы облорганизации Партии регионов «подвинули», ее занял сам Хоптян. Официально это объяснили необходимостью Оресту Муцу все силы отдать для победы на округе. А партия ему в этом, мол, максимально поможет.

Однако в этом году на север области зачастил уроженец Луганщины, руководитель "Укринбанка" Владимир Клименко. Во время поездок его сопровождает Валентин Хоптян. Это наталкивает на мысль, что именно в поддержку Клименко могут запустить админресурс. Или же вертикаль власти поставит на агрария, директора ООО «Украина» Олега Крижовачука, которому по силам стать тяжеловесом в округе. Последний чувствовал себя как рыба в воде при президентстве Ющенко, затем перекочевал в «Единый центр», став от этой партии депутатом облсовета. Сейчас входит в совете в провластное межфракционное объединение.

Клименко, а особенно Крижовачуку по силам перечеркнуть амбиции Ореста Муца. Не в его пользу и то, что при нарезке округов от Северного округа отсекли часть лояльной Кременеччины, зато добавили Подволочиский район, который в свое время возглавлял Хоптян.

От оппозиции на данном округе могут попробовать свои силы депутат Тернопольского горсовета, «свободовец» Михаил Головко, уроженец Збаражчины, который уже продолжительное время жил в столице, председатель Украинского всемирного координационного совета Михаил Ратушный, а также депутат облсовета Степан Барна, который, дрейфуя в фарватере Романа Заставного, перешел из «За Украину» во «Фронт змін».

Очевидно, что каждый из них будет бороться за то, чтобы стать единственной кандидатурой от оппозиции, хотя на Шумщине и Кременеччине это не будет слишком значительным козырем.

Оппозиционеры уже дерутся

Одномандатный избирательный округ № 165 (Часть Тернополя, Бережанский, Зборовский, Козовский, Подгаецкий, Тернопольский районы, южная часть Кременецкого района. Центр - Зборив. 178,352 тыс. избирателей)

В этом округе пока идет ожесточенная борьба за звание единого оппозиционера. С одной стороны, Валентин Наливайченко хочет добиться, чтобы именно он представлял оппозицию. В то же время экс-губернатор Тернопольщины, действующий нардеп Иван Стойко пытается отвоевать родной для него округ. Ведь только здесь у него есть хоть какие-то шансы остаться в парламентском кресле. Сейчас оппоненты уже дошли до межличностной критики, причем лагерь Наливайченко делает это силами бывших собратьев Стойко.

Последний действительно не смог проявить себя как способный менеджер на посту главы обладминистрации, не в силах он был что-то противопоставить и при рейдерском захвате возглавляемой им краевой организации НРУ. Проиграв битву на партийном поприще Стойко отправился в «За Украину», а после ухода от руля областной организации этой партии Романа Заставного занял его место.

Добиться своего выдвижения в качестве единого кандидата Стойко сможет разве благодаря принципиальной позиции главы областной организации ВО «Батькивщина» Василия Деревляного, который настаивает на том, чтобы в области в мажоритарных округах должны выдвигаться только местные кандидаты. Если Деревляный по тем или иным причинам на станет слишком принципиальным, дорога Наливайченко будет открыта. По крайней мере по ресурсам и личностному потенциалу преимущество - на его стороне.

Не исключено, что сыграть на конфликте попытаются и другие оппозиционеры от «Свободы» или «Батькивщины», а также от УНП, однако значительно меньшего калибра, а, соответственно, со значительно меньшими шансами на победу.

Власть в данном округе сделает ставку на депутата Тернопольского райсовета от Партии регионов, гендиректора ПАП «Агропродсервис» Ивана Чайковского. Он уже улыбается людям с биг-борда на трассах под Тернополем. Вместе с тем против него может сыграть конфликт, который набирает обороты в связи с его намерениями построить индюшатник в Большом Ходачкове. Против появления такого производства активно выступают жители села, мол, оно будет вредным. Взаимопонимание между людьми и фермером пока не достигнуто.

В ожидании неожиданностей

Одномандатный избирательный округ № 166 (Бучацкий, Гусятинский, Монастыриский, Теребовлянский районы. Центр - Теребовля. 175,509 тыс. избирателей)

После того, как в ЦИК неожиданно изменили границы так называемого Западно округа, районы, на которые нацелились Наливайченко и Стойко, вдруг оказались в разных округах. Логично думать, что эти представители оппозиции все-таки смогут достичь компромисса без особых для себя потерь.

Впрочем, не исключено, что и сюда прибудут «варяги». Летом прошлого года, находясь в Рукомыше Бучацкого района, Виктор Ющенко пообещал способствовать созданию в селе Духовного центра. Уже тогда звучали мнения, что это разведка на предмет выбора мажоритарного округа.

Также в политических кулуарах говорят о возможном появлении на данном округе одного из основателей Конгресса украинских националистов Степана Брацюня.

В случае отсутствия тяжеловесов этот округ смогут попробовать покорить и молодые политики от любой из партий КОДа. Все зависит только от финансовых потуг кандидата, который решит начать борьбу за мандат.

От власти в этом округе может выступить аграрий, президент ООО «Бучачагрохлебпром» Петр Гадз, который особенно прочные позиции имеет в Бучацком районе. Если в его пользу еще запустить админмашину, у оппозиции возникнет солидный конкурент.

На кого укажет властный перст?

Одномандатный избирательный округ № 167) Борщевский, Залещицкий, Чертковский районы. Центр - Чертков. 154,725 тыс. избирателей)

Выглядело так, что экс-губернатор Тернопольщины Юрий Чижмарь планирует баллотироваться в Тернополе. Но потом, видимо, оценив свои шансы в борьбе с тяжеловесами от оппозиции, он же «перекочевал» на Южный округ. Чижмаря в области принято было считать человеком Виктора Балоги. Во времена управления областью он был представителем оранжевого лагеря, поэтому сейчас может похвастаться открытием памятника Степану Бандере в Тернополе напротив облгосадминистрации, отношением к различным национал-патриотическим проектам и т.п.

Однако оппозиционеры приложат все усилия, чтобы сформировать ему имидж потенциальной «тушки», поэтому безболезненно прорваться по округу как самостоятельный кандидат Чижмарю не изветно удастся ли. К тому же скандал с обливанием кислотой вряд ли добавил ему баллов.

Также здесь попробует свои силы председатель областной организации Партии промышленников и предпринимателей, руководитель одного из тернопольских торгово-развлекательных центров Василий Чубак. Ему придется бороться в одной нише с Чижмарем и не исключено, что они только отберут голоса друг от друга.

Оппозицию, скорее, на Юге представит председатель фракции ВО «Свобода» в облсовете Олег Сиротюк. Хотя сейчас бурную деятельность в округе развернул Владимир Бедрикивский, который был заместителем у Юрия Луценко, когда тот возглавлял министерство внутренних дел. Бедрикивский - уроженец Залещиков, активно эксплуатирует темы патриотизма, духовности, украинства. В свое время занимал руководящие должности в милиции, с того времени, разумеется, остались какие-то связи. Очевидно, что генерал милиции будет соревноваться за победу «на полную», и сможет потрепать нервы кандидатам как от провластного, так и от оппозиционного лагеря.

Не исключено, что в округе появится и уроженец России, гражданин Украины по паспорту Иван Матиешин. Часть своего детства он провел на Тернопольщине, сегодня является лидером политического объединения «Родная отчизна» и руководителем одной из российских нефтяных компании. В начале года при участии Матиешин и его благотворительного фонда «Украина - Святая Родина» в Тернополе состоялся духовный фестиваль. Вероятно, что вскоре будут и очередные шаги от него.

Каждый из приведенных кандидатов, кроме, конечно, Сиротюка, может стать ставленником власти.

Андрей Вацык